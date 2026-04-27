Au lieu d'être la scène du premier discours humoristique de Trump, le dîner des correspondants a été le théâtre de la troisième tentative d'assassinat contre le président en moins de deux ans. Cette multiplication de ces attaques s'explique par plusieurs raisons.

Samuel Schumacher

A l'origine, Donald Trump avait prévu une intervention musclée. Devant le parterre de célébrités réunies pour le dîner des correspondants de la Maison Blanche, il comptait frapper fort: «J’étais prêt à y aller à fond», a-t-il confié. Au lieu de cela, il a été conduit hors de la scène par le Secret Service. Pour la troisième fois en à peine deux ans, quelqu'un a tenté de le tuer.

«Cela m'arrive de temps en temps», a déclaré Donald Trump, l'air détendu, lors de la conférence de presse qui s'est tenue peu après à la Maison Blanche. Les faits se sont produits juste avant son entrée dans l’hôtel Hilton de Washington. Un homme de 31 ans, identifié comme Cole Allen, a ouvert le feu avec une arme automatique sur le personnel de sécurité, tentant de forcer l'entrée de la salle où se trouvaient les invités.

Tout comme lors de la tentative d'assassinat de Trump lors d'un meeting électoral à Butler (Pennsylvanie) le 13 juillet 2024 et comme lors de la tentative d'assassinat sur son terrain de golf à Palm Beach (Floride) le 15 septembre 2024, ce samedi l'auteur a été rapidement maîtrisé.

La violence politique a massivement augmenté aux Etats-Unis. Le groupe de réflexion Center for Strategic and International Studies a étudié les chiffres: au cours des dix dernières années, il y a eu aux Etats-Unis trois fois plus d'attaques contre des personnalités politiques qu'au cours des 25 années précédentes.

Trump est un cas particulier

Les présidents américains sont des cibles particulièrement fréquentes. Quatre ont été assassinés pendant leur mandat (Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 et John F. Kennedy en 1963), deux ont été blessés par balle (outre Trump, Ronald Reagan, précisément devant le même hôtel Hilton où des coups de feu ont été tirés samedi soir).

Presque tous ont fait l'objet de tentatives d'attentat, mais aucun n'a été autant visé que Trump. Outre les trois attaques récentes, au moins trois autres tentatives ont marqué son premier mandat et sa campagne de 2016:

Le 18 juin 2016, Michael Sandford a tenté d'arracher le pistolet d'un policier à Las Vegas et de tirer sur Trump.

Le 6 septembre 2017, Gregory Leingang a tenté de s'en prendre à la limousine présidentielle de Trump avec un chariot élévateur.

Le même mois, Trump (comme son prédécesseur Barack Obama) a reçu une lettre empoisonnée à la ricine.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi Trump est si souvent pris pour cible:

1 Un climat électrique

La rhétorique haineuse de Trump et l'incertitude économique créent une «dynamique très, très dangereuse» dans le pays, explique Mike Jensen, chercheur sur la violence à l'université du Maryland. Même après l'assassinat de l'activiste politique Charlie Kirk en septembre dernier, les représentants politiques ont incité à la haine contre l'autre camp au lieu d'appeler à l'unité, juge Sean Westwood, directeur du Polarization Research Lab.

2 Réseaux sociaux et loups solitaires

Sans surprise, les experts arrivent à la conclusion que les débats non modérés sur les réseaux sociaux, marqués par les théories du complot, favorisent les réactions agressives excessives. Clionadh Raleigh, directrice de l'entreprise «Armed Conflict Location and Event Data», le constate dans le nombre croissant d'auteurs d'actes isolés. Selon elle, les «loups solitaires» sont l'expression typique d'auteurs de violence qui ne sont pas financés par des organisations criminelles, mais qui se radicalisent seuls chez eux devant leur écran. Selon l'état actuel des connaissances, tous les auteurs des attentats de Trump appartiennent à cette catégorie.

3 La prolifération des armes

Barbara Walter, professeur à l'université de San Diego, écrit dans le magazine Politico que l'augmentation de la violence politique est directement liée à l'augmentation de la densité des armes. Les Etats-Unis sont à ce jour le seul pays à posséder plus d'armes à feu que d'habitants (environ 120 armes pour 100 personnes). Selon l'institut de recherche Small Arms Survey, il y avait en 2017 environ 393 millions d'armes à feu dans ce pays de 330 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en compte près de 500 millions.

4 Les apparitions publiques de Trump

Aucun président américain n'a organisé autant de rallyes de campagne en tant que candidat que Trump. Personne ne joue aussi souvent au golf. Personne n'aime autant s'afficher en public que lui. Il ne changera pas de comportement, a souligné le principal intéressé lors de la conférence de presse dans la nuit de samedi à dimanche. Il a d'ailleurs profité de la plateforme pour faire de la publicité pour sa nouvelle salle de bal à 300 millions près de la Maison Blanche. Seule cette dernière pourrait à l'avenir garantir la sécurité nécessaire pour des événements tels que le dîner des correspondants.

Interrogé sur les raisons de cet acharnement, Donald Trump préfère une explication plus personnelle: «Ceux qui sont visés sont ceux qui agissent le plus et font bouger les choses. D'une certaine manière, c'est un honneur.»