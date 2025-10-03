Le chef d'un musée viré pour avoir refusé de donner une épée à Trump
Le directeur d'un prestigieux musée américain a quitté son poste après s'être opposé à la demande du président américain Donald Trump d'offrir une épée de sa collection au roi britannique Charles III, ont rapporté jeudi les médias locaux. L'arme devait être remise lors de la récente visite de Donald Trump au Royaume-Uni.
Le directeur a quitté ses fonctions lundi après avoir été confronté à l'ultimatum de «démissionner ou d'être licencié», a-t-il fait savoir à la chaîne télévisée CBS News, qui n'a pas précisé qui était à l'origine de cette consigne.
Le Dwight D. Eisenhower Presidential Library and Museum, consacré à l'ancien président américain, est situé dans la ville où celui-ci a grandi, à Abilene, dans le Kansas. A la fois bibliothèque et musée, l'établissement fait partie des archives nationales.
Son désormais ex-directeur a refusé la demande du gouvernement de donner au roi britannique l'une des épées d'Eisenhower dans le cadre de la visite d'Etat de Donald Trump mi-septembre au Royaume-Uni, un cadeau censé symboliser la relation privilégiée entre les deux alliés.
Source: AFP
Les USA autorisent un générique d'une pilule abortive, rage des conservateurs
L'Agence américaine du médicament a donné son feu vert à la commercialisation d'un nouveau générique de la mifépristone, pilule utilisée dans la majorité des avortements aux Etats-Unis, une décision qui a provoqué jeudi la furie des milieux conservateurs.
«C'est une tache sur la présidence Trump», une «décision inconcevable», a ainsi fustigé Kristan Hawkins, présidente de la puissante association anti-avortement Students for Life Action, dans un communiqué. Cette décision faisait pourtant office de procédure de routine, l'Agence du médicament (FDA) ayant déjà approuvé une autre version générique de la mifépristone.
Utilisée depuis 25 ans aux Etats-Unis, cette pilule est prescrite en association avec un autre cachet dans les interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses, mais aussi pour traiter certaines fausses-couches.
Source: AFP
L'administration Trump promet une aide «conséquente» aux agriculteurs
Le ministre américain des Finances a affirmé jeudi qu'une aide «conséquente» serait annoncée la semaine prochaine pour les agriculteurs affectés par le conflit douanier en cours avec la Chine. «Vous verrez mardi un soutien conséquent pour les agriculteurs», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à la chaîne de télévision CNBC, ajoutant que le plan concernait «en particulier les producteurs de soja».
Ceux-ci ont quasiment perdu le débouché chinois depuis le déclenchement par Washington d'une guerre commerciale avec Pékin, à coups de droits de douane. Donald Trump a affirmé mercredi que le sujet serait au coeur de sa rencontre avec son homologue Xi Jinping, dans un mois.
Il a aussi répété qu'il voulait reverser aux agriculteurs en difficulté une partie des recettes générées par les droits de douane qu'il a mis en place. Selon le «Wall Street Journal», qui cite un responsable anonyme, le gouvernement envisage un plan de soutien d'un montant entre 10 et 14 milliards de dollars.
Source: AFP
Trump assure être proche d'un accord avec Harvard
Donald Trump a affirmé mardi que son administration était proche d'un accord financier avec Harvard, cible numéro 1 de sa croisade contre le monde universitaire, au terme duquel l'établissement s'engagerait à verser 500 millions de dollars.
«Nous sommes en train de nous approcher" d'un accord, a déclaré le président américain, qui s'exprimait depuis la Maison Blanche. «Ils payeraient environ 500 millions de dollars», a-t-il ajouté. Interrogée sur ces déclarations, la plus ancienne des universités américaines n'avait pas répondu dans la soirée.
Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, Donald Trump accuse Harvard de servir de vivier à l'idéologie «woke», un terme souvent détourné par les conservateurs pour qualifier de manière péjorative des idées progressistes en faveur des femmes et des minorités.
Source: AFP
Une vingtaine d'Etats américains défendent l'accès à une pilule abortive
Des responsables d'une vingtaine d'Etats américains de sensibilité démocrate ont fait savoir lundi qu'ils défendraient si besoin l'accès à la mifépristone, une pilule utilisée dans la majorité des IVG médicamenteuses aux Etats-Unis et dans le monde.
Le ministre de la Santé de Donald Trump, Robert Kennedy Jr, a lancé, selon des informations de presse, une réévaluation de la sûreté de ce produit, ce qui inquiète de nombreux défenseurs du droit à l'avortement, plus de trois ans après que la Cour suprême a supprimé sa protection au niveau national.
«La décision de réexaminer l'accès à ce médicament a été prise en réponse à une lettre sans base scientifique et ignore des décennies de recherches assurant que la mifépristone est sûre et efficace», écrivent 19 ministres locaux de la Justice, parmi lesquels ceux de New York, de Californie et du Michigan, dans un communiqué commun.
«Les décisions médicales doivent rester entre les mains des patients, de leur famille et de leurs soignants – et doivent être guidées par la science, et non par la politique», relève le communiqué de ces procureurs en chef. «Si l'accès à la mifépristone est remis en cause, nous prendrons des mesures pour le protéger.»
Source: AFP
Les riches soutiens de Trump vont prendre les rênes de TikTok aux Etats-Unis
Donald Trump a signé jeudi un décret définissant les contours de la cession des activités américaines de TikTok à plusieurs de ses riches soutiens, tandis que la maison mère de la plateforme chinoise ne conservera qu'une participation minoritaire.
Depuis le Bureau ovale, le président des Etats-Unis a assuré que la version américaine de la plateforme serait gérée par des investisseurs «très sophistiqués», à l'instar de Larry Ellison, à la tête du géant technologique Oracle, de Michael Dell, fondateur du groupe Dell, et du magnat des médias Rupert Murdoch.
Selon plusieurs médias, la société d'investissement Silver Lake Partners et le géant de la Silicon Valley Andreessen Horowitz feraient également partie de l'accord. Selon le décret publié jeudi soir par la Maison Blanche, ByteDance, la maison mère de TikTok, conservera une participation de «moins de 20%».
Les nouveaux arrivants au capital sont tous des alliés de Donald Trump et partagent ses opinions politiques, mais le président américain a insisté sur le fait que l'application ne serait soumise à aucune orientation partisane.
Source: AFP
Bête noire de Trump, l'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé
L'ancien directeur du FBI James Comey, l'une des bêtes noires de Donald Trump, a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations, ont rapporté jeudi plusieurs médias, quelques jours après que le président américain a appelé à poursuivre ses adversaires politiques.
«Aujourd'hui, un grand jury fédéral (une commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête) a inculpé l'ancien directeur du FBI, James Comey, d'infractions graves liées à la divulgation d'informations sensibles», a réagi le ministère américain de la Justice dans un communiqué. James Comey a lui réagi en clamant son innocence: «Je n'ai pas peur» et «je suis innocent», a-t-il déclaré.
Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump s'est lui réjoui de cette inculpation: «JUSTICE EN AMÉRIQUE ! L'un des pires êtres humains que ce pays ait jamais connus est James Comey, l'ancien directeur corrompu du FBI», a-t-il écrit. Aujourd'hui, il a été inculpé par un grand jury pour deux chefs d'accusation criminels pour divers actes illégaux et illicites.»
Et le président de conclure: «Il a fait tant de mal à notre pays pendant si longtemps, et il commence maintenant à être tenu responsable de ses crimes contre notre nation. Lors de son premier mandat (2017-2021), il avait brutalement limogé James Comey en 2017 alors que le FBI enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne de 2016.
Source: AFP
«Le changement climatique est un scam», selon Donald Trump
Donald Trump s'est lancé dans une tirade sur le climat, devant le public onusien, après plus de 45 minutes de discours (dépassant de ce fait le temps requis de 15 minutes maximum), accusant le «tout vert» de mener à «la banqueroute».
«C’est la plus grande manipulation jamais lancée. Le changement climatique, avec l'interdiction du forage et de l’usage du charbon, tout ça nous mène à la faillite. C’est mauvais. Ça a été décidé par de mauvais dirigeants. Le changement climatique est un scam, un scandale...», a poursuivi le président américain connu pour ses positions climato-sceptiques.
Trump prend la Suisse comme exemple pour attaquer l'immigration
Parmi les divers sujets que Trump a abordé, il s'est attardé à plusieurs reprises sur l'immigration. «J’adore l’Europe mais je déteste voir qu’ils sont en péril avec l’immigration massive et qu’on laisse tout ça se produire sans réagir. Vous allez finir en enfer et détruire l’héritage de l’humanité.»
Le président américain a poursuivi en prenant la Suisse en exemple: «Dans la belle Suisse, 72% des personnes emprisonnées ne sont pas suisses. Cela en dit beaucoup sur la situation du pays. Ce pays est en train de sombrer.»
Trump annonce une nouvelle convention américaine sur les armes biologiques
Donald Trump annonce un nouvel effort de la part des Etats-Unis envers les armes biologiques, par une convention. «Nous voulons une cessation du développement des armes nucléaires», a-t-il appelé.
Les Etats-Unis développent eux-mêmes de nouvelles variantes de leur stock d'armes anciennes.
Source: NYT