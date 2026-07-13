Le pétrole bondit de plus de 3% devant les hostilités dans le détroit d'Ormuz

Les cours du pétrole ont ouvert en forte hausse lundi après un week-end marqué par des frappes américaines sur l'Iran et l'annonce par Téhéran de la fermeture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence internationale, augmentait de 3,75% à 78,86 dollars vers 22H10 GMT, avant l'ouverture des marchés financiers en Asie.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en août, grimpait de 3,65% à 74,02 dollars. Des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran ont repris ces derniers jours, alors que les deux pays avaient signé le 17 juin un protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le texte prévoyait notamment une réouverture du détroit d'Ormuz par lequel transitait avant la guerre un cinquième du brut mondial. Sa fermeture par l'Iran au début de la guerre avait provoqué une flambée des cours du pétrole et des tensions d'approvisionnement, en particulier en Afrique et en Asie - un baril de Brent coûtait plus de 110 dollars au plus fort du conflit.

Téhéran considère que le détroit ne peut être traversé que selon ses conditions et a annoncé dimanche sa fermeture «jusqu'à nouvel ordre». Des navires ayant emprunté une route non autorisée par l'Iran, dans le sud de l'étroit passage, ont subi des attaques.

Source: AFP