Liberté des médias entravée
Le New York Times attaque en justice le Pentagone

Le «New York Times» a annoncé jeudi avoir lancé une action en justice contre le Pentagone. Selon lui, ce ministère a mis en œuvre une série de mesures restrictives à l'égard de la presse qu'il juge contraires à la Constitution américaine.
Le «New York Times» accuse le Pentagone d'avoir mis en œuvre des mesures restrictives à l'égard de la presse contraires à la Constitution américaine. (Archives)
Le ministère américain de la Défense a drastiquement resserré son contrôle sur la presse. Dans un document récent, presque unanimement rejeté par la presse américaine et internationale, il a demandé aux journalistes accrédités ne plus solliciter ni publier certaines informations sans autorisation explicite de sa part, au risque de perdre leur accréditation.

Dans le texte de son action en justice, le «New York Times» avance que le gouvernement viole à travers ces règles le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit cinq libertés fondamentales, dont celle de la presse.

L'administration «cherche à restreindre la capacité des journalistes à faire ce qu'ils ont toujours fait – poser des questions aux employés du gouvernement et recueillir des informations pour rapporter des faits qui vont au-delà des déclarations officielles».

Des attaques incessantes

Le document que le Pentagone a demandé aux journalistes de signer s'inscrit dans une offensive plus large, menée depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, restreignant leur accès au ministère de la Défense – premier employeur du pays avec un budget annuel de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Dans les mois précédents, le ministère a délogé de leurs bureaux au Pentagone huit médias, dont le New York Times, le Washington Post et CNN. Les conférences de presse y ont été drastiquement réduites.

Le ministère a également restreint les déplacements des journalistes à l'intérieur du site, en leur imposant d'être escortés en dehors d'un nombre limité de zones.

