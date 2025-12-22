Le gouvernement américain suspend tous les grands projets éoliens offshore pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision affecte cinq projets sur la côte Est et s'inscrit dans la politique anti-éolienne de l'administration Trump.

ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement américain a annoncé lundi suspendre tous les grands projets éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis pour des raisons de «sécurité nationale». Il s'agit de la dernière mesure prise par l'administration Trump contre cette source d'énergie renouvelable.

Doug Burgum, le ministre américain de l'Intérieur, responsable notamment des ressources naturelles, a déclaré suspendre immédiatement «les permis d'exploitation de tous les grands projets éoliens offshore en cours de construction aux États-Unis». Cette annonce suit celle du ministère américain de la Défense qui a identifié des «risques pour la sécurité nationale» posés par ces projets.

Des interférences radars

Ces risques seraient liés aux «mouvement des pales» des éoliennes et à leurs «mâts hautement réfléchissants». Ceux-ci «créent des interférences radars», a-t-il poursuivi dans un communiqué.

Cinq grands projets de construction d'éoliennes en mer, tous situés dans l'Atlantique au large de la côte Est des Etats-Unis, sont concernés par cette suspension qui vise selon le ministère à donner le temps aux autorités et sociétés concernées «d'évaluer la possibilité d'atténuer les risques» en question. Cette annonce intervient dans un contexte d'attaques de l'administration américaine contre les énergies renouvelables et particulièrement l'éolien.

Doper le fossile

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, qui accuse les éoliennes de tous les maux, a signé une série de décrets pour mettre un coup d'arrêt à cette industrie, dont un gel des permis d'exploitation et des prêts fédéraux pour tout projet d'éolien en mer ou sur terre. «Nous n'allons pas faire le coup de l'éolien», avait lancé en janvier le président républicain, qui multiplie en parallèle les actions pour doper l'exploitation d'énergies fossiles.

«Un seul gazoduc fournit autant d'énergie que ces cinq projets réunis» d'éoliens en mer, a clamé lundi sur X Doug Burgum, connu pour sa proximité avec l'industrie pétrolière et gazière. Il qualifie la suspension de mesure «de bon sens».