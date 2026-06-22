Les Etats-Unis suspendent officiellement leurs sanctions sur le pétrole iranien jusqu'au 21 août
Les Etats-Unis ont officiellement suspendu lundi, jusqu'au 21 août, leurs sanctions visant le pétrole iranien dans le cadre du protocole d'accord signé avec Téhéran.
«Toutes les transactions» qui étaient auparavant «interdites» concernant la production, la vente, le transport d'hydrocarbures d'origine iranienne «sont autorisées jusqu'au 21 août à 00H01» heure de Washington, selon une licence publiée sur le site du ministère américain des Finances, qui gère les sanctions économiques.
Les Etats-Unis s'étaient engagés le 18 juin à «mettre fin à tous les types de sanctions» unilatérales et internationales contre l'Iran. «Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes», s'est félicité le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à l'issue des pourparlers avec Washington qui se sont tenus en Suisse.
Source: AFP
JD Vance l'affirme: «Des bases très solides» ont été posées en vue d'un accord final
Les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis tenus dimanche en Suisse pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ont permis d'établir des «bases très solides» en vue d'un accord final, a affirmé lundi le vice-président américain JD Vance.
«Nous avons posé des bases très solides pour aboutir à un accord final réussi. L'accord final, c'est la maison. Nous en avons posé les fondations. Nous n'avons pas encore construit la maison, mais nous avons posé des bases solides pour atteindre une issue favorable pour le peuple américain», a-t-il déclaré aux journalistes.
Source: AFP
Le Liban a subi plus d'un milliard de dollars de dégâts
Le Liban, ravagé depuis début mars par une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, a subi des dégâts estimés à plus d'un milliard de dollars, avec 11'000 bâtiments détruits dans le sud, selon une étude.
D'apès une «évaluation rapide» basée sur la comparaison d'images satellite de fin avril et d'octobre 2025, la facture s'élève à 1,38 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros), écrivent le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Conseil national de la recherche scientifique (CNRS), lié au gouvernement libanais.
«Au total, 11'095 bâtiments ont été entièrement détruits, ce qui a eu un impact sur 17'891 logements, tandis que 2242 bâtiments ont été partiellement endommagés», selon le communiqué.
Source: AFP
Rubio se rendra à partir de mardi dans des pays du Golfe
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio se rendra à partir de mardi dans trois pays du Golfe, en pleines négociations avec l'Iran, pour mettre définitivement fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le secrétaire d'Etat américain, dont ce sera le premier déplacement au Moyen-Orient depuis le début de la guerre le 28 février, se rendra aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn jusqu'à jeudi, a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.
Source: AFP
Le trafic continue au détroit d'Ormuz, malgré l'annonce iranienne d'une refermeture
Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivait lundi à un rythme plus soutenu qu'avant l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, selon des plateformes de suivi maritime, malgré l'annonce samedi par Téhéran d'une nouvelle fermeture de ce passage stratégique.
Lundi à 11h00 GMT, la plateforme de suivi maritime Kpler décomptait déjà 15 franchissements de navires de transports de matières premières sur la matinée. Un niveau comparable à jeudi et samedi, deux jours où le trafic avait tutoyé les 30 franchissements sur la journée.
Au moins cinq autres navires, dont le franchissement n'avait pas encore été confirmé par Kpler, semblaient avoir également passé le détroit, selon leurs signaux AIS visibles sur la plateforme MarineTraffic.
Source: AFP
Téhéran a accepté le retour d'inspecteurs de l'AIEA en Iran
L'Iran a accepté d'inviter à nouveau des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur son territoire, a annoncé lundi le vice-président américain JD Vance au lendemain de négociations tenues en Suisse pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Les Iraniens ont accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA. Il s'agit d'une étape majeure pour le peuple américain et d'un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c'est-à-dire l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire iranien», a annoncé JD Vance, alors que l'accord signé la semaine dernière entre l'Iran et les Etats-Unis prévoit la dilution des stocks d'uranium iraniens sous supervision de l'organisation.
Source: AFP
Le président iranien attendu mardi au Pakistan pour les pourparlers
Le président iranien Massoud Pezeshkian se rendra mardi au Pakistan voisin, médiateur dans les pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon un porte-parole de la présidence.
Cette visite, annoncée au lendemain de discussions en Suisse entre Téhéran et Washington, portera notamment sur «la poursuite des consultations» entre les deux pays, a-t-il souligné, cité par l'agence de presse gouvernementale Irna.
Source: AFP
Le président syrien dément vouloir intervenir au Liban, comme le disait Trump
Le président syrien, Ahmad al-Chareh, a démenti dimanche que son pays cherche à intervenir militairement au Liban, où Israël et le Hezbollah sont en guerre. Son homologue américain, Donald Trump, avait suggéré à plusieurs reprises que Damas pourrait s'impliquer.
«Nous recherchons des canaux économiques entre le Liban et la Syrie et non des canaux militaires», a affirmé le chef de l'Etat syrien dans un entretien diffusé sur la chaîne de télévision Al Mashhad.
Le même jour, Donald Trump a déclaré à Fox News être «déçu qu'Israël ne parvienne pas à vaincre le Hezbollah» libanais pro-iranien, ajoutant, au sujet de la lutte contre ce groupe armé: «Je suis sur le point de la confier à la Syrie».
Peu auparavant, au sommet du G7 en France, le président américain avait dit: «si Israël ne peut pas faire le boulot sans tuer tout le monde, il (Ahmed. al-Chareh, ndlr) le fera».
Source: AFP
Le DFAE annonce une «reprise immédiate» de discussions techniques au Bürgenstock
La Suisse, hôte depuis dimanche de pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis, a annoncé lundi la tenue «immédiate» de discussions techniques, au lendemain de négociations entre délégations de haut niveau des deux pays pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Dans un communiqué, le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a salué «l'accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours». Selon la diplomatie suisse, «cette feuille de route crée les conditions pour l'ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques».
Source: AFP
La délégation iranienne a quitté le Bürgenstock, après «18 heures d'intenses discussions»
La délégation iranienne de haut niveau est partie lundi matin du Bürgenstock (NW), après «18 heures d'intenses dicussions», selon un médiat d'Etat. Le vice-président américain JD Vance devrait lui quitter le site nidwaldien en début d'après-midi.
Les Iraniens, emmenés par le président du Parlement Mohammad Ghalibaf et le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, sont partis de l'hôtel peu avant 9h, a dit à Keystone-ATS une source proche des discussions. Les négociations vont se poursuivre, mais au niveau technique, dans des groupes de travail.
Auparavant, Abbas Araghchi avait considéré que le mécanisme de suivi de la situation au Liban décidé au Bürgenstock constituait «le premier test« pour les pourparlers avec les Etats-Unis.
Source: ATS, AFP
La Suisse se félicite des «avancées constructives» au Bürgenstock
La Suisse salue les «avancées constructives» entre les Etats-Unis et l'Iran annoncées tôt lundi au Bürgenstock (NW). Elle se félicite du lancement d'un comité de haut niveau pour la suite des négociations, «une étape positive», et reste prête «à soutenir ce processus».
«Notre objectif est que notre diplomatie reste utile à la désescalade, à la stabilité et à la paix» a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau.
La Suisse salue également la feuille de route pour poursuivre pendant 60 jours les pourparlers, conformément au protocole d'accord signé mercredi dernier par les présidents américain Donald Trump et iranien Massoud Pezechkian. Celle-ci établit «les conditions pour l'ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques», ajoute le porte-parole.
La Suisse a facilité les discussions menées par Washington et Téhéran et les deux médiateurs qatari et pakistanais. Jusqu'à 2000 militaires et la police ont sécurisé le site nidwaldien.
Source: ATS
Les menaces de Trump ont du mal à passer au Bürgenstock
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a conseillé dimanche aux Etats-Unis de «peser leurs mots» après un message de Donald Trump menaçant de frapper l'Iran, en pleins pourparlers en Suisse.
«Ils feraient mieux de peser leurs mots; nos forces armées sont prêtes à leur répondre autrement», a tancé sur X l'influent M. Ghalibaf, sans citer nommément le président américain mais dans une référence explicite à son dernier message. Donald Trump avait enjoint plus tôt Téhéran à empêcher ses alliés au Liban de «causer des problèmes», sans quoi les Etats-Unis reprendraient leurs frappes sur l'Iran.
L'agence de presse gouvernementale iranienne Irna a indiqué que «la délégation de la République islamique d'Iran a quitté le bâtiment où se déroulaient les négociations», en ajoutant que les pourparlers étaient «entrés dans une phase difficile après 80 minutes de discussions et une interruption, à la suite de la publication d'un message insultant du président des Etats-Unis». Un diplomate a néanmoins fait savoir à l'AFP que la délégation iranienne «reste engagée» dans les discussions.
La première clause du protocole d'accord signé à distance mercredi par Donald Trump et son homologue iranien Massoud Pezeshkian stipule notamment que les deux pays s'engagent «à s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force l'un contre l'autre».
Source: AFP