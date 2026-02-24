Le médecin et influenceur Peter Attia quitte CBS après des e-mails révélés avec Jeffrey Epstein. Son départ fait suite à la publication d'e-mails échangés avec le criminel.

Un médecin star quitte CBS en raison de ses échanges avec Epstein

ATS Agence télégraphique suisse

Un médecin devenu influenceur spécialiste de la longévité, Peter Attia, a quitté ses nouvelles fonctions de chroniqueur pour la chaîne CBS News. Ce départ fait suite à la récente publication de centaines d'e-mails échangés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, rapporte lundi la presse américaine.

Il s'agit d'un des rares visages américains à connaître des répercussions concrètes liées à ses relations avec Jeffrey Epstein, mort en prison à New York en 2019 en attendant d'être jugé pour trafic sexuel de mineures. Avant lui, Larry Summers, ministre des Finances sous Bill Clinton, s'est retiré de la vie publique. Le milliardaire Thomas Pritzker, président exécutif du groupe hôtelier Hyatt, la directrice juridique de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, ou encore le directeur du Whitney Museum of Art David Ross ont eux démissionné de leur poste.

«La vie que tu mènes est tellement scandaleuse»

Peter Attia faisait partie d'un nouveau groupe de chroniqueurs annoncé en janvier, dans le cadre de la reprise en mains de la chaîne par sa nouvelle rédactrice en chef, Bari Weiss. Mais il n'était pas encore apparu à l'antenne à ce titre.

Le quinquagénaire, suivi par plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne Youtube, «s'est retiré afin que son implication ne perturbe pas le travail important réalisé par CBS», selon un porte-parole du médecin, cité par le «Washington Post». «Tu (sais) quel est le plus gros problème quand on devient ami avec toi?», interroge Peter Attia dans un e-mail en date du 24 juin 2015 adressé à Jeffrey Epstein. «La vie que tu mènes est tellement scandaleuse et pourtant je ne peux en parler à personne...», poursuit-il.

«Je m'excuse et regrette de m'être mis dans une position où des emails, certains embarrassants, de mauvais goût et indéfendables, sont désormais publics. C'est ma responsabilité. J'accepte cette réalité et l'humiliation qui va avec», a-t-il écrit au début du mois sur le réseau social X. Le nom de Peter Attia apparaît dans des centaines de documents de l'affaire Epstein dans la dernière salve publiée par le ministère de la Justice, évalue le Washington Post.

Toutefois la simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.