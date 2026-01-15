ATS Agence télégraphique suisse
L’opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix María Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche, peu après midi, heure locale (18h00 en Suisse), selon un photographe de l’AFP.
Son déjeuner avec le président américain Donald Trump, qui l'a écartée de sa stratégie au Venezuela et qui ne digère pas de ne pas avoir été distingué l'an dernier par le comité Nobel, doit se dérouler à l'écart de la presse, selon l'agenda officiel publié par la Maison Blanche.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc