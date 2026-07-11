Le bilan des séismes du 24 juin au Venezuela grimpe à 4333 morts, annonce Jorge Rodriguez. Plus de 19'000 personnes vivent toujours dans des camps après les tremblements de terre dévastateurs ayant frappé Caracas et La Guaira.

Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4300 morts

Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4300 morts

AFP Agence France-Presse

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4300 morts, a annoncé samedi le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. «Le nombre de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes décédés à la suite de l'action directe des terribles tremblements de terre du 24 juin s'élève à 4333», a déclaré Rodríguez lors d'une conférence de presse. Le précédent bilan, daté de vendredi, était de 4118 morts et 16'740 blessés.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps de fortune abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.

Plus de 19'000 sinistrés vivent dans ces camps, selon Rodriguez. Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, qui est aussi le frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, n'a pas évoqué le nombre de disparus, que l'ONU avait estimé à environ 50'000 le surlendemain du drame.



