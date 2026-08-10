L’éclipse solaire totale de mercredi pourrait fortement perturber la circulation à Majorque. Pour éviter les retards, les voyagistes viendront chercher les touristes plus tôt que prévu à leur hôtel. Une fois à l’aéroport, il faudra toutefois s’armer de patience.

L’éclipse menace de semer le chaos sur l'île de Majorque

L’éclipse menace de semer le chaos sur l'île de Majorque

Patrik Berger

Ceux qui prennent l'avion ce mercredi à Majorque, dans les îles espagnoles des Baléares, devront s'armer de patience. Le 12 août, jour de l'éclipse solaire, un véritable chaos menace de s'installer sur les routes. L'île est l'un des endroits les plus privilégiés pour observer le phénomène.

Afin d'anticiper le trafic, les voyagistes ont prévu de venir chercher les touristes à leur hôtel deux à trois heures plus tôt que d’habitude, rapporte le «Mallorca Magazin». Une situation qui peut entraîner un temps d’attente extrêmement long à l’aéroport de Palma.

«Il se peut que certains passagers arrivent jusqu’à cinq heures avant le départ du vol», explique Pedro Fiol, président de l’association des agences de voyage des Baléares (AVIBA). Mais mieux vaut attendre des heures à la porte d’embarquement que de rater son avion à cause des bouchons.

Des routes fermées

Ces recommandations valent aussi pour les voyageurs qui se rendent à l’aéroport par leurs propres moyens. En cause: d’importantes restrictions de circulation liées à l’éclipse solaire. Plusieurs routes de l'île seront totalement fermées.

Selon le «Mallorca Magazin», l'aéroport devrait toutefois fonctionner normalement. Aucune restriction sur les décollages et atterrissages n'est prévue. Les pilotes seraient habitués à ces conditions d'éclairage particulières.

Face à l’afflux massif de visiteurs, les autorités locales prennent leurs précautions pour éviter les embouteillages. Les compagnies privées de taxis et d’autocars prévoient de renforcer leur flotte afin que les touristes gagnent leur logement le plus vite possible.

Ruée sur les lunettes spéciales

En Suisse aussi, l’impatience monte à l’approche de l’éclipse solaire. Les lunettes de protection spéciales sont déjà en rupture de stock dans de nombreux endroits.

Elles sont indispensables pour observer le phénomène sans danger pour les yeux. Les lunettes de soleil classiques ou les solutions de fortune, comme les films teintés, ne suffisent pas. Les lunettes de protection doivent par ailleurs être en parfait état, sans fissures ni trous. Si vous souhaitez observer l'éclipse à l'aide de jumelles ou d'un télescope, veillez également à recouvrir l'objectif d'un filtre ou d'un film de protection.

A Zurich, la Lune commencera à passer devant le Soleil à 19h24. Le spectacle prendra fin à 20h42, lorsque le Soleil disparaîtra derrière l'Albis. Ailleurs dans le pays, l’éclipse débutera quelques minutes plus tôt ou plus tard. La météo devrait être clémente. Mercredi soir, seuls quelques orages localisés sont attendus au maximum.