Markwayne Mullin, sénateur républicain et ancien combattant de MMA, a été choisi pour succéder à Kristi Noem. Il est soutenu par Donald Trump pour diriger le ministère de la Sécurité intérieure.

Qui est Markwayne Mullin, favori de Trump pour reprendre le DHS après Kristi Noem?

AFP Agence France-Presse

Le sénateur républicain Markwayne Mullin, désigné jeudi pour prendre la succession de Kristi Noem à la tête du ministère de la Sécurité intérieure, est un ancien combattant de MMA et un fervent partisan de Donald Trump. Le président américain a décrit l'élu de l'Oklahoma comme «un guerrier Maga» sur son réseau Truth Social, soulignant son passé sportif.

«Markwayne s'entend vraiment bien avec les gens et dispose de la sagesse et du courage nécessaires pour faire avancer notre programme de l'Amérique d'abord», a-t-il écrit. Il «travaillera sans relâche pour assurer la sécurité de nos frontières, empêcher les migrants, les meurtriers et autres criminels d'entrer illégalement dans notre pays, mettre fin au fléau des drogues illégales et RENDRE L'AMÉRIQUE A NOUVEAU SURE», a-t-il ajouté.

Seul Amérindien au Sénat

D'origine Cherokee, Markwayne Mullin est actuellement le seul Amérindien au Sénat et sera, selon Donald Trump, un «formidable défenseur de nos incroyables communautés tribales». Le sénateur s'est dit jeudi «enthousiaste» d'assumer cette nouvelle mission, affirmant vouloir «bâtir sur les succès» de Kristi Noem, mais aussi sur «les choses qui n'ont peut-être pas tourné comme prévu», sans autre indication.

Ancien lutteur, Markwayne Mullin a eu une brève carrière professionnelle dans le MMA, avec un palmarès de cinq victoires pour 0 défaite. Il a grandi dans un ranch en Oklahoma et a quitté l'université à l'âge de 20 ans pour reprendre les rênes de l'entreprise de son père, malade. Il possède aujourd'hui des entreprises de plomberie avec sa femme Christie, à laquelle il est marié depuis ses 20 ans. Le couple a six enfants.

«Corruption profonde»

Cette nomination devra être approuvée par le Sénat, où les républicains sont majoritaires et où Markwayne Mullin, 48 ans, siège depuis 2023, après dix ans à la Chambre des représentants. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a toutefois fait part de son opposition. «On m'a demandé si je soutiendrais le sénateur Mullin pour remplacer Noem», a-t-il écrit sur X. «La réponse est NON.»

«La corruption au sein du ministère de la Sécurité intérieure (DHS) est profonde, bien plus profonde que n'importe quel individu. C'est une question politique, et non de personnel», a-t-il ajouté. Le DHS et sa police fédérale de l'immigration, l'ICE, ont été largement critiqués, notamment après la mort de deux manifestants américains à Minneapolis tués par balle, au mois de janvier.