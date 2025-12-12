Une employée de l'enseigne américaine Cinnabon fait le buzz sur Internet pour avoir proféré des propos racistes envers deux clients somaliens, avant de se faire licencier. Pour la soutenir, une campagne de financement a déjà récolté plus de 150'000 dollars.

«Oui je suis raciste!»: licenciée, cette Américaine décroche le jackpot

«Oui je suis raciste!»: licenciée, cette Américaine décroche le jackpot

Léa Perrin Journaliste Blick

Elle ne s'attendait certainement pas à un tel buzz. Crystal Wisley, une Américaine qui travaillait pour la chaîne de boulangerie Cinnabon dans le Wisconsin, est au cœur d'une controverse sur les réseaux sociaux, rapporte le «New York Times» mercredi 10 décembre. Après avoir été licenciée pour des propos racistes envers des clients somaliens, la mère de famille reçoit une vague de soutien inattendue… qui pourrait bien lui rapporter plus de 150'000 dollars.

La vidéo a été publiée, visionnée puis partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, une scène filmée par une cliente somalienne montre une employée blanche de l'enseigne spécialisée en cinnamon rolls en pleine altercation avec un couple. Derrière son comptoir, affublée de son tablier «Cinnabon», Crystal Wisley hausse le ton... et insulte les deux clients somaliens qui se tiennent en face d'elle.

«Oui je suis raciste!»

«What the fuck is wrong with you, ugly bitch? (C'est quoi ton putain de problème, sale garce?)», lance-t-elle avant d'infliger un double doigt d'honneur au couple. Puis les insultes xénophobes fusent, face caméra, jusqu'à ce que l'employée déclare carrément assumer être «raciste» et être prête à «le dire au monde entier». Aucune information n'est donnée sur ce qui a précédé la scène.

La vidéo déclenche un tollé sur les réseaux sociaux et l'employeur de Crystal Wisley finit par la licencier. Mais sous le feu des critiques, l'Américaine voit rapidement la situation s'inverser. Car si de nombreux internautes sont choqués et condamnent le comportement raciste de l'ex-employée, d'autres défendent ouvertement la jeune femme, qui aurait été victime «d'intimidation au travail».

Des campagnes suprémacistes

Un soutien qui se lit dans des commentaires d'abord, puis s'étend jusqu'à l'ouverture d'une campagne de financement sur la plateforme en ligne «GiveSendGo». En moins d'une semaine, la campagne nommée «Stand with Crystal», récolte plus de 150'000 dollars. Certains donateurs anonymes vont jusqu'à verser 1200 dollars et assortissent leurs contributions de commentaires racistes, glorifiant la suprématie blanche et condamnant l'immigration. Dans la description, la campagne stipule: «Aucune personne blanche ne devrait perdre son travail par refus d'être harcelé par des Somaliens.»

La plateforme conservatrice chrétienne permet de faire des dons, de partager de l’argent ou d’adresser une prière symbolique à la personne ou à la cause concernée. En parallèle, une autre collecte a été lancée sur le site «GoFundMe», pour aider les clients somaliens concernés à engager des poursuites. Cette campagne a recueilli environ 13’000 dollars.

Cette affaire fait écho à un incident similaire survenu plus tôt dans l’année dans le Minnesota. Une femme qui avait insulté un enfant somalien dans un parc avait vu une cagnotte en sa faveur dépasser les 800'000 dollars.