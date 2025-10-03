Le chef d'un musée viré pour avoir refusé de donner une épée à Trump

Le directeur d'un prestigieux musée américain a quitté son poste après s'être opposé à la demande du président américain Donald Trump d'offrir une épée de sa collection au roi britannique Charles III, ont rapporté jeudi les médias locaux. L'arme devait être remise lors de la récente visite de Donald Trump au Royaume-Uni.

Le directeur a quitté ses fonctions lundi après avoir été confronté à l'ultimatum de «démissionner ou d'être licencié», a-t-il fait savoir à la chaîne télévisée CBS News, qui n'a pas précisé qui était à l'origine de cette consigne.

Photo: IMAGO/i Images

Le Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum, consacré à l'ancien président américain, est situé dans la ville où celui-ci a grandi, à Abilene, dans le Kansas. A la fois bibliothèque et musée, l'établissement fait partie des archives nationales.

Son désormais ex-directeur a refusé la demande du gouvernement de donner au roi britannique l'une des épées d'Eisenhower dans le cadre de la visite d'Etat de Donald Trump mi-septembre au Royaume-Uni, un cadeau censé symboliser la relation privilégiée entre les deux alliés.

