Le double séisme au Venezuela a fait plus de 4000 morts

Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4000 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4000 victimes à 4.118 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 10 juillet: 4118 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.
Le précédent bilan, daté de jeudi, était de 3889 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. L'espoir de trouver des survivants est infime alors que des centaines de familles continuent de fouiller à la recherche des dépouilles de leurs proches.
Source: AFP
Le double séisme au Venezuela a fait 3889 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3889 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 5 juillet: 3889 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.
Le précédent bilan, daté de mercredi, était de 3811 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
Dans l'Etat de la Guaira (nord), où se concentrent l'essentiel de la destruction et des victimes, des machines lourdes soulèvent des nuages de poussière en dégageant des gravats, parfois malgré la résistance des familles qui espèrent encore récupérer des corps.
A Caraballeda, un des sites les plus touchés, un groupe d'habitants parlemente vigoureusement sur le fait d'autoriser les pelleteuses à intervenir. Plusieurs affirment qu'il faut les arrêter pour que les secouristes volontaires et les pompiers qui évoluent à l'intérieur de structures écroulées puissent poursuivre la recherche de survivants ou de personnes décédées.
Source: AFP
Le bilan du double séisme monte à 3811 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3811 morts, a annoncé mercredi le président de l'assemblée nationale Jorge Rodriguez. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3685 morts.
«Nous pouvons dire qu'à ce jour, le 8 juillet 2026, 3811 soeurs et frères sont malheureusement décédés des suites de la tragédie du double séisme», a affirmé Jorge Rodriguez au côté de sa soeur, la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez.
Les séismes ont fait «16'740 blessés, 6462 Vénézuéliennes et Vénézuéliens ont été secourus dans les décombres. Nous avons assisté 86'794 familles. 17'907 personnes se retrouvent sans logement», a-t-il précisé. De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.
Source: ATS
Delcy Rodriguez demande le déblocage de l'or du pays gelé au Royaume Uni
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé mercredi avoir demandé au roi d'Angleterre, Charles III, le déblocage de quelque 30 tonnes d'or vénézuélien gelé au Royaume-Uni dans le cadre des sanctions contre le pays, afin de les utiliser pour la reconstruction après le double séisme.
«J'ai décidé d'envoyer une lettre au roi d'Angleterre pour qu'ils libèrent l'or qui est retenu à la Banque d'Angleterre. Cet or appartient à notre peuple. (Nous avons besoin) de cet or pour faire face aux conséquences du séisme», a-t-elle dit à la télévision.
Source: AFP
Le bilan du double séisme monte à 3685 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3685 morts, selon un communiqué diffusé lundi par le gouvernement.
«Bilan officiel du 7 juillet: 3685 morts, 16'740 blessés», selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3535 morts.
Source: AFP
Le gouvernement veut rouvrir l'aéroport de Caracas «dès que possible»
Le gouvernement vénézuélien prévoit de rouvrir le principal aéroport du pays aux vols commerciaux «dès que possible», suite aux puissants séismes du 24 juin. Le bilan du double séisme s'élève désormais à 3685 morts, selon un communiqué des autorités qui évitent de parler de disparus. Les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé mardi via Telegram «l'activation immédiate d'un plan alternatif qui permettra la reprise des vols commerciaux dès que possible sur la piste parallèle de l'aéroport». L'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, qui dessert Caracas, est situé à La Guaira, épicentre du double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 qui a réduit en ruines des dizaines d'immeubles résidentiels.
Des pelleteuses déblaient des montagnes de débris dans cet Etat côtier, d'où plusieurs équipes de secours étrangères se retirent après n'avoir trouvé aucun signe de vie près de deux semaines après les secousses. Estefany Suárez, 31 ans, vit avec ses deux jeunes enfants sous une tente. Sa maison, située dans le quartier de Caraballeda, durement touché, se trouve en situation de «haut risque».
«Ils ont pillé les supermarchés, alors ils n'ouvrent plus. Ils distribuent des couches, ce qui est une bonne chose», explique Suárez, trouvant du réconfort dans un point de collecte de dons où sont déposés du savon, des serviettes et des jouets. Des avions militaires américains survolent fréquemment la région et atterrissent sur la piste de l'aéroport de Maiquetía, partiellement ouvert pour les vols humanitaires et dont les infrastructures ont été considérablement endommagées.
Source: AFP
Plus de 150 corps non identifiés enterrés dans un cimetière de La Guaira
Plus de 150 corps non identifiés, des victimes du double séisme du 24 juin au Venezuela, ont été enterrés dans une longue rangée de fosses individuelles dans un cimetière de La Guaira, ont constaté dimanche des journalistes de l'AFP
Une équipe de l'AFP a dénombré 159 tombes de personnes non identifiées, réparties en deux longues parcelles sur une même terrasse, et 95 tombes de personnes identifiées dans une zone reculée du cimetière La Esperanza. Des fossoyeurs avec des pelleteuses mécaniques ont creusé des tranchées qui permettront d'accueillir d'autres dépouilles.
Source: AFP
Le bilan du double séisme monte à 3342 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3342 morts, selon un communiqué diffusé dimanche par le gouvernement.
«Bilan officiel du 5 juillet: 3342 morts, 16'740 blessés», selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avancant plutôt un chiffre proche de 10'000. Le précédent bilan, daté de samedi, était de 2954 morts.
Source: AFP
Au moins 2954 morts suite aux séismes selon le dernier bilan
Au moins 2954 personnes ont été tuées et 16'592 blessées dans le puissant double séisme qui a dévasté le Venezuela le 24 juin, selon le dernier bilan toujours provisoire divulgué samedi par le gouvernement intérimaire de ce pays d'Amérique latine
Plus de 16'000 personnes ont perdu leur logement et 856 bâtiments sont sinistrés, selon les dégâts recensés par le ministère vénézuélien des Communications après le double tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 et 7,5 qui a principalement touché l'Etat de La Guaira, dans le nord du pays.
Source: AFP
La Chaîne du Bonheur a réussi à récolter 10 millions de francs
La Chaîne du Bonheur a collecté jeudi 10'032'254 francs en faveur des victimes du séisme au Venezuela. Des dizaines de milliers de personnes de toutes les régions du pays ont fait part de leur solidarité, ont indiqué les responsables de la collecte en fin de soirée.
La journée de solidarité a été ouverte par le président de la Confédération, Guy Parmelin. Des milliers de personnes en Suisse ont répondu à l'appel de la Chaîne du Bonheur. L'action est menée en collaboration avec les chaînes de la SSR et les radios privées. Depuis jeudi matin, des bénévoles ont enregistré les promesses de dons dans les centres d'appels de Zurich, Genève, Lugano et Coire.
Les violents séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière ont fait plus de 2300 morts et des dizaines de milliers de disparus. Les besoins humanitaires sont énormes: soins médicaux, abris d’urgence, eau potable et de la nourriture sont nécessaires de toute urgence, tout comme des produits de première nécessité.
Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur apportent leur aide sur place, a indiqué la fondation. Les dons peuvent encore être effectués en ligne sur www.bonheur.ch ou par bulletin de versement avec la mention «Séismes au Venezuela». Les cantons et les communes ont eux aussi effectué des promesses de dons. Le gouvernement bernois a notamment libéré un montant de 250'000 francs pour les victimes des séismes tandis que la ville de Genève a débloqué 50'000 francs.
Source: AFP
Un survivant extrait des décombres huit jours après les séismes
Un survivant du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin a été extrait des décombres par des secouristes jeudi, huit jours après le drame, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Hernan Gil, agent de sécurité de 43 ans, avait été enseveli dans la guérite de sécurité de l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira (nord). Sorti sur un brancard, il a été pris en charge dans une ambulance qui devait l'emmener à Caracas.
Des équipes des Etats-Unis, du Salvador, du Costa Rica, du Portugal, du Mexique, du Chili et du Venezuela ont creusé pendant plus de trois jours pour le libérer, tout en lui fournissant de l'eau et de l'air au moyen de sondes et d'un tuyau.
Source: ATS