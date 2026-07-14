L'Iran rapporte des frappes américaines dans la région proche de l'Irak et du Koweït

Des frappes américaines ont visé mardi après-midi le sud-ouest de l'Iran, dans une zone pétrolifère proche de l'Irak et du Koweït, ont rapporté les autorités locales.

La ville d'Abadan, qui compte la plus ancienne raffinerie du Moyen-Orient, ainsi que la cité portuaire de Mahshahr, également zone pétrochimique, ont été visées, selon Valiollah Hayati, vice-gouverneur de la province de Khouzistan cité par l'agence de presse officielle Irna.

Source: AFP