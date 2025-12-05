L'administration Trump réduit la durée de permis de travail pour les immigrés

L'administration Trump a annoncé jeudi réduire la durée des permis de travail de nombreuses catégories d'immigrés, dans le cadre d'une série de restrictions décrétées à la suite de l'attentat mortel à Washington la semaine dernière, imputé à un ressortissant afghan.

«La réduction de la durée de validité maximale des permis de travail aboutira à des vérifications plus fréquentes des antécédents des étrangers qui demandent à travailler aux Etats-Unis», expliquent les services de citoyenneté et d'immigration (USCIS) dans un communiqué.

Cela leur permettra ainsi de s'assurer que ces travailleurs immigrés «ne menacent pas la sûreté publique ou ne font pas la promotion d'idéologies anti-américaines nocives», affirme Joseph Edlow, le directeur de cette agence relevant du ministère de la Sécurité intérieure, cité dans le texte.

«Après l'attentat contre des militaires de la Garde nationale dans notre capitale par un étranger accueilli dans ce pays par la précédente administration, il est devenu encore plus clair que l'USCIS doit fréquemment vérifier les antécédents des étrangers», poursuit-il.

En conséquence, la durée maximale des permis de travail est ramenée de cinq ans à 18 mois pour toute une série de catégories d'immigrés, dont les réfugiés et demandeurs d'asile et ceux ayant obtenu la suspension de leur obligation de quitter le territoire.

Source: AFP