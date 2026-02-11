DE
FR

Militante iranienne condamnée
Le comité Nobel «horrifié» par l'arrestation de Narges Mohammadi

Le comité Nobel norvégien a dénoncé l'arrestation brutale de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, en Iran le 12 décembre. La militante, en grève de la faim, a été condamnée à six ans de prison.
Publié: il y a 49 minutes
La militante Narges Mohammadi a été condamnée à six ans de prison.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le comité Nobel norvégien s'est dit mercredi «profondément horrifié» par l'arrestation «brutale» en décembre en Iran de Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix en 2023, à la santé très fragile.

A lire aussi
Une lauréate du prix Nobel de la paix arrêtée avec violence en Iran
«Saisie par les cheveux»
Une lauréate du prix Nobel de la paix arrêtée avec violence en Iran
En Iran, le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi condamnée à six ans de prison
«Rassemblement et collusion»
En Iran, le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi condamnée à six ans de prison

La militante iranienne des droits humains de 53 ans avait été arrêtée le 12 décembre dans la ville de Mashhad (nord-est) avec d'autres militants, après avoir pris la parole lors d'une cérémonie en hommage à un avocat retrouvé mort.

«Le comité Nobel norvégien est profondément horrifié par des rapports crédibles décrivant l'arrestation brutale, les mauvais traitements physiques et continus mettant en danger la vie» de Narges Mohammadi, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le comité qui attribue le prix Nobel de la paix a de nouveau appelé à sa «libération immédiate et sans conditions» et à ce qu'elle ait accès à «des soins médicaux professionnels et indépendants».

Incapable de s'asseoir

En grève de la faim, Narges Mohammadi a été condamnée à six ans de prison «pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes», a rapporté son avocat, Mostafa Nili, à l'AFP dimanche. Selon le comité qui dit s'appuyer sur les comptes rendus de témoins visuels et de sa famille, Narges Mohammadi a, lors de son arrestation, été frappée à coup de bâtons, tirée à terre par les cheveux au point de perdre une partie de sa chevelure, et de nouveau battue à bord d'un véhicule.

«Elle a été à plusieurs reprises frappée au niveau des organes génitaux et de la région pelvienne, la rendant incapable de s'asseoir ou de bouger sans douleurs intenses et suscitant de sérieuses inquiétudes quant à une fracture osseuse», a précisé le comité.

«Malgré son état critique, elle a été soumise à une longue mise à l'isolement dans une cellule sans fenêtre avec un éclairage artificiel permanent, un sol froid et une literie inadéquate», a-t-il ajouté. Narges Mohammadi a passé de nombreuses années derrière les barreaux mais n'a jamais cessé de militer pour les droits humains et la défense des prisonniers politiques.

Arrêtée en novembre 2021, elle avait été remise en liberté pour des problèmes pulmonaires en décembre 2024. Parallèlement aux tractations diplomatiques autour de son programme nucléaire, l'Iran a intensifié la répression à l'intérieur du pays ces derniers temps.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus