Il va présenter son bilan
Trump annonce une allocution pour vanter son année au pouvoir

Donald Trump s'adressera à la nation mercredi soir depuis la Maison Blanche. Le président vantera ses «succès historiques» et évoquera ses projets pour l'année à venir, notamment sur l'immigration et l'économie.
Publié: il y a 50 minutes
Donald Trump va faire une allocution devant la nation mercredi soir depuis la Maison Blanche.
Photo: KEYSTONE
AFP

Donald Trump a annoncé qu'il allait s'adresser à la nation mercredi dans une allocution télévisée, ajoutant dans un message sur son réseau Truth Social que l'année écoulée avait été «excellente» depuis son retour au pouvoir en janvier.

«Mes concitoyens américains: je ferai une adresse à la nation demain soir, en direct de la Maison Blanche, à 21h00», a-t-il écrit mardi, ajoutant: «Ce fut une excellente année pour notre Pays, et LE MEILLEUR RESTE A VENIR!».

Une politique décevante

«Il parlera au pays de ses succès historiques cette année» et «lèvera un coin de voile sur certaines décisions à venir l'an prochain», a dit sa porte-parole Karoline Leavitt sur Fox News, en indiquant que le discours porterait sur l'immigration et sur l'économie. La vision résolument positive du président américain et de la Maison Blanche tranche avec l'inquiétude exprimée dans les sondages sur le coût de la vie.

La déception des Américains quant à la politique économique de Donald Trump, reposant en grande partie sur les droits de douane, inquiète les républicains, à moins d'un an des élections législatives de mi-mandat.

«Nous devons persévérer»

Certains conservateurs ont appelé le président américain à se concentrer davantage sur les sujets domestiques. Donald Trump, après un meeting la semaine dernière en Pennsylvanie (nord-est), sera vendredi en Caroline du nord (sud-est) pour tenter de mobiliser les électeurs.

Il a laissé éclater récemment sa frustration face aux enquêtes d'opinion, en écrivant sur son réseau Truth Social: «Quand dira-t-on enfin que j'ai créé, sans inflation, peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays? Quand les gens vont-ils comprendre ce qu'il se passe?» Le vice-président J.D. Vance, qui était lui en Pennsylvanie mardi, a demandé aux Américains de faire preuve de patience, en rejetant la responsabilité de la vie chère sur le précédent président démocrate Joe Biden.

Les électeurs «savent que Rome ne s'est pas faite en un jour. Ils savent que ce que Joe Biden a cassé ne sera pas réparé en une semaine», a-t-il déclaré. «Nous devons persévérer. Nous devons continuer à travailler pour ramener de bons emplois et de l'argent aux Etats-Unis», a ajouté J.D. Vance. 

