L'Iran rapporte des frappes américaines dans la région proche de l'Irak et du Koweït
Des frappes américaines ont visé mardi après-midi le sud-ouest de l'Iran, dans une zone pétrolifère proche de l'Irak et du Koweït, ont rapporté les autorités locales.
La ville d'Abadan, qui compte la plus ancienne raffinerie du Moyen-Orient, ainsi que la cité portuaire de Mahshahr, également zone pétrochimique, ont été visées, selon Valiollah Hayati, vice-gouverneur de la province de Khouzistan cité par l'agence de presse officielle Irna.
Source: AFP
Un navire touché par un missile au large d'Oman
Un navire a été visé par un missile en sortant du détroit d'Ormuz au large d'Oman, a rapporté mardi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. «Un navire-citerne a signalé avoir été touché par un missile alors qu'il transitait en direction de la sortie sur la route sud», a dit l'UKMTO, en précisant que l'incident s'était produit lundi à 13 miles nautiques au sud-est de Limah, à Oman.
Il n'était pas clair dans l'immédiat si cette attaque était la même que celle rapportée plus tôt par les Emirats arabes unis, qui ont dit que deux de leurs tankers avaient été visés par des missiles iraniens dans le détroit, tuant un membre d'équipage.
Source: AFP
Des explosions entendues à Bahreïn, les sirènes d'alerte activées
Des explosions ont été entendues mardi à Manama, la capitale de Bahreïn, où des sirènes d'alerte aérienne ont retenti pour la troisième fois depuis l'aube, a constaté un journaliste de l'AFP, après que l'Iran a dit avoir visé ce pays du Golfe.
«Les sirènes ont été déclenchées, nous exhortons les citoyens et les résidents à rester calmes et à se rendre au lieu sûr le plus proche», a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Source: AFP
Le pétrole Brent en hausse de plus de 5% après de nouvelles frappes
Les cours du pétrole ont accéléré mardi après l'annonce par les autorités iraniennes de frappes américaines sur la ville portuaire de Bouchehr, où se trouve la seule centrale nucléaire d'Iran, en pleine escalade militaire entre Téhéran et Washington.
Peu après avoir brièvement pris plus de 5%, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, montait de 4,38% à 86,95 dollars vers 10h40 GMT (12h40 à Paris). Celui de son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, progressait de 3,29% à 80,71 dollars.
Source: AFP
A Bahreïn, trois personnes condamnées à perpétuité pour collaboration avec l'Iran
Trois personnes ont été condamnées mardi à Bahreïn à la réclusion à perpétuité pour avoir collaboré avec l'Iran, ont annoncé les autorités judiciaires du pays du Golfe, où les attaques iraniennes se poursuivent.
Le tribunal a rendu son verdict dans deux affaires distinctes, dans lesquelles les mis en cause étaient accusés d'avoir «collaboré avec l'organisation terroriste des Gardiens de la révolution iraniens», l'armée idéologique de la République islamique, «afin de l'aider à commettre des actes hostiles et terroristes contre le royaume», a indiqué le parquet dans un communiqué. Ils ont été condamnés à la prison à vie, dont l'un par contumace, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Etats-Unis frappent Bouchehr dans le sud-ouest de l'Iran
La ville portuaire de Bouchehr, où se trouve la seule centrale nucléaire d'Iran, a été visée mardi en journée par des frappes américaines, en pleine escalade militaire entre Téhéran et Washington, selon les autorités locales.
«Quatre points de la ville de Bouchehr ont été touchés par des projectiles ennemis à midi» (08h30 GMT), des tirs attribués aux Etats-Unis, selon le vice-gouverneur de la province éponyme, Ehsan Jahanian, cité par l'agence de presse gouvernementale Irna.
Source: AFP
L'Iran fustige un projet de loi britannique visant les Gardiens de la Révolution
L'Iran a dénoncé mardi un projet de loi du gouvernement britannique désignant les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, comme une organisation représentant une menace à la sécurité nationale, afin de renforcer la lutte contre ses activités.
«Le ministère des Affaires étrangères condamne l'action hostile du gouvernement britannique (...) comme étant injustifiée, irresponsable et contraire aux principes et règles fondamentaux du droit international», a déclaré la diplomatie iranienne dans un communiqué.
Source: AFP
Cinq explosions entendues près du détroit d'Ormuz
La télévision d'Etat iranienne a fait état mardi de cinq explosions survenues près du détroit d'Ormuz, dans le secteur de la ville portuaire de Bandar Abbas, qui a fait l'objet ces derniers jours de frappes américaines.
«Il y a quelques minutes, cinq explosions ont été entendues à l'ouest de Bandar Abbas», a indiqué sans plus de précisions la télévision d'Etat, sur fond d'affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis pour le contrôle du stratégique détroit d'Ormuz.
Source: AFP
La Chine exhorte les Etats-Unis et l'Iran à rétablir un trafic normal dans le détroit d'Ormuz
La Chine a appelé mardi les Etats-Unis et l'Iran à rétablir un passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz, les deux pays ayant repris leurs affrontements sur la gestion de cette voie stratégique pour le commerce mondial.
«Respecter les droits et intérêts légitimes des Etats riverains du détroit d'Ormuz, et rétablir au plus tôt un trafic sûr et normal dans le détroit, constituent les aspirations communes de la communauté internationale», a indiqué lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Source: AFP
L'armée de Bahreïn dit avoir intercepté des attaques iraniennes
Bahreïn a affirmé mardi avoir intercepté plusieurs attaques iraniennes visant son territoire, sur fond de reprise des hostilités depuis plusieurs jours entre l'Iran et les Etats-Unis au Moyen-Orient.
«Les systèmes de défense aérienne (...) ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes perfides menées par l'Iran ce matin, mardi», a indiqué l'armée bahreïnienne dans un communiqué, en accusant Téhéran de viser des civils.
L'Iran a dit avoir ciblé ce pays du Golfe en riposte aux attaques menées par les Etats-Unis sur son sol. Des explosions avaient été entendues plus tôt à Manama, la capitale.
Source: AFP
Les députés iraniens vont présenter un projet de loi concernant le détroit d'Ormuz
Le Parlement iranien a débuté ses travaux sur un projet de loi concernant le détroit d'Ormuz, a déclaré mardi le chef de la Commission parlementaire sur la sécurité nationale, sur fond d'affrontements avec les Etats-Unis pour le contrôle de cette voie stratégique.
«Hier soir, au moment même où des drones américains ont été abattus, le projet de loi intitulé 'Action stratégique pour la sécurité et le développement durable du détroit d'Ormuz et du golfe Persique' a été officiellement présenté au Parlement iranien», a écrit en anglais sur X Ebrahim Azizi, sans préciser le contenu du texte ni quand il sera examiné.
Source: AFP
La Jordanie dit avoir intercepté quatre missiles iraniens
L'armée jordanienne a intercepté quatre missiles iraniens dans l'espace aérien du pays, a déclaré mardi une source au sein du Commandement général des Forces armées jordaniennes.
Les systèmes de défense aérienne de Jordanie «ont intercepté et abattu quatre missiles qui ont pénétré dans l'espace aérien jordanien en provenance du territoire iranien tôt mardi matin», sans entraîner de perte humaine ni dégât matériel, a précisé cette source.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution revendiquent de nouvelles frappes sur Bahreïn
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir frappé plusieurs installations à Bahreïn, dont un bâtiment hébergeant les forces américaines, selon un communiqué diffusé mardi matin par la télévision d'Etat.
La marine de l'armée idéologique de l'Iran «a ciblé et frappé plusieurs entrepôts de soutien en armement, un centre de communication satellitaire et le bâtiment résidentiel des forces des Etats-Unis sur la base de Juffair à Bahreïn», indiquent les Gardiens dans ce message.
Source: AFP