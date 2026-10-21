Le candidat républicain au poste de gouverneur de l'Ohio a fait scandale en diffusant une publicité mettant en scène la mère de sa rivale démocrate. Cette dernière est brouillée avec ses parents depuis l'âge de 12 ans.

Un candidat républicain met en scène la mère de sa rivale, tollé

Un candidat républicain met en scène la mère de sa rivale, tollé

AFP Agence France-Presse

Vivek Ramaswamy, candidat républicain au poste de gouverneur de l'Ohio, est sous le feu des critiques mercredi aux Etats-Unis pour la diffusion d'une publicité dans laquelle la mère de son adversaire démocrate, Amy Acton, accuse sa fille de mensonges. Les deux femmes sont brouillées depuis qu'Amy Acton, à l'âge de 12 ans, a accusé son beau-père de l'avoir agressée sexuellement pendant plusieurs années.

Dans cette vidéo de campagne, Donna Arthur accuse sa fille d'avoir «menti toute sa vie». «Ne la laissez pas devenir votre gouverneure. Si vous pensez qu'elle va améliorer votre vie, vous vous trompez», dit-elle. Amy Acton a répondu dans un communiqué sur les réseaux sociaux en racontant avoir vécu avec son frère «la maltraitance, la faim, et l'abandon» durant son enfance.

«Entre l'âge de 10 et 12 ans, j'ai été agressée sexuellement par son mari, tandis que ma mère biologique n'a rien fait pour me protéger», écrit-elle. La candidate démocrate affirme que son beau-père a ensuite été arrêté et inculpé pour viol avant de fuir l'État avec son épouse et d'être déclaré fugitif. «Je n'ai pas vu ma mère biologique depuis 1978», explique-t-elle.

JD Vance au secours du candidat

Amy Acton estime en outre «triste de voir Vivek Ramaswamy exploiter» sa mère pour «son propre bénéfice politique». Dans une lettre ouverte au journal local Columbus-Dispatch, l'ancien maire démocrate de la ville, Michael Coleman, a qualifié mercredi cette vidéo publiée par la campagne de Vivek Ramaswamy de chose «la plus ignoble, répugnante et abjecte que j'ai jamais vue en trente-cinq ans d'engagement en politique».

MK Pritzker, épouse du gouverneur démocrate de l'Illinois et milliardaire JB Pritzker, a annoncé de son côté faire don de 500'000 dollars à la campagne d'Amy Acton. «Les hommes mauvais conquièrent le pouvoir quand nous refusons de nous lever et de nous battre», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

En campagne dans son Etat natal de l'Ohio mercredi, le vice-président JD Vance a lui défendu son «bon ami» Vivek Ramaswamy et la vidéo.

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«Maintenant les médias et les démocrates dans l'État de l'Ohio sont obsédés par vous savez quoi? Vivek Ramaswamy a eu l'audace de diffuser une pub à la télé dans laquelle il dit les choses comme elles sont, et qualifie Amy Acton de menteuse», a-t-il déclaré.

rle/sia