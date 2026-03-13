J.D. Vance et Marco Rubio sont les deux principaux candidats pour succéder à Donald Trump. Mais lequel des deux aurait le plus de chances de l'emporter en cas d'élection?

J.D. Vance ou Marco Rubio: lequel a le plus de chance de succéder à Donald Trump?

Marian Nadler

Le 28 février, en parallèle de l'escalade militaire initiée contre l'Iran aux côtés d'Israël, le président américain Donald Trump a réuni ses plus hauts responsables gouvernementaux. Lors de cette rencontre, il leur a soumis une question stratégique majeure.

Selon un reportage de NBC News, Donald Trump a demandé à environ 25 grands donateurs républicains – dont Robert Kraft, propriétaire des New England Patriots, et le milliardaire Rick Jackson – quel candidat il devrait soutenir pour l'élection présidentielle de 2028: le secrétaire d'Etat Marco Rubio ou le vice-président J.D. Vance?

Changement de tendance

Selon deux personnes présentes ce soir-là, la réaction de la salle ne laissait guère de doute: la majorité des participants ont exprimé leur soutien au secrétaire d'Etat Marco Rubio. Alors que plusieurs sondages placent nettement J.D. Vance en tête, un léger changement de tendance s'observe – en tout cas sur la plateforme de paris Polymarket.

De plus en plus d'utilisateurs y misent désormais sur Rubio plutôt que sur Vance. Ce mardi, la plateforme a même annoncé un nouveau record de mises pariant sur une victoire de Rubio à l'élection présidentielle de 2028. Blick analyse aujourd'hui les éléments qui jouent en faveur de chacun des deux politiciens américains.

Les atouts de J.D. Vance

En tant que vice-président en exercice, J.D. Vance représente institutionnellement le candidat naturel pour succéder à Donald Trump au sein de son camp. Pour 2024, le président américain a délibérément choisi ce jeune élu loyal, représentant de l'«América First», qui est passé de critique de Trump à fervent disciple.

Vance vient d'une famille ouvrière blanche de la Rust Belt, cette ancienne région industrielle du nord-est des Etats-Unis marquée par des décennies de déclin économique. Son parcours correspond parfaitement à l'électorat républicain traditionnel dans les Etats clés de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin. Avec son CV valorisé par l'élite et sa rhétorique populiste, il parvient à relier à la fois la base, les donateurs et l'establishment du parti.

Les atouts de Marco Rubio

Marco Rubio, sénateur de Floride de longue date et secrétaire d'Etat en exercice, possède une solide connaissance du monde politique. Son expérience en diplomatie et en gestion de crises internationales est perçue comme un atout majeur. Dans les sondages, il reste derrière Vance, mais devance largement les autres candidats républicains.

Un sondage YouGov de septembre dernier montre que Rubio a rassemblé un noyau de soutiens fidèles et qu'il est perçu comme une figure consensuelle au sein du parti. Sa candidature pourrait apaiser les tensions internes, et ses origines cubaines lui permettent de toucher efficacement les électeurs latino-américains.

Enfin, Trump pourrait choisir une option intermédiaire: un ticket avec Vance comme candidat à la présidence et Rubio comme potentiel vice-président. Il a déjà laissé entendre aux journalistes qu'un duo combinant Vance à la tête de l'Etat et un républicain expérimenté en politique étrangère comme Rubio dans un rôle majeur pourrait être «imparable».