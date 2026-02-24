DE
FR

Des tensions croissantes
Le Japon va déployer des missiles sol-air près de Taïwan

Le Japon a annoncé le déploiement de missiles sol-air sur l'île de Yonaguni, près de Taïwan, d'ici mars 2031. Cette décision intervient face aux tensions croissantes avec la Chine sur les ambitions militaires dans la région.
Publié: 13:23 heures
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi à Tokyo, au Japon, le 20 février 2026.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Tokyo a annoncé mardi prévoir de déployer des missiles sol-air sur une île japonaise à proximité de Taïwan d'ici 2031, alors que les autorités nippones multiplient les mises en garde au sujet des ambitions militaires de la Chine dans la région. Le Japon avait déjà dit en 2022 planifier cette installation, mais n'avait pas précisé le calendrier de sa mise en oeuvre.

A lire aussi
Après un simple incident naval, le Pacifique est devenu une poudrière
Tensions Chine-Japon
Après un simple incident naval, le Pacifique est devenu une poudrière
Le nombre de touristes chinois au Japon s'effondre en janvier
Un voyage déconseillé
Le nombre de touristes chinois au Japon s'effondre en janvier

«Notre projet consiste à déployer» des missiles sol-air de moyenne portée «durant l'année fiscale 2030» – c'est-à-dire durant la période de 12 mois se terminant en mars 2031 – sur l'île de Yonaguni, à quelque 110 kilomètres à l'est de Taïwan, a annoncé le ministre nippon de la Défense Shinjiro Koizumi lors d'un point presse régulier. Cette île isolée, distante d'environ 2000 kilomètres de Tokyo, abrite déjà une base des Forces d'autodéfense japonaises.

Cette annonce survient alors que la Chine a pris depuis novembre contre le Japon une série de mesures économiques, politiques et symboliques en représailles à des propos de la Première ministre Sanae Takaichi. La responsable avait suggéré qu'une intervention militaire de son pays était possible en cas d'attaque chinoise contre Taïwan, île que Pékin revendique.

«Ressuciter le militarisme»

Depuis, la Chine a découragé ses ressortissants de se rendre au Japon. Et mardi, elle a annoncé sévir contre 40 entreprises et organismes nippons qu'elle accuse de participer à la «remilitarisation» du Japon, en interdisant notamment à 20 d'entre eux de se fournir en biens et technologies à potentiel double usage civil et militaire auprès de sociétés basées en Chine.

«Les Japonais ne devraient plus se laisser manipuler ou tromper (...) par ceux qui cherchent à ressusciter le militarisme» nippon, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi plus tôt en février à la Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne.

Sanae Takaichi a pour sa part accusé vendredi la Chine de vouloir «modifier le statu quo par la force ou la coercition» dans les zones maritimes dont elle dispute la souveraineté à ses voisins, tout en assurant vouloir établir avec elle des «liens stables et constructifs».


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus