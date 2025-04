L'ex-dirigeant syrien Bachar el-Assad a fui les rebelles en décembre 2024. Une enquête de Reuters révèle aujourd'hui qu'au cours des derniers jours de son régime, de l'argent liquide, des œuvres d'art et des disques durs ont été transportés à Abu Dhabi en jet privé.

Œuvres d’art, cash et disques durs

1/5 Bachar el-Assad a gouverné la Syrie pendant 24 ans. En décembre 2024, il a été évincé et vit désormais en Russie. Photo: Imago

Natascha Ruggli

Il s’est enfui à la dernière seconde, mais pas sans ses biens. L’ex-dirigeant syrien Bachar al-Assada a fui en décembre 2024, alors que les rebelles approchaient dangereusement de Damas, la capitale. Lui et son clan se sont vus contraints de quitter le pays. Mais cette fuite n’était pas improvisée: le transfert de sa fortune avait déjà été minutieusement préparée.

Une enquête de l'agence de presse Reuters révèle que, dans les derniers jours du régime, un avion en particulier a retenu l’attention: un Embraer Legacy 600 immatriculé C5-SKY, enregistré en Gambie. Selon les données de vol, des images satellites et des messages échangés, l’appareil a effectué trois trajets entre Damas et Abou Dabi, entre les 6 et 7 décembre.

Un avion plein de richesses

D’après Reuters, les premiers vols ont transporté uniquement du cash et des proches du président. Ensuite sont venus des œuvres d’art de grande valeur, puis encore plus d’argent liquide ainsi que des disques durs – le tout dans le plus grand secret. Le personnel de l’aéroport aurait reçu l’ordre suivant: «Vous n'avez jamais vu cet avion». L'aéroport Al Bateen Executive d'Abu Dhabi, où le jet a atterri, est également connu en tant qu'«aéroport VIP» pour ses règles strictes en matière de protection des données.

Lorsque les rebelles ont renversé Assad le 8 décembre, ce dernier s’est envolé vers Moscou. Grâce à un asile politique, il vit désormais en exil avec sa famille en Russie. Dans le même temps, le mystérieux jet privé a décollé une dernière fois depuis la base militaire russe de Hmeimim, près de Lattaquié, sur la côte méditerranéenne, toujours selon Reuters.

Un conseiller économique a tout organisé

L’avion était un jet privé, semble-t-il affrété par Yasar Ibrahim, le conseiller économique d’Assad. Il l’aurait loué sous forme de «dry lease», c’est-à-dire sans équipage ni services à bord – uniquement l’appareil. La fortune de l’ex-dictateur est difficile à estimer. Selon le journal «Bild», elle se situerait entre un et cinq milliards de dollars. En ajoutant les biens de l’ensemble de sa famille, le total pourrait atteindre jusqu’à dix milliards.