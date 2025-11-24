DE
«Rancune personnelle»
Les inculpations de deux bêtes noires de Donald Trump annulées

Une juge fédérale a prononcé lundi l'invalidation des poursuites contre l'ancien directeur du FBI James Comey et la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James. Tous deux étaient dans le viseur du président américain.
Publié: 20:20 heures
Photo: IMAGO/UPI Photo
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une juge fédérale a annulé lundi deux inculpations téléguidées par Donald Trump, contre l'ancien directeur du FBI James Comey et la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, cibles de la vindicte du président américain. Donald Trump a maintes fois exprimé pendant sa campagne électorale sa volonté de se venger de tous ceux qu'il considère comme des ennemis personnels.

James Comey, 64 ans, est devenu le 25 septembre la première de ces personnalités à être inculpée depuis son retour au pouvoir, avant Letitia James, 67 ans, le 9 octobre. Une juge fédérale a invalidé lundi la nomination de Lindsey Halligan, la procureure choisie par Donald Trump, qui avait engagé ces poursuites, et prononcé en conséquence l'abandon des poursuites dans les deux dossiers.

«Rancune personnelle»

Lors d'une audience la semaine dernière, cette juge s'était montrée très sceptique sur la légalité de la désignation de la procureure, promettant de rendre une décision à ce sujet d'ici la fête de Thanksgiving, le 27 novembre. La magistrate laisse néanmoins la possibilité au ministère de la Justice de présenter un nouvel acte d'accusation dans les deux affaires mais dans le cas de James Comey le délai de prescription des faits qui lui sont reprochés a expiré fin septembre.

James Comey et Letitia James ont introduit d'autres recours en annulation des poursuites, arguant notamment du fait qu'elles étaient motivées par la seule «rancune personnelle» du président américain. La justice ne s'est pas encore prononcée sur ces arguments.

Accusé d'avoir menti sous serment

En septembre, Donald Trump avait publiquement fait pression sur sa ministre de la Justice, Pam Bondi, s'étonnant sur sa plateforme Truth Social que James Comey et Letitia James n'aient toujours pas été inculpés, de même qu'un sénateur démocrate. Après avoir poussé à la démission le procureur du district est de Virginie, le président républicain l'avait aussitôt remplacé à ce poste stratégique par Lindsey Halligan, une conseillère de la Maison Blanche.

Une autre bête noire de Donald Trump, son ancien conseiller à la sécurité nationale lors de son premier mandat, John Bolton, a été inculpé le 16 octobre de divulgation et de rétention de documents relevant de la défense nationale. James Comey était accusé d'avoir menti sous serment en niant, en réponse à une question d'un sénateur, avoir autorisé son adjoint à être cité sous couvert d'anonymat dans les médias sur des enquêtes sensibles conduites par le FBI.

Amende «excessive» contre Trump

James Comey avait été brutalement limogé lors du premier mandat de Donald Trump en 2017, alors que la police fédérale enquêtait sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Letitia James était elle visée par deux chefs d'accusation de fausses déclarations lors de l'obtention d'un prêt bancaire.

Leticia James avait fait condamner Donald Trump à une amende de près d'un demi-milliard de dollars en février 2024. Cette condamnation pour fraude a été annulée en août par une cour d'appel de l'Etat de New York, qui a estimé cette amende «excessive», une décision dont elle a fait appel.

