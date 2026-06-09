Un juge fédéral américain a annulé les frais de 100’000 dollars imposés par Donald Trump sur les visas H-1B, très prisés dans la tech. Une décision qui donne raison à une vingtaine d’Etats contestataires.

Un juge déclare le visa américain à 100'000 dollars illégal

Un juge déclare le visa américain à 100'000 dollars illégal

AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a annulé lundi la décision du président Donald Trump d'imposer des frais de 100'000 dollars pour des visas de travail très utilisés dans le domaine technologique.

Donald Trump a annoncé en septembre cette mesure portant sur les visas H-1B, qui permettent à des travailleurs étrangers aux qualifications précises (scientifiques, ingénieurs et développeurs informatiques entre autres) de venir travailler aux Etats-Unis. L'objectif étant de limiter les visas H-1B afin de donner la priorité aux travailleurs américains.

Inquiétude en Inde

Un juge fédéral de Boston (nord-est) a conclu que ces frais constituaient une taxe, relevant des pouvoirs du Congrès et non du gouvernement, et étaient par conséquent illégaux. Il donne ainsi raison à une vingtaine d'Etats qui contestent ces frais.

Mais sa décision va à rebours de celle prise en décembre par une juge de Washington, la capitale, concluant que le président était habilité à imposer de tels frais. Cette juge avait ainsi débouté la Chambre de commerce des Etats-Unis et l'Association des universités américaines (AAU), qui ont fait appel.

L'Inde, dont les ressortissants détiennent près des trois quarts des visas H-1B délivrés chaque année, et les entreprises de haute technologie potentiellement concernées, ont exprimé leurs inquiétudes face à cette mesure. Ces permis de travail sont d'une période initiale de trois ans, prolongeable à six ans.