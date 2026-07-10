Le double séisme au Venezuela a fait 3889 morts

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3889 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 5 juillet: 3889 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.

Le précédent bilan, daté de mercredi, était de 3811 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.

Dans l'Etat de la Guaira (nord), où se concentrent l'essentiel de la destruction et des victimes, des machines lourdes soulèvent des nuages de poussière en dégageant des gravats, parfois malgré la résistance des familles qui espèrent encore récupérer des corps.

A Caraballeda, un des sites les plus touchés, un groupe d'habitants parlemente vigoureusement sur le fait d'autoriser les pelleteuses à intervenir. Plusieurs affirment qu'il faut les arrêter pour que les secouristes volontaires et les pompiers qui évoluent à l'intérieur de structures écroulées puissent poursuivre la recherche de survivants ou de personnes décédées.

Source: AFP