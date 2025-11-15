DE
FR

Au moins neuf guérilleros tués
La Colombie bombarde sa frontière avec le Venezuela

L'armée colombienne a tué neuf guérilleros lors d'un bombardement près de la frontière vénézuélienne. Cette opération s'inscrit dans une série d'attaques contre les groupes armés liés au trafic de cocaïne, dans un contexte de tensions régionales.
Publié: 06:32 heures
|
Dernière mise à jour: 06:34 heures
Partager
Écouter
Une patrouille vénézuélienne autour du pont international Simon Bolivar à la frontière avec la Colombie, le 16 octobre 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Neuf guérilleros ont été tués lors d'un bombardement de l'armée colombienne près de la frontière avec le Venezuela, a indiqué à l'AFP une source au ministère de la Défense vendredi. Cette frappe aérienne, qui a eu lieu dans le département d'Arauca (nord-est), fait suite à une précédente dans le sud-est du pays cette semaine qui avait tué 19 membres d'une guérilla. Le président colombien Gustavo Petro intensifie les attaques contre les groupes armés impliqués dans le trafic de cocaïne, dans un contexte de tensions liées au déploiement des Etats-Unis dans les Caraïbes visant à mettre fin, selon Washington, au narcotrafic.

A lire aussi
Sur ordre de Trump, les Etats-Unis pulvérisent un bateau dans le Pacifique
Avec vidéo
«Terroristes du narcotrafic»
Sur ordre de Trump, les Etats-Unis pulvérisent un bateau dans le Pacifique
Le Venezuela annonce une «mobilisation massive» de ses forces militaires à l'approche d'un porte-avion américain
Tenir tête à l'Amérique
Le Venezuela annonce une mobilisation «massive» de ses forces militaires

Les deux groupes rebelles visées par les forces armées sont commandées par Ivan Mordisco, le pseudonyme du criminel le plus recherché du pays, un ancien des Farc (armées révolutionnaires de Colombie) qui a rejeté l'accord de paix de 2016 avec Bogota, et le désarmement prévu. Selon les médias locaux, une enquête est en cours pour déterminer si Antonio Medina, un haut responsable rebelle à l'origine d'un conflit sanglant entre les ex-Farc et la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN), figure parmi les victimes à Arauca.

Les Etats-Unis de Donald Trump ont récemment imposé des sanctions visant Gustavo Petro et ses proches et ont retiré à la Colombie le statut de pays allié dans la lutte contre le narcotrafic, estimant que le gouvernement de gauche n'en faisait pas assez pour freiner la production de cocaïne. Le président colombien assure que les forces de l'ordre utilisent tous les moyens possibles pour lutter contre les groupes armés et critique les Etats-Unis, qu'il juge responsables de ne pas mettre fin à la consommation de drogue. Or les experts soulignent que les groupes criminels se sont renforcés sous la politique de Gustavo Petro visant à négocier leur désarmement. Le chef de l'Etat colombien a proposé la paix à Ivan Mordisco, qui s'est retiré des négociations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus