De fortes explosions ont secoué Caracas ce samedi à 2h, accompagnées de bruits ressemblant à des survols d'avions. Le Venezuela a réagi dans un communiqué en accusant les Etats-Unis d'être responsable de l'attaque.

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis mènent des frappes militaires contre le Venezuela L'armée américaine est à l'origine d'une série de frappes menées tôt samedi contre la capitale vénézuélienne, Caracas, rapportent des médias américains. CBS News et Fox News ont cité des responsables anonymes de l'administration du président américain, Donald Trump, confirmant l'implication de forces américaines. La Maison Blanche et le Pentagone n'ont pas commenté les explosions ni les informations faisant état d'avions survolant la capitale du Venezuela. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Le Venezuela accuse les Etats-Unis Le Venezuela a dénoncé samedi une «très grave agression militaire» après les explosions qui ont secoué la capitale dans la nuit, et le président Nicolas Maduro a décrété l'état d'exception. «Le Venezuela rejette, répudie et dénonce (...) la très grave agression militaire perpétrée par (...) les Etats-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les Etats de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas», selon un communiqué du gouvernement. Le président Nicolas Maduro a décrété l'état d'exception et appelé «toutes les forces sociales et politiques du pays à activer les plans de mobilisation», selon le communiqué. Source: AFP Le président colombien condamne l'attaque aux "missiles" contre Caracas Le président colombien, Gustavo Petro, a dénoncé samedi une attaque aux «missiles» contre Caracas. «Alerte générale, ils ont attaqué le Venezuela», a écrit sur son compte X le président colombien, proche de M. Maduro. M. Petro a demandé une réunion «immédiate» de l'Organisation des Etats américains (OEA) et de l'ONU pour se prononcer sur la «légalité internationale» de cette «agression» contre le pays voisin. Violentes explosions à Caracas De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont eu lieu vers 2h (7h suisses) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP. Ces bruits d'explosion surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et a affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient «comptés». Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02h15. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Fin du Live

Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne.

Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02H15 (06H15 GMT). Ces déflagrations surviennent alors que le président américain, Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient «comptés».

Il a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien. Le président Maduro s'était lui montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi affirmant: «le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires».

Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.



















