Une larve de mouche carnivore qui s'attaque normalement aux bovins a été trouvée pour la première fois chez un être humain. Les autorités américaines suivent ce cas unique de très près.

Cette larve carnivore infecte une personne pour la première fois

1/8 L'asticot carnivore de la mouche à vis du Nouveau Monde. C'est la première fois qu'une telle larve s'attaque à un être humain. Photo: keystone-sda.ch

Valentin Köpfli , Johannes Hillig et Keystone-SDA

C'est un cas digne d'un film de science-fiction. Pour la première fois, un asticot carnivore de la mouche à vis du Nouveau Monde a été découvert chez un être humain. Le ministère de la Santé l’a annoncé ce lundi. Le patient est une personne originaire du Maryland, récemment rentrée d’un voyage au Salvador.

Cette espèce de mouche parasite s’attaque généralement aux bovins. Les larves se nourrissent de leur hôte et sont considérées comme des vecteurs de maladies, notamment le virus de la fièvre aphteuse. L’infestation peut être mortelle pour les animaux. Les autorités américaines suivent ce cas de près, mais le risque pour la santé publique reste faible.

Cependant, certains parasites parviennent régulièrement à s’installer dans le corps humain. En voici quelques exemples.

L'amibe mangeuse de cerveau

Le protozoaire Naegleria fowleri en a fait trembler plus d'un. Ce parasite aime les environnements chauds, comme les eaux douces et les sols des régions subtropicales et tropicales. Mais il peut aussi se développer dans les eaux douces tempérées, naturellement ou artificiellement chauffées.

Les infections surviennent surtout lors de baignades ou de plongées, dans des eaux non chlorées dépassant les 30 degrés. Les parasites pénètrent dans le corps par le nez et remontent jusqu’au système nerveux central via le nerf olfactif.

En été 2023, un jeune garçon américain a été infecté par cet agent pathogène. Après une fièvre et un état de léthargie, il est rapidement décédé.

La mouche du varron

On la trouve principalement dans les forêts tropicales humides d’Amérique centrale et du Sud. Les femelles fixent leurs larves sur des moustiques, qui les transportent jusqu’à l’humain. Les larves s’installent le plus souvent sous le cuir chevelu, les bras ou les jambes, parfois même dans le nez.

Une habitante d’Argovie en a fait l’amère expérience lors d’un voyage en Amérique du Sud. Souffrant de douleurs au nez, elle a enchaîné les consultations et les traitements sans succès. De retour en Suisse, les médecins de l’hôpital cantonal d’Aarau ont enfin identifié et retiré la larve.

Le ténia du renard

En pleine expansion en Europe, le ténia du renard est transmis par les excréments de ces animaux. Ses œufs peuvent contaminer des aliments consommés par l’humain, qui devient alors un hôte intermédiaire. Le risque est accru en cas de contact avec des renards, des chiens ou plus rarement des chats.

Dans le corps, les œufs se transforment en larves. Celles-ci franchissent la paroi intestinale et migrent vers les vaisseaux sanguins et les organes, en particulier le foie ou les poumons. Les symptômes apparaissent parfois jusqu’à 15 ans après l’infection, lorsque les larves détruisent progressivement les tissus comme une tumeur.

Les signes les plus fréquents d’une maladie avancée due au ténia du renard sont des douleurs abdominales, un état de fatigue, une jaunisse ou une perte de poids.

Le nématode

Ce parasite est responsable de l’onchocercose, aussi appelée cécité des rivières. La maladie est transmise par les mouches noires et touche surtout les populations vivant le long des cours d’eau d’Afrique tropicale.

Les mouches transmettent le nématode Onchocerca volvulus. Celui-ci se développe dans le corps humain et produit des microfilaires, de minuscules larves qui migrent vers la peau et les yeux. L’infection peut conduire à la cécité. Selon l’OMS, environ un demi-million de personnes dans le monde sont aveugles à cause de cette maladie.