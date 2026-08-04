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Attaque de la «main de la mort»
L'une des méduses les plus dangereuses au monde tue un ado de 13 ans

Un adolescent de 13 ans est décédé ce week-end après avoir été piqué par une cuboméduse sur une plage en Thaïlande. Cet animal marin est l'une des espèces les plus venimeuses au monde.
Publié: il y a 8 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Plusieurs incidents ont été rapportés sur des plages thaïlandaises. Comme à Koh Samui.
Photo: Getty Images
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Prenez garde si vous allez en vacances en Thaïlande. Un adolescent de 13 ans vient de perdre la vie ce week-end après avoir été piqué par une méduse ultra-vénimeuse, rapporte Watson le mardi 4 août sur la base de médias locaux. L'incident mortel est survenu sur la plage de Ban Fai Tha, dans le Golfe de Thaïlande.

La cuboméduse, aussi baptisée «piqueur marin», «guêpe de la mer» ou «main de la mort», compte parmi les espèces les plus dangereuses du monde. Avec des tentacules pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long, l'animal fait des centaines de victimes chaque année. Sa piqûre est extrêmement douloureuse et peut provoquer un arrêt cardiaque en cinq minutes à peine. Difficile à détecter en raison de sa transparence, cette bête marine vagabonde dans les eaux de l'Australie et de l'Asie du Sud-Est. 

Pas une première

Ce décès n'est pas un cas isolé: plusieurs personnes ont perdu la vie au large de la Thaïlande ces dernières années, notamment dans les zones touristiques de Koh Samui et Koh Phangan.

Face à la multiplication d'incidents, les autorités locales ont renforcé leurs mesures de protection, tant au niveau de la surveillance que de la sensibilisation auprès des baigneurs. Plusieurs plages ont été équipées de stands avec du vinaigre ménager, un antidote pour lutter contre les piqûres de ces «monstres» marins. Il est également recommandé de suivre attentivement les consignes des équipes de sauvetage.

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