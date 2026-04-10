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Matches maintenus aux USA
La FIFA rejette la demande de l'Iran

Les matchs de l'équipe nationale iranienne lors de la Coupe du monde cet été ne seront pas déplacés des Etats-Unis vers le Mexique. Et ce malgré la guerre au Proche-Orient.
Publié: il y a 37 minutes
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La FIFA a maintenu les trois matches de l'Iran aux USA.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La FIFA a pris la décision de ne pas procéder à ce transfert, a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Compte tenu de la guerre, l'Iran ne souhaitait pas disputer ses trois matchs de la phase de groupes aux Etats-Unis, qui ont attaqué militairement la République islamique.

«La FIFA a finalement décidé que les matches ne pouvaient pas être déplacés de leurs lieux d’origine», a déclaré Mme Sheinbaum lors d’une conférence de presse. Du point de vue de l’instance mondiale, cela aurait représenté «un énorme effort logistique», a ajouté la cheffe de l’État. La FIFA s’était déjà montrée réticente face à la demande de l’Iran.

La Coupe du monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis s'ouvrira le 11 juin au stade Azteca de Mexico avec la rencontre opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait insisté pour que l'Iran participe à la Coupe du monde de football cet été. «Nous voulons que l'Iran joue, l'Iran jouera à la Coupe du monde. Il n'y a pas de plan B, C ou D. Il y a le plan A», a déclaré le Valaisan.

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