Tensions autour du nucléaire
Washington muscle son dispositif militaire face à l’Iran

Le Pentagone prépare un deuxième porte-avions pour un déploiement dans le Golfe, selon des médias américains. Donald Trump menace l'Iran de conséquences graves en cas d'échec des négociations nucléaires.
Publié: 08:36 heures
Les Etats-Unis envoient un deuxième porte-avions dans le Golfe. (image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le Pentagone a ordonné à un deuxième groupe aéronaval de se préparer à un déploiement dans la région du Golfe, ont indiqué jeudi plusieurs médias américains, alors que Donald Trump accentue la pression sur l'Iran pour mettre fin à ses programmes nucléaire et balistique.

Donald Trump a menacé jeudi l'Iran de conséquences «très traumatisantes» s'il n'acceptait pas un accord sur son programme nucléaire, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé un «certain scepticisme» sur les chances de conclure l'accord en question.

Sur place depuis janvier

«Il faut passer un accord, sinon ce sera très traumatisant, très traumatisant», a déclaré le président américain durant un échange avec la presse à la Maison Blanche, en ajoutant qu'il espérait que les négociations avec la République islamique aboutissent d'ici un mois. «Je leur parlerai aussi longtemps qu'ils le souhaitent» a-t-il encore dit, en indiquant que faute d'accord, il passerait à la «phase deux», qui serait «très dure» pour les Iraniens.

Le président Donald Trump avait déclaré mardi au média américain Axios qu'il envisageait d'envoyer un deuxième porte-avions au Moyen-Orient afin de se préparer à une intervention militaire en cas d'échec des négociations avec l'Iran. Un deuxième porte-avions rejoindrait le porte-avions USS Abraham Lincoln, déjà présent depuis janvier dans la région avec ses navires d'escorte, selon la presse américaine.

Pentagone silencieux

Le Pentagone n'a pas répondu immédiatement aux questions de l'AFP. Selon le «New York Times», le porte-avions Gerald Ford, actuellement déployé dans les Caraïbes, va être envoyé dans le Golfe pour y rejoindre l'Abraham Lincoln. «L'équipage du navire a été informé de la décision jeudi, selon quatre responsables américains qui ont requis l'anonymat», a indiqué le «New York Times». Les avions de combat du porte-avions Ford ont participé à l'attaque du 3 janvier contre Caracas, qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro.

Dès mercredi, le «Wall Street Journal» avait indiqué qu'un deuxième porte-avions pourrait être déployé dans la région. CBS News a relayé également cette information. Le déploiement d'un deuxième porte-avions au Moyen-Orient serait une première en près d'un an, a fait remarquer le Wall Street Journal. En mars 2005, le Harry Truman et le Carl Vinson y avaient tous deux été déployés pour combattre les rebelles houthis soutenus par le Yémen.

