Trump annule les frappes contre l'Iran et évoque un accord

Trump annule les frappes de jeudi contre l'Iran et évoque un accord possible

Donald Trump a annoncé jeudi annuler les frappes prévues le jour même contre l'Iran, et évoque désormais la «signature» d'un accord avec Téhéran, assurant que les derniers détails ont été validés.

«Prenant acte du fait que les discussions avec la République islamique d'Iran ont été vues et approuvées par les plus hautes autorités iraniennes, j'ai (...) annulé les frappes et les bombardements qui étaient prévus contre l'Iran ce soir», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

«Les discussions et les derniers points ont été, sur le principe et dans les détails, approuvées par toutes les parties prenantes», a-t-il poursuivi, en ajoutant: «Le moment et le lieu de la signature seront annoncés bientôt». Dans la foulée, le pétrole a chuté de 3%, Wall Street salue la perspective d'un accord.

Source: AFP