Un mort, quatre blessés dans des bombardements américains dans le sud-ouest de l'Iran
Une personne a été tuée et quatre blessées lundi matin dans un bombardement américain sur la ville de Mahchahr, dans le sud-ouest de l'Iran, selon un responsable local cité par l'agence officielle Irna.
«A la suite de l'attaque de l'ennemi américain lundi matin, qui a frappé la station de pompage d'eau agricole dans la ville de Mahchahr, une personne est tombée en martyr et quatre autres ont été blessées», a déclaré à Irna le gouverneur adjoint pour la sécurité de la province du Khuzestan (sud-ouest), Valiullah Hayati.
Source: AFP
L'Iran affirme que les frappes américaines ont «réduit à néant» les efforts diplomatiques des derniers mois
L'Iran a «fermement condamné» dans la nuit de dimanche à lundi les frappes américaines sur son territoire et reproché à Washington d'avoir «réduit à néant tous les efforts de ces derniers mois» visant à rétablir la paix dans la région.
Téhéran a également accusé les Etats-Unis d'avoir «ouvertement violé quasiment tous les termes» du protocole d'accord conclu en juin et causé le «retour de l'insécurité» dans le détroit d'Ormuz, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
«Le régime américain a également provoqué le retour de l'insécurité dans le détroit d'Ormuz et la perturbation du transport maritime commercial international en s'ingérant ouvertement dans le processus par lequel l'Iran mettait en oeuvre les dispositions nécessaires dans le détroit d'Ormuz», a également affirmé le ministère.
Source: AFP
En Jordanie, l'armée annonce avoir abattu quatre missiles iraniens
L'armée jordanienne a annoncé lundi avoir abattu quatre missiles iraniens au-dessus du pays, que Téhéran a dit viser en représailles à des frappes américaines.
«A l'aube aujourd'hui, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et abattu quatre missiles qui avaient pénétré dans l'espace aérien jordanien en provenance du territoire iranien», a indiqué une source officielle de l'état-major jordanien, ajoutant qu'aucun blessé ni dégât matériel n'était à signaler.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit combattre des «cibles aériennes hostiles»
L'armée du Koweït a annoncé lundi être en train de combattre des «cibles aériennes hostiles», après que l'Iran a dit avoir visé deux bases aériennes dans l'émirat en riposte à des bombardements américains.
«Les forces armées combattent actuellement des cibles aériennes hostiles dans l'espace aérien koweïtien», a indiqué l'état-major du pays, cité par l'agence officielle Kuna.
Source: AFP
Les Gardiens disent avoir frappé des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït
Les Gardiens de la révolution, armée idéologique de Téhéran, ont affirmé lundi avoir frappé des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït, selon l'agence officielle Irna, les Etats-Unis ayant eux attaqué «des dizaines de cibles» en Iran.
Dans des messages successifs citant des communiqués des Gardiens, Irna fait état d'attaques contre la base aérienne Prince Hassan en Jordanie, le centre de commandement de drones américain à Bahreïn, ainsi que les bases d'Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber au Koweït.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir conclu une série de frappes en Iran contre «des dizaines de cibles»
L'armée américaine a affirmé avoir conclu dimanche une série de frappes contre «des dizaines de cibles» en Iran, pour la deuxième journée consécutive, se disant prête à «garantir que la liberté de navigation reste assurée» dans le détroit d'Ormuz.
Les forces américaines «ont visé des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones, ainsi que de petites embarcations», a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn
Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti lundi à l'aube à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur, au moment où les Etats-Unis poursuivent leur frappes contre l'Iran voisin.
«La sirène a retenti. Les citoyens et les résidents sont priés de rester calmes et de se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a écrit sur X le ministère.
Source: AFP
Le pétrole bondit de plus de 3% devant les hostilités dans le détroit d'Ormuz
Les cours du pétrole ont ouvert en forte hausse lundi après un week-end marqué par des frappes américaines sur l'Iran et l'annonce par Téhéran de la fermeture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence internationale, augmentait de 3,75% à 78,86 dollars vers 22H10 GMT, avant l'ouverture des marchés financiers en Asie.
Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison en août, grimpait de 3,65% à 74,02 dollars. Des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran ont repris ces derniers jours, alors que les deux pays avaient signé le 17 juin un protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le texte prévoyait notamment une réouverture du détroit d'Ormuz par lequel transitait avant la guerre un cinquième du brut mondial. Sa fermeture par l'Iran au début de la guerre avait provoqué une flambée des cours du pétrole et des tensions d'approvisionnement, en particulier en Afrique et en Asie - un baril de Brent coûtait plus de 110 dollars au plus fort du conflit.
Téhéran considère que le détroit ne peut être traversé que selon ses conditions et a annoncé dimanche sa fermeture «jusqu'à nouvel ordre». Des navires ayant emprunté une route non autorisée par l'Iran, dans le sud de l'étroit passage, ont subi des attaques.
Source: AFP
L'armée américaine annonce une nouvelle salve de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé dimanche avoir lancé une nouvelle salve de frappes contre l'Iran afin de l'empêcher d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz.
Les frappes ont repris à 17H00 heure de Washington (21H00 GMT), selon un message sur X du Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), affirmant vouloir empêcher Téhéran «d'attaquer les équipages civils et navires commerciaux» dans le détroit.
«Le commandant en chef a ordonné ces frappes afin que les forces iraniennes rendent des comptes», a ajouté l'armée en désignant le président américain Donald Trump.
Source: AFP
Trois postes-frontières et une plateforme pétrolière offshore attaqués au Koweït
Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé dimanche que trois postes-frontières et une plateforme pétrolière offshore avaient été attaqués lors d'un nouvel échange de frappes entre l'Iran et les Etats-Unis, faisant un blessé et des dégâts.
«Trois postes-frontières dans le nord du pays ont été la cible d'une attaque lâche, occasionnant des dégâts matériels», a déclaré le ministère dans un communiqué, sans préciser l'origine de l'attaque et en ajoutant «qu'une plateforme de forage offshore appartenant à la Kuwait Oil Company (...) a été prise pour cible par un drone hostile, blessant un employé et provoquant des dégâts matériels».
Source: AFP
Le chef de l'ONU exhorte Washington et Téhéran à une reprise des négociations
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté dimanche les Etats-Unis et l'Iran à «la plus grande retenue» et à «reprendre d'urgence les négociations», après une nouvelle reprise des hostilités.
«Le Secrétaire général est profondément préoccupé par l'importante escalade et la reprise des confrontations militaires dans le Golfe,» et «appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue» et «à reprendre d'urgence les négociations», a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.
Un mort, deux blessés dans les attaques sur le sud de l'Iran
Un employé des télécommunications a été tué et deux autres blessés dans des attaques sur la province de Hormozgan qui borde le Golfe au sud de l'Iran, a rapporté un média d'Etat, après la reprise des hostilités entre Téhéran et Washington.
«Après l'attaque de l'ennemi sur Farur, à Bandar Lengeh, un employé de l'entreprise nationale de télécommunications a été tué dans l'exercice de ses fonctions et deux de ses collègues ont été blessés», a indiqué l'agence de presse iranienne Irna.
Source: AFP