Une frappe a touché le Liban, malgré l'annonce de trêve avec Israël
Une frappe israélienne a visé vendredi la localité de Sejoud, dans le sud du Liban, après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, a rapporté l'agence nationale d'information libanaise (Ani, officielle).
L'agence a également fait état de vols de drones au-dessus de villages près de la grande ville méridionale de Tyr, tandis qu'un correspondant de l'AFP a rapporté avoir entendu des tirs d'artillerie continus dans la ville de Nabatiyé.
Source: AFP
«Aucune urgence» à rencontrer les négociateurs en Suisse, selon l'Iran
L'Iran a estimé vendredi qu'il n'y avait «aucune urgence» à rencontrer les négociateurs américains en Suisse, le protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ayant déjà été signé par les dirigeants des deux pays.
«Etant donné que la signature du texte a eu lieu par voie électronique le 18 juin, il n'y a aucune urgence à tenir ladite réunion en Suisse, mais nous comptons organiser une réunion dans les prochains jours», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Israël et le Hezbollah ont convenu vendredi d'un cessez-le-feu, selon un haut responsable américain
Israël et le Hezbollah se sont mis d'accord vendredi sur un cessez-le-feu, a annoncé vendredi un responsable américain, après un regain de violences au Liban qui a mis en péril le nouvel accord entre les Etats-Unis et l'Iran.
La trêve, déjà entrée en vigueur, a été négociée par les médiateurs américains et qataris à la suite de discussions avec Israël et l'Iran, a déclaré le responsable à l'AFP sous couvert de l'anonymat.
Un diplomate du Golfe a ensuite confirmé à l'AFP qu'Israël et le Hezbollah pro-iranien s'étaient mis d'accord pour un cessez-le-feu. «Le Hezbollah et Israël ont accepté de mettre fin aux hostilités dans le cadre d'un accord négocié par le Qatar, les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du dossier.
La trêve doit, selon lui, entrer en vigueur dans l'après-midi, heure locale, a-t-il indiqué.
Source: AFP
L'Iran ferme à nouveau le détroit d'Ormuz
A la suite de la signature de l'accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, la levée du blocus du détroit d'Ormuz a été annoncée jeudi.
Mais un message Telegram diffusé vendredi indiquait que l'Iran avait de nouveau bloqué le détroit. Le Corps des gardiens de la révolution islamique aurait ordonné à tout navire de ne pas s'approcher du détroit, sous peine d'être «pris pour cible». L'Iran annonce que ce dernier restera fermé jusqu'au retrait d'Israël du Liban et des Etats-Unis de la région.
Source: AFP
Pas de discussions vendredi au Bürgenstock
Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas lieu. Elles ont été reportées.
«La Suisse reste à disposition et poursuit les préparatifs», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Elle «reste pleinement engagée dans ses efforts pour favoriser le dialogue».
Après la signature mercredi de leur protocole d’accord, les Etats-Unis et l’Iran auraient dû formellement lancer vendredi les 60 jours de négociations vers un accord final, notamment sur le nucléaire. Le mémorandum est toutefois entré en vigueur.
Attendus, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont reporté leur déplacement.
Source: ATS
Donald Trump affirme qu'il «bombardera l'Iran à mort» s'il continue de refuser un accord
Mercredi soir, le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ont tous deux pris la parole au sujet de l'Iran. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump a déclaré aux journalistes: «Washington frappera fort aujourd'hui, comme hier.» De son côté, Pete Hegseth a affirmé avant le début des bombardements que les forces américaines au Moyen-Orient «auront fort à faire ce soir» et qu’elles allaient «frapper fort l'Iran» en visant «des installations clés» du pays.
Donald Trump a ensuite suivi les opérations militaires depuis la Maison Blanche. Il a indiqué que 49 missiles Tomahawk avaient été tirés sur l'Irak. Le président américain a également menacé de poursuivre les frappes contre l'Iran pendant une troisième nuit consécutive si Téhéran continuait de refuser un accord. Dans le cas contraire, a-t-il déclaré à Fox News, il «bombarderait l'Iran à mort» dès le lendemain.
Peu avant minuit (heure d’été d’Europe centrale), les médias d’Etat iraniens ont commencé à faire état d’explosions dans plusieurs régions du pays. Contrairement à la nuit précédente, les frappes américaines ne se sont pas limitées à des cibles situées dans le golfe Persique. La défense aérienne iranienne a également été activée à l'ouest de Téhéran. Des bombardements ont aussi été signalés dans la province côtière de Bushehr, au nord-ouest du détroit d'Ormuz.
Selon des sources iraniennes, des affrontements auraient opposé les forces américaines et iraniennes près du détroit d'Ormuz. Les forces iraniennes auraient lancé des missiles et des drones contre des navires américains dans la zone et le détroit aurait été fermé à la navigation. Le Centcom a toutefois démenti cette information, affirmant que le passage restait ouvert au trafic maritime.
Le président libanais plaide pour une «cessez-le-feu» global
Le président libanais, Joseph Aoun, a souligné vendredi lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, qu'un «cessez-le-feu global» constituait une «base fondamentale; pour avancer dans les négociations directes avec Israël.
Avant la reprise de ces négociations prévue lundi à Washington, M. Aoun a aussi remercié M. Rubio pour «le soutien des Etats-Unis au Liban», selon un communiqué de la présidence.
Source: AFP
Ignazio Cassis a rencontré le Premier ministre qatarien au Bürgenstock
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré au Bürgenstock (NW) le Premier ministre et chef de la diplomatie qatarienne Mohammad ben Abdelrahman ben Jassem al-Thani. Les deux hommes ont parlé des efforts au Moyen-Orient après le protocole signé entre Washington et Téhéran.
Sur les réseaux sociaux, le ministère qatarien des Affaires étrangères a diffusé vendredi après-midi une photo des deux ministres souriant à l'extérieur de l'hôtel nidwaldien, qui est la propriété du Qatar. Ce site était censé accueillir vendredi le lancement des négociations techniques de 60 jours entre l'Iran et les Etats-Unis vers un accord final avant que celui-ci ne soit reporté jusqu'à nouvel avis.
Le Qatar fait partie des deux médiateurs avec le Pakistan. M. al-Thani a réaffirmé son soutien à la rencontre entre les deux ennemis. Il souhaite «des solutions durables» pour «renforcer la sécurité régionale», a également expliqué son ministère.
Source: ATS
Une rencontre entre pays médiateurs se tiendra dimanche en Egypte
Le chef de la diplomatie du Pakistan, pays médiateur entre Téhéran et Washington, doit se rendre dimanche en Egypte. Il y rencontrera plusieurs de ses homologues impliqués dans les discussions visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon Islamabad et Le Caire.
Le ministre égyptien des affaires étrangères Badr Abdelatty «tiendra une rencontre quadrilatérale» avec le ministre saoudien Fayçal ben Farhane, le Turc Hakan Fidan et le Pakistanais Ishaq Dar, a précisé le ministère dans un communiqué vendredi. Initialement prévue dans la station balnéaire d'El-Alamein (nord), elle se déroulera finalement dans la capitale égyptienne.
Selon la diplomatie pakistanaise, il s'agit de «discuter des développements régionaux et d'échanger sur des questions liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité».
Source: ATS
Des experts de l'ONU regrettent que l'accord entre l'Iran et les USA n'évoquent pas les droits humains
Des experts de l'ONU ont regretté vendredi que l'accord-cadre signé cette semaine par les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient n'évoque pas la situation des droits humains en Iran.
«Le mémorandum se concentre presque exclusivement sur le retrait militaire, la réouverture du détroit d'Ormuz, les engagements nucléaires, l'allègement des sanctions et un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars», ont-ils rappelé dans un communiqué.
«Le peuple iranien – qui a énormément souffert à la fois des agressions militaires extérieures et de la répression interne - est à peine visible dans ce cadre».
«Un accord qui sert des intérêts géopolitiques tout en laissant de côté le peuple iranien n'est pas un accord de paix digne de ce nom», ont insisté les experts. «Les voix des Iraniens – dont des millions sont descendus dans les rues pour réclamer un changement fondamental – doivent être entendues dans toute négociation qui prétend garantir leur avenir».
Source: AFP
Un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé fait état de 47 morts dans les frappes israéliennes
Des frappes israéliennes depuis la nuit de jeudi à vendredi dans le sud et l'est du Liban ont fait 47 morts, dont deux enfants, et 97 blessés selon Beyrouth, Israël déplorant de son côté la perte de quatre soldats.
Un précédent bilan officiel faisait état de 21 morts et 39 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud et l'est du Liban. Le ministère de la Santé précise que son nouveau bilan concerne «des frappes israéliennes intensives menées entre minuit et jusqu'à cet après-midi».
Source: AFP
L'Iran exige que les navires souhaitant franchir le détroit soumettent une demande «48 heures à l'avance»
L'autorité maritime iranienne responsable du détroit d'Ormuz a exigé vendredi que tous les navires souhaitant franchir cette voie stratégique soumettent «48 heures à l'avance» une demande de transit, malgré sa réouverture dans la foulée de l'accord cadre irano-américain mettant fin à la guerre.
«Afin d'éviter tout retard à l'entrée ou à la sortie du détroit d'Ormuz, il est essentiel que les demandes de passage, accompagnées de toutes les informations requises, soient soumises au moins 48 heures avant l'arrivée dans la zone», a indiqué en anglais sur X l'Autorité du détroit du Golfe Persique (PGSA).
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne accuse Israël de vouloir «la guerre permanente»
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé vendredi Israël de vouloir «la guerre permanente», après des propos d'un ministre israélien d'extrême droite appelant à «tout brûler» au Liban après la mort de quatre soldats israéliens.
«Il ne s'agit pas d'une diatribe d'un génocidaire lunatique isolé. C'est une déclaration publique du ministre de la Sécurité nationale du régime israélien», a écrit sur X M. Araghchi.
«Ce culte génocidaire, basé à Tel Aviv, représente une menace pour l'humanité entière (...) Son seul objectif est la guerre permanente», a ajouté M. Araghchi.
Source: AFP
Les frappes israéliennes «s'attaquent à tous les efforts en cours pour consolider le cessez-le-feu», selon le président libanais
L'intensification des frappes israéliennes meurtrières sur le Liban sape les efforts pour mettre un terme à la guerre dans le pays après le protocole d'accord irano-américain, a affirmé vendredi le président libanais Joseph Aoun.
Alors que ces frappes ont fait 21 morts et 39 blessés depuis jeudi soir dans le sud et l'est du pays, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé, M. Aoun a dénoncé «une escalade dangereuse et condamnable» ayant coûté la vie à «des dizaines d'innocents dont des femmes et enfants», dans un communiqué de la présidence.
Selon M. Aoun, ces frappes «s'attaquent à tous les efforts en cours pour consolider le cessez-le-feu et mettre fin à la guerre, en particulier à la lumière des récents développements entre les Etats-Unis et l'Iran» qui ont signé mercredi un protocole d'accord pour parvenir à une fin des hostilités au Moyen-Orient, y compris au Liban.
Source: AFP
Les combattants du Hezbollah libanais continueront de «défendront leur terre et leur peuple» face à Israël
Les combattants du Hezbollah libanais «défendront leur terre et leur peuple avec un grand courage» face à Israël, a assuré vendredi le mouvement pro-iranien, après un regain de violences meurtrières malgré un protocole d'accord sur la fin des hostilités au Moyen-Orient.
Alors que 18 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes depuis jeudi soir dans la région et qu'Israël a dit vendredi y avoir perdu quatre soldats, le groupe chiite libanais a promis qu'il resterait «vigilant contre toute agression».
Démentant dans un communiqué «les accusations de l'ennemi sur la violation du cessez-le-feu par le Hezbollah», ce dernier a rejeté la responsabilité sur Israël, affirmant que le pays voisin n'avait «jamais respecté quelque accord de cessez-le-feu que ce soit» depuis fin 2024.
Source: AFP
Netanyahu soutient qu'Israël restera au Liban «aussi longtemps que nécessaire»
Israël restera au Liban «aussi longtemps que nécessaire» a affirmé vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ajoutant que son pays ferait «payer un prix très lourd» au mouvement islamiste Hezbollah, après l'annonce de la mort de quatre soldats en opération.
L'armée israélienne «restera dans la zone de sécurité dans le sud du Liban aussi longtemps que nécessaire pour pour protéger les localités du nord» d'Israël, déclare M. Netanyahu dans un communiqué. «Israël n'acceptera aucune attaque contre nos soldats ou notre territoire», ajoute-t-il.
Le ministre de la Défense Israël Katz a de son côté prévenu d'une riposte israélienne «avec une force considérable» à toute attaque du Hezbollah, allié de l'Iran.
Source: AFP