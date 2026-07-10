Trump a informé Netanyahu des «derniers mouvements» américains dans le Golfe

Le président américain Donald Trump s'est entretenu jeudi soir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour l'informer des «derniers mouvements» américains dans le Golfe, a annoncé le cabinet de Benjamin Netanyahu. Cette conversation a eu lieu «dans le cadre des contacts réguliers» entre les deux dirigeants, qui ont réaffirmé à cette occasion «la poursuite de la coordination entre leurs pays dans divers domaines», selon un communiqué du cabinet du Premier ministre diffusé sur le réseau X.

«De son côté, Benjamin Netanyahu a souligné la gravité des déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan et de ses collaborateurs contre l'existence de l'Etat d'Israël, ainsi que la nécessité de mettre en place des zones de sécurité le long des frontières israéliennes», ajoute ce communiqué. Un responsable américain a confirmé à l'AFP la tenue de cet appel, sans fournir de précision sur son contenu.

Les Etats-Unis sont le principal allié d'Israël, mais Trump s'est à plusieurs reprises livré ces dernières semaines à des critiques publiques de Netanyahu, après que la guerre menée par Israël contre le Hezbollah au Liban a menacé les pourparlers avec l'Iran. Le bureau de Benjamin Netanyahu avait affirmé début juillet que les deux dirigeants s'étaient convenus de se rencontrer «prochainement» aux Etats-Unis.

Selon le «Wall Street Journal» jeudi, le gouvernement israélien a partagé avec Washington une information de ses services de renseignement selon laquelle l'Iran cherche à assassiner Donald Trump. Les Etats-Unis ont assassiné le puissant général iranien Qassem Soleimani en Irak en 2020, lors du premier mandat du républicain, et l'Iran a publiquement menacé de représailles.

Source: AFP