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Le pétrole chute de 3%
Trump annule les frappes contre l'Iran et évoque un accord

Après 100 jours de guerre et deux mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu déjà très fragilisé, la région menace de s'embraser une nouvelle fois au Moyen-Orient, mettant en danger la possibilité pour Donald Trump d'arriver à un accord avec Téhéran.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 15 minutes

Trump annule les frappes de jeudi contre l'Iran et évoque un accord possible

Donald Trump a annoncé jeudi annuler les frappes prévues le jour même contre l'Iran, et évoque désormais la «signature» d'un accord avec Téhéran, assurant que les derniers détails ont été validés.

Donald Trump annule les frappes de jeudi contre l'Iran et évoque un accord possible.
Photo: Getty Images

«Prenant acte du fait que les discussions avec la République islamique d'Iran ont été vues et approuvées par les plus hautes autorités iraniennes, j'ai (...) annulé les frappes et les bombardements qui étaient prévus contre l'Iran ce soir», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

«Les discussions et les derniers points ont été, sur le principe et dans les détails, approuvées par toutes les parties prenantes», a-t-il poursuivi, en ajoutant: «Le moment et le lieu de la signature seront annoncés bientôt». Dans la foulée, le pétrole a chuté de 3%, Wall Street salue la perspective d'un accord.

Source: AFP

il y a 23 minutes

Le chef de l'armée menace d'une guerre «plus étendue» en cas de nouvelles attaques américaines

Le chef des forces armées iraniennes a brandi jeudi la menace d'une guerre «plus étendue» en cas de nouvelles attaques américaines.

«Si les Etats-Unis tentent une nouvelle fois de mener des attaques contre l'Iran héroïque, ils s'exposeront à une riposte plus sévère qu'auparavant, et les flammes de la guerre, en plus de semer l'insécurité dans la région, deviendront plus étendues», a déclaré le général Ali Abdollahi dans un communiqué.

Source: AFP

18:28 heures

Les Etats-Unis s'exposent à un «bourbier sans fin» en Iran, avertit le négociateur en chef iranien

Mohammad Bagher Ghalibaf, principal négociateur de Téhéran et président du Parlement iranien, a averti jeudi que les Etats-Unis s'exposaient à un «bourbier sans fin» après les menaces de Donald Trump de frapper «très fort» le pays.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, le 23 mai 2026 à Téhéran, en Iran.
Photo: ICANA News Agency via Getty Imag

«Des stratégies inadaptées et des décisions impulsives vont tout faire basculer pour le pire, détruire les infrastructures énergétiques, faire exploser les marchés et vous plonger dans un bourbier sans fin dont vous ne pourrez vous sortir pendant des années», a-t-il écrit sur le réseau social X, en ajoutant: «Vous allez découvrir un Iran différent».

Source: AFP

15:11 heures

Les Etats-Unis veulent utiliser de l'argent iranien pour réparer des dommages liés au conflit dans le Golfe

Le ministre américain des Finances a affirmé jeudi que les Etats-Unis financeront les réparations des dommages causés par l'Iran dans des pays du Golfe en prélevant l'argent nécessaire dans des comptes iraniens.

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«Tout préjudice causé à nos alliés dans le Golfe sera compensé à l'aide de fonds prélevés sur des comptes iraniens», a écrit Scott Bessent sur X.

Source: AFP

15:10 heures

Trump dit qu'il préférerait ne pas frapper les ponts et infrastructures électriques

Donald Trump a dit jeudi qu'il «préférerait ne pas» frapper les ponts et centrales électriques en Iran, où il a d'ores et déjà annoncé de nouveaux bombardements.

«Oui, mais je préférerais ne pas le faire parce qu'une fois que vous faites ça, les gens souffrent», a dit le président américain à un présentateur de la chaîne Fox News qui lui demandait si la prochaine étape pour les Etats-Unis était de détruire des infrastructures civiles.

Source: AFP

14:40 heures

Trump annonce qu'il va frapper l'Iran «très fort ce soir»

Donald Trump a dit jeudi vouloir frapper «très fort» l'Iran et prendre le contrôle d'infrastructures pétrolières du pays, dont l'île de Kharg, son principal terminal pétrolier. «Les Etats-Unis vont frapper l'Iran (...) TRES FORT ce soir», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

«Dans un avenir assez proche, nous prendrons l'île de Kharg, ainsi que d'autres infrastructure pétrolières, et nous prendrons le contrôle total de leurs marchés du pétrole et du gaz», a-t-il ajouté. Le président américain n'a donné aucun détail sur l'envoi éventuel de troupes au sol pour mener à bien cette opération.

Donald Trump a donné dans son message l'exemple du Venezuela, où il assure avoir pris le contrôle du secteur pétrolier après la capture début janvier de l'ex-dirigeant Nicolas Maduro par les forces américaines.

Source: AFP

12:03 heures

Le Kremlin appelle l'Iran et les Etats-Unis à «revenir à la table des négociations»

Le Kremlin a appelé jeudi l'Iran et les Etats-Unis à «revenir à la table des négociations», après une nouvelle nuit de bombardements au Moyen-Orient et l'annonce par Téhéran de la fermeture totale du détroit d'Ormuz.

«Nous appelons toutes les parties de ce conflit à la retenue et à revenir à la table des négociations», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant à une question de l'AFP lors d'un point-presse quotidien. Il a mis en garde contre le risque de «nouvelles conséquences négatives» de cette «escalade des tensions» pour la situation dans la région et pour «l'économie mondiale».

Source: AFP

11:38 heures

Le détroit d'Ormuz totalement fermé

L'autorité maritime iranienne a confirmé jeudi la fermeture totale du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures, après une annonce en ce sens de l'armée, en riposte aux frappes menées par les Etats-Unis dans la nuit.

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«En raison des tensions engendrées par l'agression des forces américaines dans la région (...), le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à nouvel ordre», a annoncé l'Autorité du détroit du Golfe Persique (PGSA), organisme chargé de la gestion de cette voie maritime.

L'Iran verrouille Ormuz depuis le début du conflit le 28 février, mais jusqu'à présent, les forces armées iraniennes autorisaient quotidiennement le passage d'une vingtaine de navires dans cette zone.

Source: AFP

10:23 heures

Le cessez-le-feu «pratiquement dénué de sens» après les dernières frappes américaines, selon l'Iran

Le cessez-le-feu entré en vigueur entre Téhéran et Washington le 8 avril n'a quasiment plus de sens, a estimé jeudi la diplomatie iranienne après une nouvelle nuit de bombardements américains.

«Les attaques illégales et criminelles perpétrées par les Etats-Unis ces dernières heures constituent non seulement une violation flagrante de la Charte des Nations unies (...), mais rendent également le cessez-le-feu pratiquement dénué de sens», a réagi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les frappes américaines ont principalement ciblé le sud de l'Iran, mais des sites proches de la capitale ont également été touchés, notamment à Karaj, Nazarabad et Pishva, selon les Gardiens de la Révolution.

Source: AFP

09:58 heures

L'armée jordanienne dit avoir intercepté 20 missiles iraniens

L'armée jordanienne a indiqué jeudi avoir abattu 20 missiles iraniens, les Gardiens de la Révolution ayant fait état plus tôt de frappes sur un centre de commandement américain dans le royaume.

«Jeudi à l'aube, les systèmes de défense aérienne et l'armée de l'air ont intercepté et abattu 20 missiles qui avaient été lancés depuis l'Iran en direction d'Azraq», où se situe la base américaine, a déclaré un responsable militaire cité dans un communiqué, faisant référence à une zone située à environ 80 km à l'est d'Amman.

«L'interception a entraîné la chute d'un certain nombre de débris, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels», selon la même source.

Source: AFP

09:51 heures

Les négociateurs du Qatar quittent Téhéran après des discussions sur le conflit

Les négociateurs du Qatar ont quitté jeudi Téhéran où ils s'étaient rendus la veille pour tenter d'aplanir les divergences entre les Etats-Unis et l'Iran, a indiqué à l'AFP un diplomate au fait des discussions.

«La délégation qatarie a quitté Téhéran ce matin après des discussions avec les responsables iraniens, menées en coordination avec les Etats-Unis et qui ont duré jusqu'aux premières heures de la journée», a dit le diplomate sous couvert d'anonymat.

Source: AFP

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