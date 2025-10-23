Dernière mise à jour: il y a 36 minutes

En pleines tensions avec la Colombie et le Venezuela, le ministre américain de la Défense Pete Hegseth annonce une nouvelle frappe dans le Pacifique. Partagée en vidéo sur X, la destruction du bateau a tué trois personnes accusées de narcotrafic et de terrorisme.

Sur ordre de Trump, les Etats-Unis pulvérisent un bateau dans le Pacifique

Avec à son bord trois personnes accusées de narcotrafic, le bateau situé «en eaux internationales» a subi une frappe américaine. Photo: Capture d'écran / X

Entre les Etats-Unis et l'Amérique du Sud, l'océan Pacifique ne l'est plus vraiment. Le ministre américain de la Défense a annoncé mercredi soir une nouvelle attaque contre un bateau dans le Pacifique. Trois personnes accusées d'être des «terroristes impliqués dans le narcotrafic» ont été tuées, dans le cadre d'une campagne militaire de l'administration Trump qui fait débat.

«Une fois de plus, les terroristes désormais décédés étaient impliqués dans le trafic de drogue dans l'est du Pacifique», a déclaré Pete Hegseth sur X. Les «trois narco-terroristes» à bord du navire, qui se trouvait «dans les eaux internationales», ont été tués, a-t-il ajouté, reprenant la terminologie de son président dans sa lutte affichée contre le trafic de drogue.

Tensions avec les sud-américains

La frappe a eu lieu dans les eaux internationales, selon la Défense. De vives tensions animent les relations internationales entre les USA et la Colombie ou encore le Venezuela.

Donald Trump vient de qualifier le président colombien Gustavo Petro de «baron de la drogue» et de «pire président que la Colombie ait jamais eu». Quant au Venezuela, il accuse les Etats-Unis de prétexter de la lutte contre le trafic de drogue pour tenter de renverser son président, Nicolas Maduro.