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Pour le poste de gouverneur en Californie
Accusé de violences sexuelles, un démocrate américain suspend sa campagne

Le démocrate Eric Swalwell, jusqu'ici parmi les favoris pour le poste de gouverneur en Californie, a suspendu sa campagne. Il est accusé de viol et de comportements sexuels inappropriés par plusieurs femmes.
Publié: 09:04 heures
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Dernière mise à jour: 09:05 heures
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Eric Swalwell figurait jusqu'ici parmi les favoris pour le poste de gouverneur de Californie.
Photo: keystone-sda.ch

Le député démocrate américain Eric Swalwell a suspendu sa campagne pour le poste de gouverneur de Californie, dans laquelle il figurait jusqu'ici parmi les favoris, après des accusations de viol et comportements inappropriés soulevées par la presse américaine.

«Je suspends ma campagne pour le poste de gouverneur», a annoncé M. Swalwell dans un communiqué publié dimanche soir.

«A ma famille, à mon équipe, à mes amis et à mes partisans, je suis profondément désolé pour les erreurs de jugement que j'ai commises par le passé», a écrit l'élu démocrate parmi les favoris pour succéder au gouverneur Gavin Newsom.

Selon des informations publiées vendredi par CNN et le San Francisco Chronicle, une ancienne collaboratrice d'Eric Swalwell a déclaré que le député l'avait violée alors qu'elle était en fort état d'ébriété et l'avait laissée couverte de bleus et en sang.

D'autres témoignages

Trois autres femmes ont également accusé M. Swalwell de comportements sexuels inappropriés, a rapporté CNN. Une lettre publiée dimanche et signée par plus de 50 anciens collaborateurs d'Eric Swalwell estime ces allégations «graves» et «crédibles», exigeant qu'il démissionne du Congrès et renonce à sa candidature au poste de gouverneur.

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«Je me battrai contre les allégations graves et mensongères qui ont été formulées – mais c'est mon combat, pas celui d'une campagne», a estimé le député dans son communiqué dimanche soir.

Ce retrait rebat les cartes de la campagne pour le poste de gouverneur de Californie, auquel prétend notamment Steve Hilton, ancien présentateur de Fox News soutenu par le président Donald Trump.



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