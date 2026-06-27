Le bilan des morts au Venezuela s'alourdit à 1430 victimes

Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. L'aéroport de Caracas a été fermé et la présidente a déclaré l'état d'urgence.

AFP Agence France-Presse

Le bilan des victimes monte à 1430 morts, selon le président du parlement venezuelien Le bilan du double séisme dévastateur qui a frappé le Venezuela mercredi s'élève désormais à 1430 morts, a annoncé samedi le président du Parlement, Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, par ailleurs frère de la présidente par intérim du pays Delcy Rodríguez, a également fait état de 3238 blessés. Le dernier bilan officiel était de 920 morts. L'ONU a estimé le nombre de disparus à près de 50'000. Source: AFP Les dommages causés par le séisme équivalent à environ 6% du PIB du Venezuela Les dommages causés par le double séisme qui a secoué le Venezuela mercredi sont évalués à près de sept milliards de dollars, une somme équivalente à environ 6% du pays du pays, évalue le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) samedi. Cette évaluation préliminaire du PNUD, menée dans les heures qui ont suivi les tremblements de terre dévasteurs, s'appuie notamment sur des images satellites et des données démographiques. Le PNUD précise que son estimation «n'inclut pas les dommages causés aux infrastructures, les conséquences économiques globales, ni les coûts de reconstruction à long terme» et que l'impact total est généralement jusqu'à trois fois supérieur. Source: AFP Des vols humanitaires américains atterrissent à l'aéroport de Caracas partiellement rouvert Une piste de l'aéroport de Caracas a été rouverte et accueille des avions américains transportant de l'aide humanitaire, a annoncé un haut responsable américain samedi, trois jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela. «Ce matin (samedi), à l'aéroport Simon Bolivar (l'aéroport international de Caracas, ndlr), une des pistes d'atterrissage est de nouveau opérationnelle et accueille des C17», un type d'avion militaire de transport, a indiqué un haut responsable américain. «Maintenant que l'aéroport est ouvert, nous allons intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire», a-t-il ajouté. Source: AFP Près de 7 millions de personnes seraient affectées par les séismes au Venezuela Près de sept millions de personnes seraient affectées par les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, faisant près de 1000 morts et des dizaines de milliers de disparus, ont estimé samedi les Nations unies. «Jusqu'à 6,76 millions de personnes pourraient avoir été touchées par les séismes dévastateurs qui ont frappé le Venezuela», dont deux millions rien qu'à Caracas, a analysé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies, précisant que ces estimations s'appuyaient sur les données démographiques disponibles et sur l'analyse des dégâts. Des bâtiments entiers en morceaux Ces estimations mettent en évidence «l'impact humanitaire potentiellement lourd de la catastrophe», a souligné l'OIM. Des bâtiments entiers se sont effondrés à La Guaira, au nord de Caracas, lors des deux secousses dévastatrices de magnitude 7,2 et 7,5 qui se sont produites mercredi. Le bilan national s'élève à 920 morts, tanduis que des victimes demeurent piégées sous les décombres à La Guaira et dans d'autres endroits. Source: AFP L'accès est restreint à la zone la plus touchée au Venezuela Le Venezuela a restreint vendredi soir l'accès à la zone la plus touchée par les puissants séismes survenus mercredi, a annoncé le ministre de l'intérieur, Diosdado Cabello à la télévision. La catastrophe a fait au moins 920 morts et plus de 50'000 disparus. L'accès à l'Etat de La Guaira (nord) sera «restreint à partir de 20h00», (02h00 en Suisse), a-t-il déclaré. Un peu plus tôt, la présidente par intérim Delcy Rodriguez avait demandé à la population de ne pas se déplacer vers La Guaira, à environ 40 kilomètres de Caracas, afin de faciliter les opérations de sauvetage. Un groupe de riverains et de proches de personnes prises au piège sous les décombres d'un immeuble de Caraca a hué Madame Rodriguez, a constaté une journaliste de l'AFP. «Ça suffit de faire campagne politique au milieu d'une tragédie comme celle que nous vivons», ont-ils lancé à la dirigeante, en visite dans un quartier aisé de la capitale, près d'un immeuble qui s'est effondré mercredi, en accusant le gouvernement de ne «rien faire pour le peuple». Source: AFP Il y a «peu de chances» de retrouver des survivants sous un complexe résidentiel de la Guaira Il y a «peu de chances de retrouver des personnes en vie» dans un ensemble résidentiel fortement endommagé de La Guaira, la zone la plus touchée par les puissants séismes qui ont frappé le Venezuela, a déclaré vendredi à l'AFP le chef du contingent de secouristes chiliens, Nadiomar Polanco. «Malheureusement, l'effondrement est total et il y a peu de chances de retrouver des personnes en vie», a indiqué Nadiomar Polanco devant environ cinq immeubles touchés à La Guaira, une localité côtière voisine de Caracas. Il a précisé que son équipe de secouristes, la première à être arrivée sur place, se concentrait sur la recherche des corps de «personnes déjà décédées». Source: AFP Le bilan au Venezuela s'alourdit encore: 920 morts Le bilan du double séisme au Venezuela survenu mercredi s'est encore alourdi, le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez évoquant vendredi à la télévision le chiffre de 920 morts. Le précédent bilan des autorités était de 589 morts. M. Rodriguez, frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, a ajouté que l'Etat de La Guaira (nord), le plus touché par les tremblements de terre d'une magnitude de 7,2 et 7,5, était «totalement militarisé». Source: AFP Le double séisme au Venezuela a fait plus de 50'000 disparus, selon l'ONU Le nombre de personnes portées disparues après le double séisme meurtrier qui a ravagé le Venezuela est estimé à plus de 50'000, a annoncé vendredi le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher. «Il s'agit d'une opération de secours extrêmement complexe. Plus de 50.000 personnes sont portées disparues et plus de 500 sont décédées; fouiller les décombres représente donc une tâche colossale», a déclaré Tom Fletcher dans un entretien accordé à l'AFP à Genève. Source: AFP Le bilan du double séisme monte à 589 morts Le bilan du double séisme de mercredi au Venezuela atteint 589 morts, a annoncé vendredi La présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez, alors que les recherches continuent dans des immeubles effondrés. «Malheureusement, nous avons déjà 589 morts», a affirmé Delcy Rodríguez durant une réunion avec des responsables militaires et civils, retransmise par la télévision publique. Le précédent bilan était de 235 morts. Un haut responsable américain est arrivé à Caracas Un premier détachement militaire américain, avec à sa tête un général des Marines, est arrivé vendredi à Caracas pour «coordonner» l'aide américaine aux victimes du double séisme au Venezuela, a annoncé l'armée US. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations «Le major général des Marines Kevin J. Jarrard est arrivé aujourd'hui à Caracas, au Venezuela, pour superviser le soutien du Département de la Guerre aux efforts de secours des séismes au Venezuela», a annoncé sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom). Source: ATS Des ressortissants étrangers décédés Le bilan du double séisme de mercredi au Venezuela s'élève à des centaines de morts, et à mesure que l'aide internationale afflue, les Etats recensent aussi leurs ressortissants parmi les victimes: Un Portugais Un ressortissant portugais est décédé en raison du séisme, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères de ce pays. «La victime, un homme, a été extraite vivante des décombres, mais elle est finalement décédée pendant son transport à l'hôpital», a expliqué le ministère portugais sur X.

Un ressortissant portugais est décédé en raison du séisme, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères de ce pays. «La victime, un homme, a été extraite vivante des décombres, mais elle est finalement décédée pendant son transport à l'hôpital», a expliqué le ministère portugais sur X. Deux Brésiliens Le ministère des Affaires étrangères du Brésil, frontalier du Venezuela, a annoncé jeudi sur X le «décès d'une citoyenne et d'un citoyen brésiliens à la suite des tremblements de terre», assurant apporter une assistance consulaire à leurs proches.

Le ministère des Affaires étrangères du Brésil, frontalier du Venezuela, a annoncé jeudi sur X le «décès d'une citoyenne et d'un citoyen brésiliens à la suite des tremblements de terre», assurant apporter une assistance consulaire à leurs proches. Un Italo-vénézuélien Un homme né à Caracas en 1970, ressortissant vénézuélien et italien, est décédé à la suite de l'effondrement d'un immeuble dans l'Etat de La Guaira, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères. L'Italie estime à environ 170’000 le nombre de détenteurs de passeports italiens au Venezuela.

Un homme né à Caracas en 1970, ressortissant vénézuélien et italien, est décédé à la suite de l'effondrement d'un immeuble dans l'Etat de La Guaira, a annoncé jeudi le ministère italien des Affaires étrangères. L'Italie estime à environ 170’000 le nombre de détenteurs de passeports italiens au Venezuela. Deux Chinois Deux ressortissants chinois sont également décédés en raison des séismes, d'après un bilan de l'ambassade de Chine au Venezuela jeudi, rapporté par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Sources: AFP Autres entrées

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 22H04 (GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là. Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

L'USGS, cité notamment par la BBC, a estimé à 36% la probabilité que le bilan s'élève à 10'000 morts et à 40% celle qu'il atteigne 100'000 morts.

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A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira. À l'extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», criait l'un d'eux.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts et disposés» à venir en aide

Les Etats-Unis «sont prêts et disposés» à venir en aide au Venezuela, a affirmé le président américain Donald Trump.

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«Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts» a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, alors qu'aucun bilan humain n'a été rendu public dans l'immédiat. «Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide!», a-t-il poursuivi, ajoutant: «nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis».

«Incroyable»

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue, selon des journalistes de l'AFP. «C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Elle dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale. J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir.»

Aéroport fermé

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau. Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.