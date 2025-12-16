DE
FR

Accords commerciaux
Washington suspend un partenariat technologique avec Londres

Les Etats-Unis suspendent un partenariat technologique avec le Royaume-Uni, citant des progrès insuffisants dans la mise en œuvre des accords commerciaux. Le conseiller de la Maison Blanche, Michael Kratsios, a annoncé cette décision mardi.
Publié: 20:07 heures
Washington a suspendu un partenariat technologique avec le Royaume-Uni.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont suspendu un partenariat technologique avec le Royaume-Uni. Washington estime que la mise en place des accords commerciaux conclus entre les deux pays ne progresse pas assez rapidement, a indiqué mardi Michael Kratsios, conseiller de la Maison Blanche aux sciences et technologies.

Ce partenariat porte sur plusieurs technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle (IA), le nucléaire civil ou l'informatique quantique. L'annonce d'un compromis entre Etats-Unis et Royaume-Uni, début mai, avait fait grand bruit, car il s'agissait des premiers accords commerciaux conclus par le gouvernement Trump après la mise en place de droits de douane début avril.

«Nous espérons reprendre nos travaux avec le Royaume-Uni une fois qu'ils auront fait des progrès substantiels dans la mise en œuvre de leurs engagements» liés aux accords commerciaux, a écrit Michael Kratsios sur le réseau social X.

10%

Selon plusieurs médias, les discussions achopperaient encore sur plusieurs sujets, notamment la sécurité sanitaire pour les denrées alimentaires et la régulation d'internet. Les Etats-Unis souhaiteraient notamment ouvrir davantage les portes du marché britannique à leurs exportations agricoles.

En vertu de l'accord, le gouvernement américain a réduit à 10% ses droits de douane sur la plupart des produits exportés par le Royaume-Uni aux Etats-Unis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus