Trump dit que soit le détroit d'Ormuz «ouvrira très bientôt», soit l'Iran sera frappé «très durement»

Donald Trump a déclaré mardi que le détroit d'Ormuz ouvrirait «très bientôt, ou alors (les Iraniens) seront frappés très fort», dans un entretien accordé à la chaîne Fox News. «Nous avons de très bonnes discussions», a encore dit le président américain, en déplacement en Californie (ouest), assurant que l'Iran voulait passer un accord.

«J'ai le temps», a aussi déclaré le dirigeant républicain à propos de ce conflit qui dure depuis plus de cinq mois. Selon le site Axios, qui cite des «sources régionales», un accord temporaire de 60 jours est en discussion pour organiser le passage dans le détroit entre l'Iran et le sultanat d'Oman.

Cet accord préliminaire, qui pourrait être annoncé dès mercredi, prévoit selon Axios que tout transport maritime entrant via le détroit emprunterait une voie nord dans les eaux iraniennes, et tout navire sortant suivrait une trajectoire méridionale dans les eaux contrôlées par Oman, le tout sans péage ou droit de passage.

Pendant cette période de soixante jours, et dans l'attente d'un accord définitif, la voie médiane du détroit serait déminée, toujours selon Axios, qui prévient que ce compromis n'est pas encore scellé. «Il y a une chance que nous parvenions aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit et à aller vers une normalisation», a déclaré mardi le ministre des Finances américain Scott Bessent dans un entretien à la chaîne CNBC.

Source: AFP