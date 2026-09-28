Dario Amodei, patron d'Anthropic, dîne ce dimanche avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rencontre inédite après des mois de tension sur l'usage controversé de l'intelligence artificielle.

Le patron d'Anthropic dîne avec Trump, après des mois de conflit

Le patron d'Anthropic dîne avec Trump, après des mois de conflit

AFP Agence France-Presse

Le patron de la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, Dario Amodei, est censé dîner dimanche soir en tête-à-tête avec Donald Trump à la Maison Blanche, selon plusieurs médias américains, après des mois de conflit ouvert avec l'administration.

Ce serait la première rencontre seul à seul entre les deux hommes, souligne Axios, qui a révélé l'information confirmée à l'AFP par une source informée du dîner.

Sanctions de Trump

L'invitation survient deux jours après qu'une cour d'appel fédérale a validé la décision du Pentagone de classer Anthropic comme un «risque pour la chaîne d'approvisionnement», ce qui interdit à l'armée américaine d'utiliser ses modèles.

La start-up s'était fait sanctionner par l'administration Trump après avoir refusé en février que ses outils servent à des armes entièrement autonomes ou à la surveillance de masse intérieure.

Donald Trump s'en était aussi pris nommément à Dario Amodei, après l'appel lancé par ce dernier le 12 septembre à «temporiser» le développement de l'IA, en accusant le patron d'Anthropic de «faire semblant d'être un 'parfait petit ange'».

Absent du dîner avec Xi

Dario Amodei était absent jeudi du dîner d'Etat offert au président chinois Xi Jinping en présence de la plupart des grands dirigeants américains de l'IA, dont son grand rival Sam Altman, le patron d'OpenAI.

Malgré les appels à ralentir le développement de l'IA qui se multiplient face au risque de perte de contrôle de cette technologie, le gouvernement américain estime que les principaux acteurs du secteur – OpenAI, Anthropic, Google et Meta – ne peuvent pas se permettre de ralentir, de peur que la Chine ne prenne l'avantage.

Interrogé dimanche par la chaîne Fox News sur les multiples incidents de sécurité provoqués par des modèles d'IA avancés, le président a balayé ces craintes: «Je ne m'en inquiète pas», a-t-il déclaré, évoquant une industrie dont «on dit même qu'elle pourrait être plus importante que la révolution industrielle».

Donald Trump et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, doivent recevoir mardi les principaux patrons américains de l'IA. Anthropic n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.