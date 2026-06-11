Trump annonce qu'il va frapper l'Iran «très fort ce soir»
Donald Trump a dit jeudi vouloir frapper «très fort» l'Iran et prendre le contrôle d'infrastructures pétrolières du pays, dont l'île de Kharg, son principal terminal pétrolier. «Les Etats-Unis vont frapper l'Iran (...) TRES FORT ce soir», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«Dans un avenir assez proche, nous prendrons l'île de Kharg, ainsi que d'autres infrastructure pétrolières, et nous prendrons le contrôle total de leurs marchés du pétrole et du gaz», a-t-il ajouté. Le président américain n'a donné aucun détail sur l'envoi éventuel de troupes au sol pour mener à bien cette opération.
Donald Trump a donné dans son message l'exemple du Venezuela, où il assure avoir pris le contrôle du secteur pétrolier après la capture début janvier de l'ex-dirigeant Nicolas Maduro par les forces américaines.
Source: AFP
Donald Trump affirme qu'il «bombardera l'Iran à mort» s'il continue de refuser un accord
Mercredi soir, le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont tous deux pris la parole au sujet de l'Iran. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré aux journalistes: «Washington frappera fort aujourd'hui, comme hier.» De son côté, Pete Hegseth a affirmé avant le début des bombardements que les forces américaines au Moyen-Orient «auront fort à faire ce soir» et qu’elles allaient «frapper fort l'Iran» en visant «des installations clés» du pays.
Donald Trump a ensuite suivi les opérations militaires depuis la Maison Blanche. Il a indiqué que 49 missiles Tomahawk avaient été tirés sur l'Irak. Le président américain a également menacé de poursuivre les frappes contre l'Iran pendant une troisième nuit consécutive si Téhéran continuait de refuser un accord. Dans le cas contraire, a-t-il déclaré à Fox News, il «bombarderait l'Iran à mort» dès le lendemain.
Peu avant minuit (heure d’été d’Europe centrale), les médias d’Etat iraniens ont commencé à faire état d’explosions dans plusieurs régions du pays. Contrairement à la nuit précédente, les frappes américaines ne se sont pas limitées à des cibles situées dans le golfe Persique. La défense aérienne iranienne a également été activée à l'ouest de Téhéran. Des bombardements ont aussi été signalés dans la province côtière de Bushehr, au nord-ouest du détroit d'Ormuz.
Selon des sources iraniennes, des affrontements auraient opposé les forces américaines et iraniennes près du détroit d'Ormuz. Les forces iraniennes auraient lancé des missiles et des drones contre des navires américains dans la zone et le détroit aurait été fermé à la navigation. Le Centcom a toutefois démenti cette information, affirmant que le passage restait ouvert au trafic maritime.
Les Etats-Unis veulent utiliser de l'argent iranien pour réparer des dommages liés au conflit dans le Golfe
Le ministre américain des Finances a affirmé jeudi que les Etats-Unis financeront les réparations des dommages causés par l'Iran dans des pays du Golfe en prélevant l'argent nécessaire dans des comptes iraniens.
«Tout préjudice causé à nos alliés dans le Golfe sera compensé à l'aide de fonds prélevés sur des comptes iraniens», a écrit Scott Bessent sur X.
Source: AFP
Trump dit qu'il préférerait ne pas frapper les ponts et infrastructures électriques
Donald Trump a dit jeudi qu'il «préférerait ne pas» frapper les ponts et centrales électriques en Iran, où il a d'ores et déjà annoncé de nouveaux bombardements.
«Oui, mais je préférerais ne pas le faire parce qu'une fois que vous faites ça, les gens souffrent», a dit le président américain à un présentateur de la chaîne Fox News qui lui demandait si la prochaine étape pour les Etats-Unis était de détruire des infrastructures civiles.
Source: AFP
Le Kremlin appelle l'Iran et les Etats-Unis à «revenir à la table des négociations»
Le Kremlin a appelé jeudi l'Iran et les Etats-Unis à «revenir à la table des négociations», après une nouvelle nuit de bombardements au Moyen-Orient et l'annonce par Téhéran de la fermeture totale du détroit d'Ormuz.
«Nous appelons toutes les parties de ce conflit à la retenue et à revenir à la table des négociations», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en répondant à une question de l'AFP lors d'un point-presse quotidien. Il a mis en garde contre le risque de «nouvelles conséquences négatives» de cette «escalade des tensions» pour la situation dans la région et pour «l'économie mondiale».
Source: AFP
Le détroit d'Ormuz totalement fermé
L'autorité maritime iranienne a confirmé jeudi la fermeture totale du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures, après une annonce en ce sens de l'armée, en riposte aux frappes menées par les Etats-Unis dans la nuit.
«En raison des tensions engendrées par l'agression des forces américaines dans la région (...), le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à nouvel ordre», a annoncé l'Autorité du détroit du Golfe Persique (PGSA), organisme chargé de la gestion de cette voie maritime.
L'Iran verrouille Ormuz depuis le début du conflit le 28 février, mais jusqu'à présent, les forces armées iraniennes autorisaient quotidiennement le passage d'une vingtaine de navires dans cette zone.
Source: AFP
Le cessez-le-feu «pratiquement dénué de sens» après les dernières frappes américaines, selon l'Iran
Le cessez-le-feu entré en vigueur entre Téhéran et Washington le 8 avril n'a quasiment plus de sens, a estimé jeudi la diplomatie iranienne après une nouvelle nuit de bombardements américains.
«Les attaques illégales et criminelles perpétrées par les Etats-Unis ces dernières heures constituent non seulement une violation flagrante de la Charte des Nations unies (...), mais rendent également le cessez-le-feu pratiquement dénué de sens», a réagi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Les frappes américaines ont principalement ciblé le sud de l'Iran, mais des sites proches de la capitale ont également été touchés, notamment à Karaj, Nazarabad et Pishva, selon les Gardiens de la Révolution.
Source: AFP
L'armée jordanienne dit avoir intercepté 20 missiles iraniens
L'armée jordanienne a indiqué jeudi avoir abattu 20 missiles iraniens, les Gardiens de la Révolution ayant fait état plus tôt de frappes sur un centre de commandement américain dans le royaume.
«Jeudi à l'aube, les systèmes de défense aérienne et l'armée de l'air ont intercepté et abattu 20 missiles qui avaient été lancés depuis l'Iran en direction d'Azraq», où se situe la base américaine, a déclaré un responsable militaire cité dans un communiqué, faisant référence à une zone située à environ 80 km à l'est d'Amman.
«L'interception a entraîné la chute d'un certain nombre de débris, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels», selon la même source.
Source: AFP
Les négociateurs du Qatar quittent Téhéran après des discussions sur le conflit
Les négociateurs du Qatar ont quitté jeudi Téhéran où ils s'étaient rendus la veille pour tenter d'aplanir les divergences entre les Etats-Unis et l'Iran, a indiqué à l'AFP un diplomate au fait des discussions.
«La délégation qatarie a quitté Téhéran ce matin après des discussions avec les responsables iraniens, menées en coordination avec les Etats-Unis et qui ont duré jusqu'aux premières heures de la journée», a dit le diplomate sous couvert d'anonymat.
Source: AFP
Attaque américaine d'un navire au large d'Oman: les trois marins indiens portés disparus sont morts
Les trois marins indiens portés disparus après l'attaque revendiquée par l'armée américaine mercredi d'un pétrolier battant pavillon des îles Palau au large d'Oman sont morts, a annoncé jeudi le ministre indien des Transports maritimes.
«La mort de trois marins indiens qui avaient été initialement portés disparus est maintenant confirmée, après la localisation et l'identification de leurs corps», a écrit Sarbananda Sonowal sur son compte X.
Source: AFP
Le médiateur pakistanais déplore une "escalade" et appelle à une «solution négociée»
Le Pakistan, pays médiateur dans la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, a déploré jeudi l'«escalade» militaire observée ces derniers jours au Moyen-Orient et réitéré son appel à une «solution négociée».
«La diplomatie et le dialogue doivent être les principes de base pour parvenir à une solution négociée à tous les sujets de contentieux», a déclaré devant la presse à Islamabad le porte-parole de la diplomatie pakistanaise Tahir Andrabi après de nouveaux bombardements dans la nuit dans le Golfe.
Source: AFP
L'Iran dit avoir tiré des missiles sur un centre de commandement américain en Jordanie
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé jeudi avoir tiré des missiles balistiques sur un centre de commandement américain en Jordanie, en riposte aux frappes des Etats-Unis contre l'Iran.
Cette «opération punitive contre l'agresseur» a pris pour cible «la base aérienne d'Al-Azraq et son centre de contrôle, à l'aide de 12 missiles balistiques», ont déclaré les Gardiens cités par l'agence Tasnim, assurant avoir détruit ces installations «et un grand nombre d'avions de combat».
Source: AFP