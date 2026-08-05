Trump dit que soit le détroit d'Ormuz «ouvrira très bientôt», soit l'Iran sera frappé «très durement»
Donald Trump a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz ouvrirait «très bientôt, ou alors (les Iraniens) seront frappés très fort», dans un entretien accordé à la chaîne Fox News. «Nous avons de très bonnes discussions», a encore dit le président américain, en déplacement en Californie (ouest), assurant que l'Iran voulait passer un accord.
«J'ai le temps», a aussi déclaré le dirigeant républicain à propos de ce conflit qui dure depuis plus de cinq mois. Selon le site Axios, qui cite des «sources régionales», un accord temporaire de 60 jours est en discussion pour organiser le passage dans le détroit entre l'Iran et le sultanat d'Oman.
Cet accord préliminaire, qui pourrait être annoncé dès mercredi, prévoit selon Axios que tout transport maritime entrant via le détroit emprunterait une voie nord dans les eaux iraniennes, et tout navire sortant suivrait une trajectoire méridionale dans les eaux contrôlées par Oman, le tout sans péage ou droit de passage.
Pendant cette période de soixante jours, et dans l'attente d'un accord définitif, la voie médiane du détroit serait déminée, toujours selon Axios, qui prévient que ce compromis n'est pas encore scellé. «Il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à aller vers une normalisation», a déclaré mardi le ministre des Finances américain Scott Bessent dans un entretien à la chaîne CNBC.
Source: AFP
Un navire touché par une embarcation piégée coule en mer Rouge
Un navire a coulé mardi en mer Rouge après une attaque, d'après un responsable local yéménite et le ministère indien des Affaires étrangères, sur fond de blocus maritime des ports saoudiens par les rebelles houthis du Yémen.
«Les gardes-côtes de la province de la mer Rouge ont secouru mardi l'équipage d'un cargo indien ayant coulé après avoir été attaqué par une embarcation piégée au large de Hodeida», port yéménite tenu par les Houthis, a indiqué ce responsable de la ville yéménite de Mokha.
Le ministère indien des Affaires étrangères a condamné l'attaque, précisant que 13 marins à bord avaient été secourus.
Source: ATS
Un aéroport saoudien à l'arrêt après une attaque des Houthis
Les opérations ont été suspendues mardi dans un aéroport du sud-ouest de l'Arabie saoudite, près de la frontière du Yémen, selon une source du Golfe. Les rebelles houthis, alliés de l'Iran, ont affirmé l'avoir ciblé.
Après plusieurs années d'accalmie, les hostilités ont récemment repris entre les rebelles et l'Arabie saoudite qui avait apporté son soutien militaire au gouvernement yéménite en 2015 contre les insurgés.
Les Houthis ont «ciblé avec succès une cible sensible de l'ennemi saoudien à l'aéroport de Najran en utilisant un drone», en réponse «à la violation de l'espace aérien» par l'Arabie saoudite, a déclaré le porte-parole du mouvement, Yahya Saree.
Selon la source du Golfe, le principal radar de l'aéroport a été touché, entraînant une «suspension des opérations». Le site officiel de l'aéroport affiche par ailleurs le statut des vols prévus ces prochains jours comme «inconnu».
Source: AFP
Un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu d'ici mercredi
Le ministre des Finances américain a affirmé mardi qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait ête conclu d'ici mercredi avec l'Iran.
«Nous sommes en discussions avec les Iraniens, et je pense qu'il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à aller vers une normalisation», a déclaré Scott Bessent dans un entretien à la chaîne CNBC.
Source: AFP
Feu en cours sur un navire à Ormuz, un disparu
Une personne est portée disparue sur le cargo frappé dans la nuit dans le détroit d'Ormuz, et un incendie est en cours à son bord, a indiqué mardi la société de sécurité britannique Vanguard Tech.
Plus tôt dans la journée, l'agence maritime britannique UKMTO avait indiqué que le navire avait été touché par un «projectile inconnu».
Les faits sont survenus à quelque 20 milles nautiques (37 kilomètres) au nord-est de la ville omanaise d'Al Khasab, de même source. Selon Vanguard Tech, le navire, le Minoan Pioneer, battait pavillon libérien et a été touché alors qu'il franchissait le détroit vers 02h du matin (22h GMT).
Source: AFP
Le Qatar parle d'efforts «en cours»
Le Qatar, pays médiateur, a déclaré mardi que les efforts en vue d'une solution diplomatique au conflit irano-américain se poursuivaient, mais sans discussions directes prévues entre les deux parties.
«Nous pouvons confirmer que les efforts se poursuivent avec toutes les parties», a déclaré aux journalistes le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, ajoutant que les pourparlers étaient axés sur un «règlement à court terme qui nous aiderait à relancer les discussions et à revenir pleinement aux efforts de médiation».
Source: ATS
Le chef du Hezbollah dit être ouvert à une rencontre avec le pouvoir syrien
Le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a dit mardi être ouvert à «une rencontre publique» avec le nouveau pouvoir syrien, une première pour son parti engagé aux côtés du président déchu Bachar al-Assad. Cette déclaration intervient après que le président américain, Donald Trump, a plaidé pour une implication de Damas à l'encontre de la formation chiite libanaise, une option écartée par son homologue syrien Ahmad al-Chareh.
«Rien n'empêche une rencontre publique entre le Hezbollah et le commandement syrien lorsque les deux parties le jugeront opportun», a affirmé Naïm Kassem, dans une adresse télévisée diffusée lors d'une cérémonie religieuse de son parti.
Il a également préconisé «des relations fraternelles, positives et de coopération» entre les deux pays. Le Hezbollah a combattu pendant la guerre civile en Syrie aux côtés de l'ex-président, dont le pays constituait une route d'approvisionnement majeure pour le groupe pro-iranien, depuis Téhéran.
Source: AFP
Un navire touché à Ormuz, qui pourrait rouvrir dans la journée selon Trump
La situation reste tendue dans le détroit d'Ormuz, où un navire a de nouveau été touché dans la nuit, malgré l'optimisme affiché par Donald Trump. Le président américain assure que les négociations avec l'Iran avancent et que cette voie maritime stratégique pourrait rouvrir dès mardi.
Téhéran a démenti tout dialogue, mais Donald Trump n'en a pas démordu: des négociations avec l'Iran ont bien lieu «en ce moment même», a-t-il soutenu lundi.
«C'est la dernière chance qu'ont les Iraniens de signer un bon document», a-t-il déclaré à des journalistes à la Maison-Blanche. Il a notamment évoqué des discussions sur la réouverture du détroit, possible «dès demain», selon lui.
Le président américain avait menacé quelques jours plus tôt de «frapper fort» la République islamique, avant d'annoncer la suspension de ses plans d'attaque d'ampleur. Une nouvelle volte-face, alors qu'il alterne depuis le début du conflit, fin février, entre menaces de destructions massives et annonces de pourparlers ou d'accord imminent.
Source: AFP
Un «projectile inconnu» frappe un cargo dans le détroit d'Ormuz
Un «projectile inconnu» a frappé un cargo dans le détroit d'Ormuz, a alerté l'agence maritime britannique UKMTO dans la nuit de lundi à mardi, sans faire mention d'éventuels blessés ou dégâts.
Un cargo, dont le nom n'a pas été précisé, a signalé à l'UKMTO avoir été «touché par un projectile inconnu», selon le communiqué de l'organisation. Les faits sont survenus à quelque 20 milles nautiques (37 kilomètres) au nord-est de la ville omanaise d'Al Khasab, de même source.
Source: AFP
Trump affirme que des discussions ont lieu «en ce moment même» avec l'Iran
Donald Trump a affirmé lundi que les Etats-Unis discutaient «en ce moment même» avec l'Iran, en avertissant qu'il donnait une «dernière chance» à Téhéran. Les autorités iraniennes avaient démenti il y a quelques heures la tenue de discussions.
Le président américain, pendant un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale, a assuré que ces pourparlers se déroulaient «à la demande» de Téhéran, et avec le «soutien» de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis ainsi que du Qatar. «C'est la dernière chance qu'ont les Iraniens de signer un bon document», a-t-il déclaré.
Selon Donald Trump, ces discussions portent en particulier sur une réouverture, possible selon lui «dès demain», du détroit d'Ormuz.
Le président américain, suivant un schéma devenu familier depuis le début de la guerre il y a cinq mois, a menacé l'Iran de bombardements massifs avant de faire soudainement volte-face et d'assurer dimanche que les négociations avec Téhéran reprendraient lundi.
Un porte-parole de la diplomatie iranienne a fait savoir lundi que l'Iran ne «négociait pas avec les Etats-Unis en ce moment», mais était en discussions avec «Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz».
Source: ATS
L'Iran a le choix entre un «accord» ou une «capitulation», dit Trump
Donald Trump a averti lundi dans un message sur son réseau Truth Social que le blocus naval contre l'Iran ne serait levé qu'en cas d'«accord» ou de «capitulation totale». Le président américain a aussi répété que des négociations avaient lieu entre les Etats-Unis et l'Iran, ce que dément Téhéran.
«Les dirigeants iraniens sont d'une duplicité incroyable! Ils demandent une rencontre, d'aucuns diront 'mendient', les discussions commencent, d'autres sont prévues dans un futur immédiat, et ils disent, publiquement et fièrement, qu'ils n'ont aucune discussion», a-t-il écrit.
Donald Trump a aussi assuré que le détroit d'Ormuz était «totalement contrôlé» par la marine américaine et ajouté, en référence au blocus des ports iraniens: «Rien ne passe vers l'Iran (...) et rien ne passera tant qu'il n'y aura pas d'accord ou de capitulation totale.»
Le président américain, suivant un schéma devenu familier depuis le début de la guerre il y a cinq mois, a menacé l'Iran de bombardements massifs avant de faire soudainement volte-face et d'assurer dimanche que les négociations avec Téhéran reprendraient lundi.
Un porte-parole de la diplomatie iranienne a fait savoir lundi que l'Iran ne «négociait pas avec les Etats-Unis en ce moment», mais était en discussions avec «Oman pour sécuriser un passage dans le détroit d'Ormuz».
Source: ATS