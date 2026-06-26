Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. L'aéroport de Caracas a été fermé et la présidente a déclaré l'état d'urgence.

AFP Agence France-Presse

Le bilan au Venezuela s'alourdit encore: 920 morts Le bilan du double séisme au Venezuela survenu mercredi s'est encore alourdi, le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez évoquant vendredi à la télévision le chiffre de 920 morts. Le précédent bilan des autorités était de 589 morts. M. Rodriguez, frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a ajouté que l'Etat de La Guaira (nord), le plus touché par les tremblements de terre d'une magnitude de 7,2 et 7,5, était «totalement militarisé». Source: AFP Le double séisme au Venezuela a fait plus de 50'000 disparus, selon l'ONU Le nombre de personnes portées disparues après le double séisme meurtrier qui a ravagé le Venezuela est estimé à plus de 50'000, a annoncé vendredi le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher. «Il s'agit d'une opération de secours extrêmement complexe. Plus de 50.000 personnes sont portées disparues et plus de 500 sont décédées; fouiller les décombres représente donc une tâche colossale», a déclaré Tom Fletcher dans un entretien accordé à l'AFP à Genève. Source: AFP Le bilan du double séisme monte à 589 morts Le bilan du double séisme de mercredi au Venezuela atteint 589 morts, a annoncé vendredi La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, alors que les recherches continuent dans des immeubles effondrés. «Malheureusement, nous avons déjà 589 morts», a affirmé Delcy Rodríguez durant une réunion avec des responsables militaires et civils, retransmise par la télévision publique. Le précédent bilan était de 235 morts. Au moins 235 morts, recherche effrénée des disparus Les recherches effrénées continuent vendredi au Venezuela dans les décombres d'immeubles effondrés pour tenter de secourir d'éventuels survivants dans les décombres, deux jours après un double séisme dévastateur qui a fait au moins 235 morts, selon le dernier bilan officiel. «Malheureusement, nous avons accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés dès leur arrivée dans nos établissements de santé», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Carlos Alvarado à la télévision d'Etat. Deux Espagnols, un Portugais, deux Brésiliens, un Italo-vénézuélien, deux Chinois figurent parmi les morts. Le Ministère des Affaires étrangères espagnol a par ailleurs fait état vendredi matin de 80 Espagnols encore non localisés. Aéroport endommagé Le séisme a fait également au moins 4’300 blessés à travers le pays, selon le ministre. Mais aussi un Italien, deux Brésiliens et deux Chinois, selon les autorités de leurs pays d'origine. Bâtiments aplatis, montagnes de gravats où des familles en détresse tentent de retrouver des personnes ensevelies: à l'épicentre du tremblement de terre, les équipes de l'AFP ont constaté d'impressionnantes scènes de destruction qui font craindre un bilan bien plus lourd. La zone la plus durement touchée est celle de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent l'aéroport international de Maiquetia qui, endommagé, a été fermé, et la ville côtière de Catia la Mar, où plusieurs immeubles se sont écroulés. Source: AFP Un haut responsable américain est arrivé à Caracas Un premier détachement militaire américain, avec à sa tête un général des Marines, est arrivé vendredi à Caracas pour «coordonner» l'aide américaine aux victimes du double séisme au Venezuela, a annoncé l'armée US. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations «Le major général des Marines Kevin J. Jarrard est arrivé aujourd'hui à Caracas, au Venezuela, pour superviser le soutien du Département de la Guerre aux efforts de secours des séismes au Venezuela», a annoncé sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom). Source: ATS Des ressortissants étrangers décédés Le bilan du double séisme de mercredi au Venezuela s'élève à des centaines de morts, et à mesure que l'aide internationale afflue, les Etats recensent aussi leurs ressortissants parmi les victimes: Un Portugais Un ressortissant portugais est décédé en raison du séisme, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères de ce pays. «La victime, un homme, a été extraite vivante des décombres, mais elle est finalement décédée pendant son transport à l'hôpital», a expliqué le ministère portugais sur X.

Un ressortissant portugais est décédé en raison du séisme, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères de ce pays. «La victime, un homme, a été extraite vivante des décombres, mais elle est finalement décédée pendant son transport à l'hôpital», a expliqué le ministère portugais sur X. Deux Brésiliens Le ministère des Affaires étrangères du Brésil, frontalier du Venezuela, a annoncé jeudi sur X le «décès d'une citoyenne et d'un citoyen brésiliens à la suite des tremblements de terre», assurant apporter une assistance consulaire à leurs proches.

Le ministère des Affaires étrangères du Brésil, frontalier du Venezuela, a annoncé jeudi sur X le «décès d'une citoyenne et d'un citoyen brésiliens à la suite des tremblements de terre», assurant apporter une assistance consulaire à leurs proches. Un Italo-vénézuélien Un homme né à Caracas en 1970, ressortissant vénézuélien et italien, est décédé à la suite de l'effondrement d'un immeuble dans l'Etat de La Guaira, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères. L'Italie estime à environ 170’000 le nombre de détenteurs de passeports italiens au Venezuela.

Un homme né à Caracas en 1970, ressortissant vénézuélien et italien, est décédé à la suite de l'effondrement d'un immeuble dans l'Etat de La Guaira, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères. L'Italie estime à environ 170’000 le nombre de détenteurs de passeports italiens au Venezuela. Deux Chinois Deux ressortissants chinois sont également décédés en raison des séismes, d'après un bilan de l'ambassade de Chine au Venezuela jeudi, rapporté par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Sources: AFP Les USA débloquent 150 millions de dollars d'aide Les Etats-Unis ont débloqué 150 millions de dollars d'aide après le séisme au Venezuela. La somme sera répartie à hauteur de 50 millions de dollars à destination d'organisations humanitaires sur place, et de 100 millions de dollars pour le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha). Deux équipes de secours et de recherche de disparus vont également être déployées sur place, a précisé le département d'Etat dans un communiqué. Source: AFP Une équipe de secours suisse sur le point de s'envoler pour le Venezuela L'équipe de secours suisse va s'envoler tôt vendredi pour le Venezuela depuis l'aéroport de Zurich. Composée de 80 membres et de huit chiens de recherche, elle emporte avec elle 18 tonnes de matériel humanitaire. Un premier détachement de sept personnes est déjà parti jeudi vers 18h30 à bord d'un jet de la Rega pour préparer l'engagement de l'équipe. Le reste de l'équipe embarquera à 02h00 du matin en direction de la capitale vénézuélienne Caracas, où elle atterrira vers 10h00 locales (16h00 suisses). La mission de la Chaîne suisse de sauvetage sera de rechercher, extraire et secourir les victimes du double séisme parmi les décombres. Les températures élevées constitueront un défi particulier, a souligné le chef de l'équipe Sebastian Eugster qui restera sur place dix jours. Après son arrivée au Venezuela, la Chaîne suisse de sauvetage entamera les préparatifs de sa mission en collaboration avec les autorités vénézuéliennes. Source: ATS Sur place au Venezuela, la Ballon d'Or espagnole Alexia Putellas «saine et sauve» La joueuse espagnole Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d'Or (2021 et 2022), a indiqué être «saine et sauve à Caracas» jeudi, après les deux tremblements de terre dévastateurs survenus au Venezuela, pays où elle séjourne dans le cadre d'un programme caritatif et éducatif de sa fondation. «Bonjour à tous. Suite aux tremblements de terre survenus hier au Venezuela, je tiens à vous dire que ma famille et moi sommes saines et sauves à Caracas. Merci pour vos messages. Beaucoup de courage face à ce malheur à tous les Vénézuéliens et à toutes les familles touchées», a écrit Putellas sur Instagram. L'attaquante internationale de 32 ans participait au Venezuela à des événements de sa fondation Eleven. Source: AFP La présidente par intérim sur place La présidente par intérim du Venezuela, frappé mercredi par un double séisme dévastateur, s'est rendue jeudi sur les zones sinistrées sur la côte caribéenne, a annoncé le président du Parlement. Delcy Rodriguez «se trouve actuellement dans l'Etat de La Guaira, où elle gère cette zone sinistrée par une catastrophe d'une ampleur considérable», a déclaré Jorge Rodriguez, son frère, lors d'une allocution télévisée. Source: AFP Le pape envoie une aide d'urgence de 100'000 euros Le pape Léon XIV a envoyé une aide d'urgence de 100'000 euros (environ 92'100 francs) au Venezuela a annoncé jeudi le Vatican. Le pays fait face à un lourd bilan humain et matériel. Ce montant débloqué par l'Aumônerie apostolique, le service du Saint-Siège chargé des œuvres de charité du pape et de l'aide aux populations en difficulté, constitue «une première contribution» destinée à soutenir les secours, a annoncé Vatican News, le site d'information officiel du Vatican. Le Venezuela a été secoué dans la nuit de mercredi à jeudi par deux puissants tremblements de terre, de magnitude 7,2 et 7,5, qui ont fait au moins 164 morts, selon un bilan encore provisoire. Au-delà de l'Eglise, de nombreux pays, dont les Etats-Unis, l'Iran, Cuba et l'Union européenne, ont proposé leur assistance au pays, déjà fragilisé par une sévère crise économique et sociale. Source: AFP Le Portugal envoie son aide au Venezuela Le Portugal est prêt à déployer une mission d'aide d'urgence composée d'une cinquantaine de secouristes au Venezuela, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel, après le puissant double séisme meurtrier qui a frappé le pays d'Amérique latine. Ce contingent comprend notamment des unités de la gendarmerie spécialisés dans les secours, des équipes de la protection civile, des policiers avec avec chiens de sauvetage, ainsi que du personnel médical, dont deux médecins et deux infirmiers, a-t-il précisé. A ce stade, les autorités portugaises n'ont connaissance d'aucune victime parmi leurs ressortissants au Venezuela. En revanche, cinq Portugais, dont quatre membres d'une même famille, sont portés disparus dans la région de La Guaira, au nord de Caracas, a indiqué le ministère des Affaires étrangères aux médias locaux. Source: AFP L'ONU plaide pour «un effort collectif» pour le Venezuela Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a annoncé jeudi que les Nations unies étaient «pleinement mobilisées» après le puissant double séisme meurtrier qui a frappé le Venezuela, et jugé que la situation réclamait un «effort collectif massif» pour aider ce pays. «Nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir la population du Venezuela (...). Les prochains jours nécessiteront un effort collectif massif, afin d'appuyer la réponse dirigée par le gouvernement et d'aider les communautés touchées», a déclaré dans un communiqué Tom Fletcher. Source: AFP Une équipe de secouristes des Pays-Bas sera envoyée «Les Pays-Bas dépêchent une équipe de secours (au moins 61 secouristes) au Venezuela à la suite des séismes dévastateurs qui ont frappé le pays», a déclaré Sjoerd Sjoerdsma, ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la Coopération au développement. «Les besoins sont immenses. Compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et de la proximité du Venezuela, pays voisin du Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas ont immédiatement proposé le déploiement de l'USAR», a-t-il affirmé. Le Venezuela et le Royaume des Pays-Bas partagent une frontière maritime dans les Caraïbes. Le Venezuela fait face aux îles Aruba, Bonaire et Curaçao, qui font partie du Royaume. Source: AFP Autres entrées

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 22H04 (GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là. Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

L'USGS, cité notamment par la BBC, a estimé à 36% la probabilité que le bilan s'élève à 10'000 morts et à 40% celle qu'il atteigne 100'000 morts.

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A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira. À l'extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», criait l'un d'eux.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts et disposés» à venir en aide

Les Etats-Unis «sont prêts et disposés» à venir en aide au Venezuela, a affirmé le président américain Donald Trump.

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«Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts» a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, alors qu'aucun bilan humain n'a été rendu public dans l'immédiat. «Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide!», a-t-il poursuivi, ajoutant: «nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis».

«Incroyable»

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue, selon des journalistes de l'AFP. «C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Elle dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale. J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir.»

Aéroport fermé

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau. Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.