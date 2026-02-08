Un tribunal iranien a condamné la lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi à six ans de prison. Son avocat l’a annoncé dimanche à l’AFP.

En Iran, le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi condamnée à six ans de prison

En Iran, le prix Nobel de la paix Narges Mohammadi condamnée à six ans de prison

«Rassemblement et collusion en vue de commettre des crime»

AFP Agence France-Presse

Un tribunal iranien a condamné la lauréate du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, à six ans de prison, a indiqué son avocat à l'AFP dimanche.

«Elle a été condamnée à six ans de prison pour rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes», a déclaré son avocat, Mostafa Nili, ajoutant qu'elle avait également écopé d'une interdiction de quitter le pays pendant deux ans.

La militante des droits humains, détenue depuis décembre, a été condamnée dans une autre affaire à un an et demi de prison pour «activités de propagande» et à deux ans d'exil dans la ville de Khosf, dans la province orientale du Khorassan du Sud, a précisé l'avocat. Selon la loi iranienne, les peines de prison sont non cumulables.