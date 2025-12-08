AFP Agence France-Presse
Donald Trump a annoncé lundi qu'il allait signer un décret dans la semaine pour empêcher les Etats américains de réguler l'intelligence artificielle à leur niveau.
«Il ne doit y avoir qu'un seul règlement si nous voulons continuer à être les premiers dans le domaine de l'IA (...) Mais cela ne durera pas si les 50 Etats, dont beaucoup sont de mauvais acteurs, s'impliquent dans les REGLES et le PROCESSUS D'APPLICATION», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Les efforts de Donald Trump pour contrôler l'IA et ses développements se heurtent à une forte opposition politique et juridique.
