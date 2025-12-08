Donald Trump a déclaré lundi qu’il signerait, dans le courant de la semaine, un décret visant à interdire aux Etats américains de mettre en place leurs propres réglementations sur l’intelligence artificielle.

Trump veut empêcher les Etats de réguler l'IA au niveau local

Trump veut empêcher les Etats de réguler l'IA au niveau local

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait signer un décret dans la semaine pour empêcher les Etats américains de réguler l'intelligence artificielle à leur niveau.

«Il ne doit y avoir qu'un seul règlement si nous voulons continuer à être les premiers dans le domaine de l'IA (...) Mais cela ne durera pas si les 50 Etats, dont beaucoup sont de mauvais acteurs, s'impliquent dans les REGLES et le PROCESSUS D'APPLICATION», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Les efforts de Donald Trump pour contrôler l'IA et ses développements se heurtent à une forte opposition politique et juridique.