Une frappe américaine dans le Pacifique tue deux navigateurs

Une frappe américaine a tué deux hommes à bord d'un bateau qui se livrait, selon l'armée, «à des opérations de trafic de drogue» dans l'est du Pacifique, a-t-elle annoncé mercredi soir. L'embarcation visée «empruntait des routes connues du trafic de drogue dans l'est du Pacifique et se livrait à des opérations de trafic de stupéfiants», a écrit sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).
Une vidéo en noir et blanc accompagnant ce message montrent le petit bateau en pleine mer avant d'être englouti par une importante explosion. Cette attaque porte à plus de 200 le nombre total de personnes tuées, selon un décompte de l'AFP, depuis que l'administration Trump a lancé sa campagne militaire en septembre.
Le Southcom a annoncé sur X dans une publication similaire la mort samedi de trois hommes présentés comme des narcotrafiquants, également lors d'une frappe dans l'est du Pacifique. Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.
L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.