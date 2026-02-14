DE
FR

Loi d'amnistie
Sous pression, le Venezuela annonce la libération de 17 prisonniers politiques

La libération de 17 prisonniers politiques a été annoncée ce samedi au Venezuela, dans le cadre d'une loi d’amnistie générale. Les familles des détenus attendent toujours des actes concrets.
Publié: il y a 30 minutes
1/2
Les familles des prisonniers, qui campent devant le siège de la police, attendent des actes concrets.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président du Parlement vénézuélien a annoncé samedi la libération de 17 prisonniers politiques dans le cadre des discussions en vue d'adopter une loi d'amnistie générale. «Dans le cadre de la loi d'amnistie, 17 personnes privées de liberté dans (les cellules connues comme) Zone 7 sont en train d'être libérées en ce moment», a écrit Jorge Rodríguez, président de l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux.

Jorge Rodríguez est le frère de la présidente Delcy Rodríguez, qui occupe ses fonctions depuis la capture de Nicolas Maduro par des militaires américains le 3 janvier.

Des proches de détenus, communiquant sur WhatsApp, ont indiqué ne pas avoir constaté de libération dans l'immédiat de la Zone 7, qui désigne les cellules de la police nationale. Ces familles campent devant le siège de la police depuis la première annonce de libérations par Delcy Rodríguez, le 8 janvier.

L'impact de la loi d'aministie

Sous pression de Washington, la présidente a proposé le 30 janvier une vaste loi d'amnistie, qui couvrirait les 27 années du chavisme au pouvoir. Elle prévoit l'abandon de toutes les accusations pesant sur des dissidents qui se sont opposés au régime de Nicolas Maduro comme de son prédécesseur Hugo Chavez. Et notamment celles de «trahison», «terrorisme» et diffusion de «haine» qui ont été utilisées pour enfermer les opposants au pouvoir.

A lire aussi
Washington promet de doper la production pétrolière au Venezuela
Delcy Rodriguez approuve
Washington promet de doper la production pétrolière au Venezuela
L'opposant vénézuélien Juan Pablo Guanipa assigné à résidence
Arrêté pour «conspiration»
L'opposant vénézuélien Juan Pablo Guanipa assigné à résidence

Il y a une semaine, lors d'une visite à la Zone 7, M. Rodríguez avait promis aux familles des prisonniers politiques que leurs proches seraient libérés immédiatement après l'adoption de la loi. Mais cette adoption par les députés a été reportée en raison de désaccords sur sa portée et le rôle du pouvoir judiciaire dans son application. Elle est désormais prévue la semaine prochaine.

Selon l'ONG Foro Penal, 431 prisonniers politiques ont bénéficié d'une libération conditionnelle et 644 sont toujours derrière les barreaux.

Des milliers de partisans de l'opposition avaient manifesté dans les rues de Caracas avant les débats sur la loi d'amnistie pour réclamer la libération de tous les prisonniers politiques. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus