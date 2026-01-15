DE
FR

Tensions entre les deux pays
L'opposante vénézuélienne Machado est arrivée à la Maison Blanche

L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche, peu après 12h00 locale (18h00 en Suisse), a constaté un photographe de l'AFP.
Publié: il y a 30 minutes
La cheffe de l'opposition au Venezuela et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche (archives).
Photo: Ariana Cubillos
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L’opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix María Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche, peu après midi, heure locale (18h00 en Suisse), selon un photographe de l’AFP.

Son déjeuner avec le président américain Donald Trump, qui l'a écartée de sa stratégie au Venezuela et qui ne digère pas de ne pas avoir été distingué l'an dernier par le comité Nobel, doit se dérouler à l'écart de la presse, selon l'agenda officiel publié par la Maison Blanche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus