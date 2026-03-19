Selon le renseignement américain, la Chine ne prévoit pas d'envahir Taïwan en 2027. De son côté, Pékin privilégie la pression et n'exclut pas la force, avec des manœuvres militaires quasi quotidiennes.

La Chine ne prévoit pas d'envahir Taïwan en 2027, selon le renseignement américain

La Chine ne prévoit pas d'envahir Taïwan en 2027, selon le renseignement américain

AFP Agence France-Presse

La Chine ne prévoit actuellement pas d'envahir Taïwan en 2027, mais cherche à prendre le contrôle de cette île sans recourir à la force, indique mercredi un rapport annuel du renseignement américain. Pékin revendique Taïwan comme faisant partie du territoire chinois et n'exclut pas d'utiliser la force pour s'en emparer. Ses déploiements de navires ou avions de combat autour de l'île sont devenus quasi-quotidiens.

Le renseignement américain «estime que les dirigeants chinois ne prévoient pas, à l'heure actuelle, de lancer une invasion de Taïwan en 2027, et qu'ils ne disposent pas non plus d'un calendrier figé pour réaliser l'unification», selon son rapport annuel sur l'évaluation des menaces. L'année dernière, des responsables américains du ministère de la Défense avaient présenté 2027 comme possible fenêtre de tir pour une attaque.

Toutefois, le renseignement américain a livré une analyse plus nuancée de la situation. «En 2026, Pékin continuera probablement de chercher à créer les conditions d'une éventuelle unification avec Taïwan, sans pour autant recourir au conflit», prévoit-il.

L'ombre d'une intervention américaine

Selon cette même source, les responsables chinois reconnaissent qu'une invasion amphibie de Taïwan «serait extrêmement complexe à mener et comporterait un risque élevé d'échec, en particulier en cas d'intervention des Etats-Unis». La Chine affirme publiquement que «l'unification avec Taïwan est indispensable à la réalisation» de son objectif de redevenir une grande puissance «d'ici 2049», année du centenaire de la République populaire – une potentielle échéance bien plus lointaine, soulignent encore les auteurs du rapport.

Pékin prend en compte un éventail de facteurs dans toute décision d'envahir Taïwan, pointe le rapport, notamment son état de préparation militaire, la situation politique de l'île et la question de savoir si Washington interviendrait ou non en faveur de Taïwan. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement le statut d'Etat à Taïwan mais demeurent le principal partenaire et fournisseur d'armes de l'île.