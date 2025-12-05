L'administration Trump réduit la durée de permis de travail pour les immigrés
L'administration Trump a annoncé jeudi réduire la durée des permis de travail de nombreuses catégories d'immigrés, dans le cadre d'une série de restrictions décrétées à la suite de l'attentat mortel à Washington la semaine dernière, imputé à un ressortissant afghan.
«La réduction de la durée de validité maximale des permis de travail aboutira à des vérifications plus fréquentes des antécédents des étrangers qui demandent à travailler aux Etats-Unis», expliquent les services de citoyenneté et d'immigration (USCIS) dans un communiqué.
Cela leur permettra ainsi de s'assurer que ces travailleurs immigrés «ne menacent pas la sûreté publique ou ne font pas la promotion d'idéologies anti-américaines nocives», affirme Joseph Edlow, le directeur de cette agence relevant du ministère de la Sécurité intérieure, cité dans le texte.
«Après l'attentat contre des militaires de la Garde nationale dans notre capitale par un étranger accueilli dans ce pays par la précédente administration, il est devenu encore plus clair que l'USCIS doit fréquemment vérifier les antécédents des étrangers», poursuit-il.
En conséquence, la durée maximale des permis de travail est ramenée de cinq ans à 18 mois pour toute une série de catégories d'immigrés, dont les réfugiés et demandeurs d'asile et ceux ayant obtenu la suspension de leur obligation de quitter le territoire.
Revers pour Trump: le grand jury refuse de poursuivre à nouveau Letitia James
Le parquet fédéral a tenté en vain jeudi d'obtenir une nouvelle inculpation de la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, cible déclarée de la vindicte du président américain Donald Trump, rapportent plusieurs médias américains.
La justice avait annulé la semaine dernière deux inculpations téléguidées par Donald Trump, contre Letitia James et contre l'ex-directeur du FBI James Comey, considérant comme illégale la désignation par l'exécutif de la procureure qui avait engagé ces poursuites.
Un grand jury, commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête, a cette fois refusé jeudi de délivrer un nouvel acte d'accusation contre Letitia James présenté par d'autres représentants du parquet, rapportent plusieurs médias citant des sources proches du dossier, dont CNN.
Le ministère de la Justice pourrait essayer de nouveau d'obtenir une inculpation dans les prochains jours, selon les mêmes sources. Donald Trump a maintes fois exprimé pendant sa campagne électorale sa volonté de prendre sa revanche sur tous ceux qu'il considère comme des ennemis personnels.
La Cour suprême valide la nouvelle carte électorale du Texas favorisant les républicains pour les élections de 2026
La Cour suprême américaine a autorisé jeudi le Texas à utiliser sa nouvelle carte électorale visant à assurer aux républicains de remporter plus de sièges lors des élections de mi-mandat en 2026, un succès pour Donald Trump.
Par six voix contre trois, celles des juges conservateurs contre celle des progressistes, la Cour a annulé une décision de première instance suspendant l'utilisation de cette carte au motif que le découpage semblait avoir été réalisé «sur des bases raciales», ce qui est illégal.
La majorité conservatrice de la Cour suprême a notamment reproché au tribunal de première instance de «s'être ingéré à tort» dans une campagne électorale "provoquant beaucoup de confusion». La juge Elena Kagan, au nom des trois progressistes, a exprimé son désaccord.
«La Cour annonce aujourd'hui que le Texas pourra conduire les élections de l'année prochaine avec une carte dont le tribunal de première instance a déterminé qu'elle violait nos instructions fréquemment répétées sur l'utilisation de critères raciaux dans le découpage électoral», déplore-t-elle.
Trump recrute un nouvel architecte pour son énorme salle de bal
Donald Trump a recruté un nouvel architecte pour son énorme chantier de salle de bal à la Maison Blanche, selon un porte-parole, après que la presse a fait état de désaccords avec le président américain.
Ce dernier, ancien promoteur immobilier, bien décidé à laisser une marque indélébile sur la Maison Blanche, avait annoncé fin juillet la construction d'une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.
«Alors que nous passons à la prochaine étape de développement, le gouvernement se réjouit d'annoncer que le très talentueux Shalom Baranes a rejoint l'équipe d'experts chargée de réaliser la vision du président Trump», a indiqué Davis Ingle dans une déclaration transmise à l'AFP.
Un haut responsable américain a assuré que l'architecte d'origine, James McCrery, allait continuer d'exercer un «rôle important de conseil. Ce n'est pas un remplacement mais plutôt un passage de relais.»
Le projet, l'un des plus ambitieux menés sur ce célèbre site depuis plus d'un siècle, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Son budget prévisionnel, financé par des dons privés, est passé de 200 millions à 300 millions de dollars.
Le gel des procédures d'asile aux Etats-Unis va durer «longtemps», annonce Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le gel des procédures d'asile aux Etats-Unis, annoncé après qu'un Afghan a tué une militaire et en a gravement blessé un second, va durer «longtemps».
«Je pense longtemps», a affirmé Donald Trump, interrogé sur combien de temps il prévoyait de geler les décisions sur l'octroi de l'asile, ajoutant qu'il n'avait «pas de limite de temps» en tête lorsqu'on lui a demandé des précisions.
Trump confirme avoir téléphoné récemment au président vénézuélien Maduro
Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche, sans en donner la teneur, avoir eu un échange téléphonique avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro. Ce dernier dénonce une «agression en préparation» des Etats-Unis dans une lettre à l'OPEP.
Washington qui dit lutter contre les cartels de la drogue, a déployé des forces armées depuis septembre en mer des Caraïbes, notamment un porte-avions, le plus grand au monde, et accentué la pression ces derniers jours en décrétant samedi que l'espace aérien du Venezuela devait être considéré comme «totalement fermé».
«Je ne dirais pas que cela s'est bien ou mal passé. C'était un appel téléphonique», a déclaré à bord de l'avion Air Force One le président américain à propos de sa conversation avec son homologue de gauche radicale, initialement révélée par le «New York Times» cette semaine.
Bête noire des Etats-Unis depuis un quart de siècle, le Venezuela est accusé par Donald Trump d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent les Etats-Unis. Caracas dément et rétorque que l'objectif véritable de Washington est de le renverser et la mainmise sur le pétrole vénézuélien.
Le sénateur républicain américain Markwayne Mullin a affirmé dimanche que Washington avait proposé à Maduro de quitter le pays: «Nous avons donné à Maduro une opportunité de partir. Nous lui avons dit qu'il pouvait partir pour la Russie ou qu'il pouvait aller dans un autre pays».
Trump veut «suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde»
Une des deux membres de la Garde nationale attaqués mercredi à Washington par un suspect afghan est décédée, a annoncé jeudi Donald Trump, qui veut répondre à cette attaque en mettant fin à «l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde».
«Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers monde afin de permettre au système américain de se rétablir complètement», a écrit Donald Trump sur ses réseaux sociaux. Il a également menacé d'annuler «des millions» d'admissions d'étrangers accordées par le gouvernement de son prédécesseur démocrate Joe Biden et d'«expulser toute personne qui n'est pas un atout pour les Etats-Unis».
Trump prend les Frères musulmans dans son viseur
Le président américain Donald Trump a signé lundi un décret enclenchant un processus au terme duquel les branches des Frères musulmans dans certains pays doivent être désignées comme «organisations terroristes étrangères.»
Le texte publié par la Maison Blanche note que les branches des Frères musulmans «au Liban, en Jordanie et en Egypte», le pays où ce mouvement a été fondé, «commettent ou encouragent et soutiennent des campagnes de violence et de déstabilisation qui nuisent à leurs propres régions, à des citoyens américains ou à des intérêts américains».
C'est au chef de la diplomatie Marco Rubio et au ministre des Finances Scott Bessent qu'il reviendrait de mener à bout le processus de désignation.
La classification comme «organisation terroriste étrangère» permet, outre la pression politique, de prendre une série de mesures financières et administratives: gel des avoirs, interdiction de transactions, interdiction d'entrée sur le territoire américain, etc.
L'administration Trump révoque un statut légal pour les Birmans
L'administration du président américain, Donald Trump, a annoncé lundi la révocation du statut de protection temporaire (TPS) pour les Birmans, jugeant que la situation dans leur pays s'est «améliorée», avec quelque 4000 personnes qui pourront donc être expulsés des Etats-Unis dans les prochains mois.
L'armée birmane, qui a pris le pouvoir en 2021, déclenchant une guerre civile, présente les élections qui débutent le 28 décembre comme une étape vers la réconciliation. Les groupes rebelles ont néanmoins annoncé qu'ils boycotteraient les élections dans les importantes enclaves qu'ils contrôlent, tandis que les défenseurs des droits humains ont dénoncé les restrictions aux libertés dans la campagne dans les zones tenues par la junte.
Trump dit qu'il va rencontrer vendredi le «communiste» Mamdani, maire élu de New York
Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait rencontrer le maire socialiste élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi, lors d'une visite organisée dans le Bureau ovale, dans un message sur sa plateforme Truth Social.
Issu de l'aile gauche du Parti démocrate et opposant farouche au président républicain, le futur maire de la plus grande ville des Etats-Unis s'était dit prêt, dès son élection début novembre, à dialoguer avec Donald Trump sur «le coût de la vie», au coeur des préoccupations des Américains.
«Le maire communiste de New York, Zohran 'Kwame' Mamdani, a demandé à ce que l'on se rencontre. Nous avons décidé que cette rencontre aura lieu dans le Bureau ovale, vendredi 21 novembre», a écrit le président américain.
Kwame est le deuxième prénom de Zohran Mamdani, un hommage à la grande figure de la lutte pour l'indépendance au Ghana, Kwame Nkrumah. Se posant en figure de la résistance face au président, Zohran Mamdani a largement utilisé Donald Trump comme épouvantail tout au long de sa campagne, l'accusant de «fascisme».
Donald Trump fait de même de son côté, disant aux Américains qu'ils étaient désormais face à un «choix entre le communisme et le bon sens».
Cristiano Ronaldo invité au banquet d’Etat de Donald Trump
La star mondiale du football Cristiano Ronaldo a participé à un banquet d’Etat organisé par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Attaquant du club Al-Nassr, le joueur portugais accompagnait en réalité une délégation saoudienne dans le cadre de la visite officielle du prince héritier Mohammed ben Salmane.
Dans une interview, Cristiano Ronaldo n'avait pas caché son admiration pour Donald Trump: «Il est capable de faire avancer les choses, j'aime les gens comme lui», soulignant sa volonté de pouvoir échanger avec le président américain.
Parmi les invités, Le milliardaire Elon Musk était lui aussi présent, bien qu'assis à une table différente de celle de Donald Trump, signe d'un réchauffement des relations entre le président et l'homme le plus riche du monde.
