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Sur demande des autorités
Images satellite: Planet annonce un blackout indéfini pour le Golfe et l'Iran

Sous pression du gouvernement américain, Planet Labs suspend pour une durée indéfinie la publication d’images satellites haute résolution liées au Moyen-Orient. Des restrictions étaient déjà en vigueur depuis le début du mois de mars.
Publié: 04.04.2026 à 20:30 heures
Planet Labs était une source précieuse pour les armées qui souhaitaient viser des bases ennemies.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La société américaine Planet Labs PBC a annoncé samedi à ses clients se conformer à une demande du gouvernement américain de ne plus publier pour un temps indéfini ses images satellite haute résolution liées au conflit au Moyen-Orient. «Avec effet rétroactif au 9 mars», Planet va modifier son modèle d'accès, «prolongeant le délai de publication pour toute nouvelle image se situant à l'intérieur de l'aire d'intérêt désignée», indique le message reçu par l'AFP.

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Lors d'une précédente annonce, cette aire désignait «l'ensemble de l'Iran et les bases alliées à proximité, en plus des Etats du Golfe et des zones de conflit déjà existantes». La société «publiera des images au cas par cas» notamment pour des cas urgents ou dans l'intérêt du public, précise Planet, prévoyant d'appliquer cette règle jusqu'à la fin du conflit.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines en Iran et qui s'est étendue dans le Golfe avec la riposte de Téhéran, Planet avait déjà annoncé le 6 mars un premier délai de 96 heures pour la publication de ses images satellites des pays du Golfe, un délai rapidement porté à 14 jours. Vantor, l'autre grand fournisseur d'images satellites, avait également annoncé des restrictions majeures.

Une faille des bases militaires

En temps normal les images de Planet sont disponibles pour ses clients, dont l'AFP, dans les heures suivant le passage de ses satellites, une source précieuse pour les entreprises, les chercheurs, les journalistes, mais aussi potentiellement les armées qui souhaiteraient viser des bases militaires ou des radars ennemis.

La législation américaine prévoit que toute entreprise avec un siège aux Etats-Unis qui exploite commercialement des images satellitaires en haute résolution peut se voir imposer des limitations pour des raisons de sécurité nationale ou de politique étrangère. En pratique, les fournisseurs de données satellitaires, qui opèrent sous licence, mettent en place des protocoles de restriction afin d'éviter des sanctions.

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