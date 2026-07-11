Le double séisme au Venezuela a fait plus de 4000 morts

Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4000 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4000 victimes à 4.118 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 10 juillet: 4118 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.

Le précédent bilan, daté de jeudi, était de 3889 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. L'espoir de trouver des survivants est infime alors que des centaines de familles continuent de fouiller à la recherche des dépouilles de leurs proches.

Source: AFP