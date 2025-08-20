Le président américain lance une offensive contre les musées, les accusant d'être 'woke'. Trump ordonne un examen de leurs politiques, similaire à celui des universités, affirmant que le 'wokisme est fini' et critiquant leur représentation de l'histoire de l'esclavage.

Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à la justice d'enquêter sur des musées dans tout le pays qu'il accuse d'être «woke», notamment concernant l'histoire de l'esclavage. Photo: IMAGO/Middle East Images

AFP

Poursuivant son offensive contre des institutions éducatives et culturelles américaines, Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à la justice d'enquêter sur des musées dans tout le pays qu'il accuse d'être «woke», notamment concernant l'histoire de l'esclavage. «Les musées de Washington, mais aussi à travers tout le pays, sont pour l'essentiel les derniers restes du 'wokisme'», a dénoncé le président sur son réseau Truth Social.

«J'ai donné instruction à mes procureurs de passer en revue (la politique des) musées et de commencer exactement le même processus suivi avec les universités, où d'immenses avancées ont été réalisées», a ajouté le milliardaire conservateur. «Ce pays ne peut pas être 'woke' car le WOKISME EST FINI», a-t-il proclamé.

Fermer les yeux sur l'esclavagisme

La Maison Blanche avait annoncé la semaine dernière dans un courrier à l'institution qui gère une vingtaine de musées publics de Washington, la Smithsonian Institution, que le gouvernement allait mener un examen approfondi pour s'assurer de leur «alignement» avec la vision de l'Histoire des Etats-Unis prônée par Donald Trump, fondée sur la «vérité et la raison».

«La Smithsonian est HORS DE CONTRÔLE», a encore tonné Donald Trump, déplorant que les musées de la capitale fédérale présentent selon lui une image «horrible de notre pays, (notamment) sur les méfaits de l'esclavage (...) et rien sur sa réussite et son éclat.»

Prise de contrôle sur les musées

Le président américain a signé en mars dernier un décret visant à reprendre le contrôle du contenu des musées de la Smithsonian, qu'il avait déjà accusés de «révisionnisme historique» et d'"endoctrinement idéologique» racial, notamment sous ses prédécesseurs et ennemis politiques Barack Obama (2009-2017) et Joe Biden (2021-2025).

Le gouvernement américain a justifié ces mesures contre les musées, qui touchent aussi le centre culturel de Washington, le Kennedy Center, par les festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis en 2026.

Croisade contre les idées progressistes

Donald Trump s'est engagé depuis sept mois dans une rapide reprise en main d'institutions culturelles et éducatives sur lesquelles il a une influence, des musées aux universités, afin de les expurger de ce qu'il considère être des idées progressistes en faveur des minorités.

Les termes anglais «woke» et «wokisme» sont empruntés aux luttes afro-américaines, dont la signification est «être éveillé» aux injustices. Ils ont été récupérés et détournés de manière péjorative par des dirigeants et mouvements conservateurs en Europe et aux Etats-Unis, pour dénoncer ce qu'ils jugent être des dérives du militantisme en matière de lutte pour les minorités et contre des injustices sociales et climatiques.