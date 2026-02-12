DE
FR

Delcy Rodriguez approuve
Washington promet de doper la production pétrolière au Venezuela

Le ministre américain de l'énergie promet d'accroître fortement la production pétrolière au Venezuela. Delcy Rodriguez salue un partenariat productif à long terme avec Washington.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
1/2
Chris Wright et Delcy Rodriguez au palais Miraflores à Caracas après leur réunion le 11 février 2026.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le ministre américain de l'Energie Chris Wright a promis une «augmentation spectaculaire» de la production de pétrole au Venezuela, à l'issue d'une rencontre mercredi à Caracas avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez qui a évoqué un «partenariat productif à long terme» avec les Etats-Unis.

Il s'agit de la visite de plus haut niveau de l'administration Trump depuis l'intervention militaire américaine du 3 janvier et la capture du président Nicolas Maduro. Chris Wright a affirmé après l'entrevue au palais présidentiel à Caracas qu'une augmentation de la production de pétrole, de gaz naturel et d'électricité au Venezuela améliorerait la qualité de vie de «tous les Vénézuéliens».

«Cela s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large visant à redonner toute leur grandeur aux Amériques et à rapprocher nos pays», a-t-il ajouté. Le ministre américain a également affirmé que le président Donald Trump est «passionnément engagé» dans la transformation des relations avec le Venezuela, alors que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019.

Coopération à long terme

L'ordre du jour de la rencontre portait sur «l'établissement d'un partenariat productif à long terme permettant un agenda énergétique (...) bénéfique pour les deux pays», a de son côté indiqué Delcy Rodriguez. Hector Obregon, président de la compagnie publique Petroleos de Venezuela (PDVSA), Félix Plasencia, représentant diplomatique du Venezuela auprès des Etats-Unis, et la chargée d'affaires américaine à Caracas, Laura Dogu, ont également participé à cette rencontre.

Chris Wright était arrivé au Venezuela plus tôt dans la journée et devait visiter des champs de pétrole, selon son équipe. Delcy Rodriguez gouverne sous pression américaine depuis son arrivée au pouvoir après la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis. Le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves pétrolières de la planète, a ainsi réformé le mois dernier sa loi sur les hydrocarbures, ouvrant le secteur au privé.

L'administration Trump veut que les grands groupes pétroliers américains reconstruisent rapidement le secteur et augmentent la production de plusieurs millions de barils par jour, affirmant que les deux pays se partageront les bénéfices. Encore faut-il convaincre les majors du pétrole d'investir malgré l'instabilité politique, les questions sur la sécurité et la perspective de lourdes dépenses pour remettre l'outil de production en état.

«Enormes opportunités»

Les Etats-Unis ont effectué le mois dernier une première vente de pétrole vénézuélien qui a rapporté 500 millions de dollars au pays caribéen. Ce mardi, Washington a continué à lever des sanctions pour faciliter l'exploitation du pétrole vénézuélien par des entreprises américaines, le ministère des Finances levant par étapes l'embargo mis en place en 2019 par les Etats-Unis sur l'or noir du pays.

«Nous avons parlé avec beaucoup de franchise des énormes opportunités qui s'offrent à nous et de certains problèmes et défis», a déclaré Chris Wright. La présidente par intérim a pour sa part souhaité que les Etats-Unis et le Venezuela trouvent «à partir de leurs divergences historiques, la manière de continuer à avancer». Le Venezuela entend, grâce à sa réforme de la loi sur les hydrocarbures, augmenter sa production de brut de 18% en 2026.

Le pays a produit 1,2 million de barils par jour (b/j) en 2025, après un plus bas historique d'environ 360.000 b/j en 2020, mais encore loin des 3 millions extraits quotidiennement au début du siècle. Caracas dispose des plus grandes réserves prouvées du monde avec plus de 303 milliards de barils, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

