En janvier 2026, le Japon a enregistré une chute de 60,7% des visiteurs chinois par rapport à 2025. Cette baisse est due aux tensions diplomatiques avec Pékin et au décalage du Nouvel An lunaire.

AFP Agence France-Presse

Le nombre de visiteurs chinois au Japon a dégringolé de 60,7% sur un an en janvier, selon des chiffres officiels publiés mercredi, en raison d'un décalage des congés du Nouvel an lunaire et sur fond de tensions entre Tokyo et Pékin. L'archipel a accueilli le mois dernier quelque 385'000 visiteurs de Chine continentale, contre 980'500 en janvier 2025, a indiqué l'Agence japonaise du tourisme.

«L'année dernière, les congés du Nouvel An lunaire», durant lesquels de nombreux chinois voyagent hors des frontières de leur pays, «avaient débuté fin janvier, contre mi-février cette année», note l'organisme. «Par ailleurs, le gouvernement chinois a émis un avertissement déconseillant les voyages au Japon. Des facteurs tels que la réduction des fréquences de vols ont également contribué à la baisse», poursuit-il.

De fait, les relations des deux puissances voisines se sont détériorées depuis que la Première ministre nationaliste japonaise Sanae Takaichi a suggéré en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement si la Chine lançait une attaque contre Taïwan. Courroucé, Pékin a enjoint à ses ressortissants d'éviter tout voyage au Japon. De quoi alarmer le secteur du tourisme, la Chine étant l'an dernier la première source de visiteurs étrangers dans l'archipel.

Elle est désormais supplantée par la Corée du Sud: le nombre de voyageurs sud-coréens en janvier a bondi de 21,6% pour atteindre 1,17 million, et celui des visiteurs taïwanais a bondi de 17,0 % pour s'établir à 694'500 – des records dans les deux cas. Les touristes occidentaux sont aussi séduits: en janvier, le nombre de visiteurs venus de France s'est envolé de 24,7% sur un an, à 20'600 personnes.

60 millions de touristes d'ici 2030

Le nombre des voyageurs allemands a, lui, flambé de 43,7% et celui des Américains de 13,8%. Au-delà de l'attractivité du Japon via la culture, la nourriture et les paysages, dont le mont Fuji, cette affluence s'explique aussi par l'affaiblissement du yen, qui a plongé face au dollar et à l'euro depuis trois ans rendant la destination meilleur marché.

Pour autant, en raison du recul des voyageurs chinois, l'archipel a enregistré en janvier une baisse de 4,9% sur un an pour l'ensemble des visiteurs, toutes origines confondues, à 3,6 millions de personnes. Le Japon a accueilli l'an dernier un nouveau nombre record de visiteurs étrangers – pour la première fois plus de 40 millions –, en dépit d'une forte chute en fin d'année du flux de touristes chinois.

Le gouvernement japonais s'est fixé un objectif ambitieux: atteindre 60 millions de touristes étrangers par an d'ici 2030, soit un doublement en moins d'une décennie. Au risque d'attiser dans les sites les plus fréquentés de l'archipel le «surtourisme» et d'alimenter les critiques des résidents, notamment dans l'ex-capitale impériale Kyoto, qui a relevé sa taxe de séjour pour tenter d'endiguer le phénomène.



