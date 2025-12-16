Washington suspend un partenariat technologique avec Londres

Les Etats-Unis suspendent un partenariat technologique avec le Royaume-Uni, citant des progrès insuffisants dans la mise en œuvre des accords commerciaux. Le conseiller de la Maison Blanche, Michael Kratsios, a annoncé cette décision mardi.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont suspendu un partenariat technologique avec le Royaume-Uni. Washington estime que la mise en place des accords commerciaux conclus entre les deux pays ne progresse pas assez rapidement, a indiqué mardi Michael Kratsios, conseiller de la Maison Blanche aux sciences et technologies.

Ce partenariat porte sur plusieurs technologies de pointe, notamment l'intelligence artificielle (IA), le nucléaire civil ou l'informatique quantique. L'annonce d'un compromis entre Etats-Unis et Royaume-Uni, début mai, avait fait grand bruit, car il s'agissait des premiers accords commerciaux conclus par le gouvernement Trump après la mise en place de droits de douane début avril.

«Nous espérons reprendre nos travaux avec le Royaume-Uni une fois qu'ils auront fait des progrès substantiels dans la mise en œuvre de leurs engagements» liés aux accords commerciaux, a écrit Michael Kratsios sur le réseau social X.

Selon plusieurs médias, les discussions achopperaient encore sur plusieurs sujets, notamment la sécurité sanitaire pour les denrées alimentaires et la régulation d'internet. Les Etats-Unis souhaiteraient notamment ouvrir davantage les portes du marché britannique à leurs exportations agricoles.

En vertu de l'accord, le gouvernement américain a réduit à 10% ses droits de douane sur la plupart des produits exportés par le Royaume-Uni aux Etats-Unis.