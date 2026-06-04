DE
FR

Plus de 200 personnes assassinées en mer
Une frappe américaine dans le Pacifique tue deux navigateurs

Une frappe étasunienne dans l'est du Pacifique a tué deux hommes à bord d'un bateau soupçonné de trafic de drogue. Cette attaque porte à plus de 200 le nombre total de personnes tuées depuis que l'administration Trump a lancé sa campagne militaire en septembre.
Publié: 04:01 heures
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une frappe américaine a tué deux hommes à bord d'un bateau qui se livrait, selon l'armée, «à des opérations de trafic de drogue» dans l'est du Pacifique, a-t-elle annoncé mercredi soir. L'embarcation visée «empruntait des routes connues du trafic de drogue dans l'est du Pacifique et se livrait à des opérations de trafic de stupéfiants», a écrit sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Une vidéo en noir et blanc accompagnant ce message montrent le petit bateau en pleine mer avant d'être englouti par une importante explosion. Cette attaque porte à plus de 200 le nombre total de personnes tuées, selon un décompte de l'AFP, depuis que l'administration Trump a lancé sa campagne militaire en septembre.

Le Southcom a annoncé sur X dans une publication similaire la mort samedi de trois hommes présentés comme des narcotrafiquants, également lors d'une frappe dans l'est du Pacifique. Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus